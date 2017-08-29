 В РФ отреагировали на готовность Украины официально объявить ее страной-агрессором: "Совершенно дикое заявление"

Об этом сообщает

со ссылкой на "

".

"Совершенно дикое заявление. И так обвинения в сторону России льются рекой. Но это уже, конечно, переход всех разумных границ. Если на законодательном уровне подобная норма все-таки будет реализована, то, боюсь, в первую очередь может ухудшиться положение дел в самой Украине", - заявила Сутормина.

Она задалась вопросом, как отнесется к этому население Украины, "у которого в России много родных, друзей и близких", и как люди отнесутся к тому, что "ради денег власти, по сути, готовы развязать войну с собственными гражданами".

"Также понятно, что о каком-то долгосрочном развитии страны речи вообще не идет. Много ли инвесторов захотят вкладываться и выстраивать экономические системы в государство, где режим борется с собственным населением. Думаю, что ответ лежит на поверхности. К сожалению, подобные инициативы в очередной раз доказывают, что современный Киев интересует только сиюминутная нажива", - убеждена общественница.