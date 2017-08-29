 Гройсман о ситуации на рынке автомобильного газа: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок"

Об этом Глава Правительства сказал в ходе межведомственного совещания в Кабинете Министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит, - сказал Глава Правительства. - Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя - рядовых граждан".
Премьер-министр подчеркнул, что колебания цены начались не вчера, и о возможном осложнении ситуации сообщали еще весной. "И что мы видим? Что люди были правы. Ситуация ухудшается. Мне жаль, что Премьер-министр должен лично проводить совещание и вмешиваться в ситуацию, чтобы разобраться, в то время как у нас есть специальные органы - в частности АМКУ ", - отметил Владимир Гройсман.
Во время совещания его участники предоставили Главе Правительства информацию, как сегодня обстоят дела на рынке и определили существующие проблемы. Они отмечали, что в Украине быстрыми темпами возрастает потребление газа. По информации Государственной фискальной службы, за 8 месяцев текущего года объем импортируемого газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 70 тыс. тонн и превысил 600 тыс. тонн. Несмотря на стремительный рост рынка, наблюдается нехватка инфраструктуры для создания запасов топлива. Вместе с тем, в течение последнего года значительно сократилось количество трейдеров, поставляющих сжиженный газ из Российской Федерации, откуда поступает наибольшее количество этого вида топлива. Все это в совокупности и привело к резкому увеличению цены на автомобильный газ в период пикового спроса на него.
"Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию: сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, каковы источники поставок топлива. И эту статистику я положу на стол Президенту Украины, - отметил Глава Правительства. - А сейчас мы должны достичь четкой договоренности с участниками - они должны принять меры по минимизации цены в ближайшие недели. Если необходимы решения Правительства - пожалуйста. Но так как есть - происходить не может". По результатам совещания Премьер-министр поручил определить виновных в возникновении ситуации, принять меры для преодоления монополизации, обеспечить диверсификацию поставок топлива и наказать виновных в злоупотреблениях.
"Первая задача - в течение нескольких недель стабилизировать ситуацию. На 15 сентября мы должны получить другую ценовую картинку на рынке сжиженного газа. Я предлагаю Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику созвать межведомственную комиссию по топливу и наработать все решения по этому поводу. Вице-премьер-министра Владимира Кистиона - порты, железная дорога, таможня - прошу проработать максимально быстрое прохождение всех процедур, включая перевалку и транспортировку топлива. И отдельно - ГФС и полиция - проанализировать внимательно всех участников рынка, особенно недобросовестных трейдеров. Также поручаю на уровне вице-премьер-министров в течение недели провести совещание и внести комплексное предложение по урегулированию ситуации", - подчеркнул Глава Правительства.
Отметим, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн за литр - до 14,99 грн за литр. 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч грн за тонну. За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 грн за литр.
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