 В РФ отреагировали на готовность Украины официально объявить ее страной-агрессором: "Совершенно дикое заявление"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Совершенно дикое заявление. И так обвинения в сторону России льются рекой. Но это уже, конечно, переход всех разумных границ. Если на законодательном уровне подобная норма все-таки будет реализована, то, боюсь, в первую очередь может ухудшиться положение дел в самой Украине", - заявила Сутормина.
Она задалась вопросом, как отнесется к этому население Украины, "у которого в России много родных, друзей и близких", и как люди отнесутся к тому, что "ради денег власти, по сути, готовы развязать войну с собственными гражданами".
"Также понятно, что о каком-то долгосрочном развитии страны речи вообще не идет. Много ли инвесторов захотят вкладываться и выстраивать экономические системы в государство, где режим борется с собственным населением. Думаю, что ответ лежит на поверхности. К сожалению, подобные инициативы в очередной раз доказывают, что современный Киев интересует только сиюминутная нажива", - убеждена общественница.
Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса на 99,9% готов к внесению в украинский парламент президентом Украины Петром Порошенко. В новом законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие Россия-агрессор.
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Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.Ну и так далее... И все это действует до сих пор.
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Пусть расскажет нам когда Украина развалится. Иначе мы низабудим нипрастим.
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"Мне стыдно за нашу страну": российский актер высказался о войне на Донбассе
Вторник, 22 августа 2017 09:45 | Украина | 16445
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, несмотря на свою агрессивную риторику, вряд ли пойдет воевать, считает Олег Басилашвили.
Россия сейчас стоит в одном ряду с такими диктаторскими странами как Иран и Северная Корея, а ее основной проблемой является ситуация в Украине, где некоторые политики призывают начать новую войну.
Такое мнение высказал известный российский и советский актер Олег Басилашвили в интервью журналистам.
«Я вообще считаю, что любой призыв к войне является тягчайшим преступлением, которое должно повлечь за собой пожизненное тюремное заключение. Или расстрел. Кто бы это ни был, и не важно, с какой стороны - нашей, американской или европейской», - подчеркивает артист.
По его словам, громкие заявления политиков вызваны не войной на Донбассе, а наоборот конфликт на Востоке Украины и проблема Крыма породили всеобъемлющее нагнетания ненависти в обществе.
«Мне казалось, что ХХI век принесет возможность решать многие вопросы нравственным путем. Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга - это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство. Да, Россия - государство еще молодое, мы начали развиваться значительно позже, чем европейские страны. Но, наверное, мы тоже должны следовать руслом нравственности, а не грохотом оружия и запугиванием всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей», - отмечает легенда российского кино и театра.
В то же время он подчеркивает, что складывается впечатление, что в России все в абсолютном порядке, а главная ее забота - судьба Украины и США.
"Я бы хотел, чтобы мерзавцы, которые сейчас муссируют тему противостояния, сами оказались в смертельном бою. Чтобы хотя бы одного из них положить в окоп, на передовую. Я имею в виду всех, кто волей или неволей раздувает противоборство, агрессию и войну", - сказал он.
«Я удивляюсь, как можно опуститься до того, чтобы призвать к новой войне? Никто, вроде, не говорит прямо: «Давайте воевать!» Хотя помните, Жириновский кричал, что надо дойти до Киева, мы, мол, «их за 6 минут уничтожим», и так далее ... Но представить, что господин Жириновский или кто-нибудь еще типа него действительно появится на войне и будет там страдать, я не могу. Потому что вместо себя они наверняка пошлют других», - добавляет артист.
По словам артиста, Жириновского "за театр такого рода" необходимо "публично высечь".
"Когда свобода превращается в цирк и в школу ненависти - это отвратительно", - заявил Басилашвили.
Заметим, что с начала российско-украинской войны актер открыто и активно поддерживал нашу страну. Актер призвал сепаратистов сложить оружие и раскритиковал аннексию Крыма.
Олег Басилашвили известен многим по фильмам "Поднятая целина", "Заговор послов", "Большой вальс", "Вокзал для двоих", "Идиот", "Служебный роман". Также он снялся в популярном сериале "Мастер и Маргарита".
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Это она говорит о Воване???
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А то ми намагаємось називати Росію агресором, і тут же скаржимось на зменшення експорту в цю країну.
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