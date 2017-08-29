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 Политика Украины, За рубежом
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 В РФ отреагировали на готовность Украины официально объявить ее страной-агрессором: "Совершенно дикое заявление"

сутормина

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала "совершенно диким" желание властей Украины официально объявить РФ "страной-агрессором".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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"Совершенно дикое заявление. И так обвинения в сторону России льются рекой. Но это уже, конечно, переход всех разумных границ. Если на законодательном уровне подобная норма все-таки будет реализована, то, боюсь, в первую очередь может ухудшиться положение дел в самой Украине", - заявила Сутормина.

Она задалась вопросом, как отнесется к этому население Украины, "у которого в России много родных, друзей и близких", и как люди отнесутся к тому, что "ради денег власти, по сути, готовы развязать войну с собственными гражданами".

"Также понятно, что о каком-то долгосрочном развитии страны речи вообще не идет. Много ли инвесторов захотят вкладываться и выстраивать экономические системы в государство, где режим борется с собственным населением. Думаю, что ответ лежит на поверхности. К сожалению, подобные инициативы в очередной раз доказывают, что современный Киев интересует только сиюминутная нажива", - убеждена общественница.

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Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент президентом Украины Петром Порошенко. В новом законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор.
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Почему я их не вижу никогда вместе? У них один парик на двоих?
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Самое смешное в этом деле читать Большой Договор о Дружбе, слезы прямо на глазах:

Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.Ну и так далее... И все это действует до сих пор.
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До чего же противно, когда очередная блядь строит из себя невинность (Ф. Раневская)
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а что на этот счет проблеет мордва, которая на Цензоре кормится?
Пусть расскажет нам когда Украина развалится. Иначе мы низабудим нипрастим.
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У кацапов что, дебильный парик "а-ля кобзон" выдается за особую тупость и дебилизм?
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О Л Е Г Б А С И Л А Ш В И Л И.
"Мне стыдно за нашу страну": российский актер высказался о войне на Донбассе
Вторник, 22 августа 2017 09:45 | Украина | 16445
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, несмотря на свою агрессивную риторику, вряд ли пойдет воевать, считает Олег Басилашвили.
Россия сейчас стоит в одном ряду с такими диктаторскими странами как Иран и Северная Корея, а ее основной проблемой является ситуация в Украине, где некоторые политики призывают начать новую войну.
Такое мнение высказал известный российский и советский актер Олег Басилашвили в интервью журналистам.
«Я вообще считаю, что любой призыв к войне является тягчайшим преступлением, которое должно повлечь за собой пожизненное тюремное заключение. Или расстрел. Кто бы это ни был, и не важно, с какой стороны - нашей, американской или европейской», - подчеркивает артист.
По его словам, громкие заявления политиков вызваны не войной на Донбассе, а наоборот конфликт на Востоке Украины и проблема Крыма породили всеобъемлющее нагнетания ненависти в обществе.
«Мне казалось, что ХХI век принесет возможность решать многие вопросы нравственным путем. Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга - это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство. Да, Россия - государство еще молодое, мы начали развиваться значительно позже, чем европейские страны. Но, наверное, мы тоже должны следовать руслом нравственности, а не грохотом оружия и запугиванием всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей», - отмечает легенда российского кино и театра.
В то же время он подчеркивает, что складывается впечатление, что в России все в абсолютном порядке, а главная ее забота - судьба Украины и США.
"Я бы хотел, чтобы мерзавцы, которые сейчас муссируют тему противостояния, сами оказались в смертельном бою. Чтобы хотя бы одного из них положить в окоп, на передовую. Я имею в виду всех, кто волей или неволей раздувает противоборство, агрессию и войну", - сказал он.
«Я удивляюсь, как можно опуститься до того, чтобы призвать к новой войне? Никто, вроде, не говорит прямо: «Давайте воевать!» Хотя помните, Жириновский кричал, что надо дойти до Киева, мы, мол, «их за 6 минут уничтожим», и так далее ... Но представить, что господин Жириновский или кто-нибудь еще типа него действительно появится на войне и будет там страдать, я не могу. Потому что вместо себя они наверняка пошлют других», - добавляет артист.
По словам артиста, Жириновского "за театр такого рода" необходимо "публично высечь".
"Когда свобода превращается в цирк и в школу ненависти - это отвратительно", - заявил Басилашвили.
Заметим, что с начала российско-украинской войны актер открыто и активно поддерживал нашу страну. Актер призвал сепаратистов сложить оружие и раскритиковал аннексию Крыма.
Олег Басилашвили известен многим по фильмам "Поднятая целина", "Заговор послов", "Большой вальс", "Вокзал для двоих", "Идиот", "Служебный роман". Также он снялся в популярном сериале "Мастер и Маргарита".
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Ой, кто это? Никак, Ося Кобзон после перемены пола?
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Скоро школа.Надо в школах вести новую догму! Агресор це він вона воно що нападае само насебе. для особливо тупих ватникив даю приклад Украина напала сама на себе.
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У кацапских свинособак пукан уже начал гореть, а что будет в случае объявления?
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ничего. русня как обычно рассядется на бутылки и тихо похрюкивать будет Слава Украине.
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Винуждени будут платить репарации Украине.
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"Абсолютно дикая заява"...и это говорит та ,у которой, такая же укладка волос ,как у Кобзона. Которая, со своим плешивым предводителем и большей частью обитателей кацапии,настолько дикие,что понимание слова дикость, блекнет по сравнению с одичавшим и опустившимся обитателем "земель руских" . При этом пытается угрожать словами,как поставиться население Украины ,у которых родственники в России.А уже прошли ,те времена, когда слушали -как поставиться население Украины. Такое население осталось только в дамбасе ,как раз пожинает плоды вашей "цивилизации по руски". Ты смотри какой "праведный гнев" дикой кацапки. Где же ты была, с гневом,когда ваши дикари убивали русских в Украине,на дамбасе.....короче еще один вылизыватель то ли зада,то ли руки плешивого предводителя,с надеждой за свой "праведный гнев"получить медальку.
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Терпіть, кацапи. Оголошення агресором - це гуманітарні квіточки. Ягідки будуть у вигляді репарацій, контрибуцій, санкцій, які оплачувати будете ви - лохи, платники податків.
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Ну может быть на 4 году войны Порошенко таки разродится.
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Ти чмо вузькооке за ватастан переживай, а ми якось за себе самі подумаємо, "как ни свет ни заря хахлы праклятые, чо творят мы буряты так не делаем..."
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"ради денег власти, по сути, готовы развязать войну с собственными гражданами".
Это она говорит о Воване???
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Дійсно - дика заява................. якщо це буде зроблено без оголошення війни Росії.................
А то ми намагаємось називати Росію агресором, і тут же скаржимось на зменшення експорту в цю країну.
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Ты скромно умолчал, что россияне воюют тут с Америкой. А слабо объявить войну США? Или тогда американские визы россиянцам совсем перестанут выдавать...
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Росія оголосила США війну чи оголосила їх агресором???
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Хорошо о Рассее рассказала и даже сама этого не заметила. Ну а судя по фейсу, две извилины да и те питекантропьи.
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Раз Украина заявила о готовности обвинять парашку в агрессии , значит все материалы собраны, границы надежно прикрыты. Надо требовать с парашки всю компенсацию по Крыму ( там и доказывать агрессию не надо, хуйло ее сам подписал присоединив Крым к парашке), по Донецкой и Луганской обл начиная с бука и гиркина который захватывал Крым а потом стал руководить рашистскими и чеченскими террористами в лугандоне- достаточно. Кстати он же сеичас в Москве .
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если баба дура то пусть сосёт большой леденец в сибири в тайге есть очень много оружыя поэтому пора пришла его найти и применить по уразумению сибирской народной республики и защититить коренные народы от мокшэй и так называемымые рюсские
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А что у них все такие иобнутые? Крым донбасс.. и это не страна агрессор. Высокие договаривающиеся стороны в будапеште гарантироваровали непркосновенность границ. Танки, артиллерия, боеприпасы, войска кадровые страны агрессора на территории суверенного государства Украина. Конечно обидно им ,что наша страна выбрала не русский мир. Дык надо было быть людьми, а не старшими братьями господами.оне не понимают, что прошлого не вернешь.
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"Пару часов назад София Ротару в Лондоне назвала Россию исчадием ада." - скрепные СМИ пока не знают как это подать
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И ещё одна приятная новость. Накрылся крупнейший частный банк мацковии. Вот вам и санкции не действуют. набрались валютных долгов при курсе доллара по 30 ублей , а отдавать надо по 60.http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-vvel-vremennuyu-administraciyu-v-bank-otkrytie-1002291905
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Основная масса украинцев ещё в 2014 году своё мнение в отношении "ватных" родственников в России высказала - "Поцілуйте нас у сраку!...". Особисто я з дружиною сказали таке її братові та його жінці, коли вони стали нам з Росії, розповідати, як нас захопили "фашисти". Кілька логічних питань "по темі", у відповідь почули, що ми - "бандери зомбовані". У відповідь почули вищеприведену фразу... І таких відповідей дуже багато...
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а что эта сука скажет на видосики на которых грады и ураганы обстреливают Украину с территории рф? Видео сами кацапы кстати и снимали и их полно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ РФ отреагировали на готовность Украины официально объявить ее страной-агрессором: "Совершенно дикое заявление"
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