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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10505) Гройсман (3329) отопительный сезон (80)

 В этом году на подготовку к отопительному сезону выделено 9 млрд грн, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в 2017 году на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов выделено 9 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио".

"В прошлом году на подготовку к зиме было выделено 7,2 млрд грн, в этом - 9 млрд грн. Средств достаточно, полномочий достаточно на местах", - сказал он.

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Гройсман отметил, что 15 сентября проведет селекторное совещание по вопросу подготовки к отопительному сезону.

Как сообщалось, ранее премьер заявлял, что 36,5 тыс. социальных объектов должны быть подготовлены к отопительному сезону до 1 сентября.
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курятина в Україні вже дорожча за польску! ВІТАЮ З ПОКРАЩЕННЯМ!
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У гнойсмана ....опять выделения....ничего хорошего это не сулит....
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шот меня тоже...от этого капздона аж воротит....)))
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Это у нгего выделения начались в разных местах )) Вот он и приурочил )
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Скажите, что Гройсман может выделять? Он что-то заработал? Гройсман себя с богом перепутал???
Украинцы заплатили в бюджет деньги, часть из которых пойдет им же на подготовку к отопительному сезону. А Гройсман может только переработанную колбасу в туалете выделять!
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Хочу увидеть, что Гройсман начнет выделять, когда украинцы покажут ему большой кукиш и перестанут платить этому правительству налоги, которые оно разворовывает!!
В этом году на подготовку к отопительному сезону выделено 9 млрд грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5246
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Гнося и чоколадные станут на 9 лярдов богаче.....радость то какая
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А потом как обычно зима пришла неожиданно и много не успели сделать.))
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одно оправдание "войной", а тем временем свиноботы забываются что гидрант сделал всё от себя зависящее чтобы это была АТО.
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Свинобот вам на планёрке не учили что под фейковыми "женскими" аккаунтами надо вести себя соответственно, а не как последний прыщавый школо-ло фекалиями сыпать?))) Запорят вас уродцев, ой запорят. Надеюсь хоть не шлёпнут вас, чтобы концов не оставлять. Всё же хочется чтобы вас судили.
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Брєд... виходить владу чіпати не можна за будь-яких обставин... Щоб вона не витворяла...
Може саме цього і добиваються чиновники - вічне АТО - вічно будуть при владі... Бо, по-Вашому, хто проти влади, той проти України...
До речі, ці гівнюки при владі так і не визнали війну війною, козломордію агресором, а лугандонію терорганізаціями. Тому і з юридичної і з практичної точки зору вона (влада) хай іде нафіг...
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Лєра чого ти так їх захищаєш і пишеш про типу нас, типу дурнів. Може ти краще напиши гаранту, уряду, в ВР щоб ті гівнюки просто перестали красти, сплачували податки і т.д....
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что подразумевается под подготовкой? модернизация? увеличение КПД оборудования? использование обратных циклов что? банальное с3,14здить под аплодисменты бабушек из БЮТ...
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це коли риють яму ,міняють 2 метри труби,а у звіті вказують ремонт 100 метрової ділянки.
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Этот же вопрос возник. У каждого украинца вынули из кармана по 200 с лишним гривень, в среднем по 9 000 000 000 / 36 500 = 246 575 грн на "социальный объект".
НА ЧТО ОНИ РАСХОДУЮТСЯ???!!!
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на сытую жизнь власть имущих...ато Путіннападе
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На сколько,гройсман и вальцманы-подорожала коммуналка???
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Эта сс ука обворовала Украинский Народ . Запомните эту харю .
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не він один... Ротердам+ організовували і АП і кабмін і ВР...
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Само собой .Без крышевания АП и ВР грабить народ в таких масштабах не получилось бы .
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у вати цілий день підгорає ! горить палає жопа зрадоватніка
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Ти реально думаєш, що в центрі чи на заході України хтось любить чи поважає владу...
ЇЇ просто терплять, поки що...
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у шоколадок целый день шыкаладка во рту тает. И течет и течет
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На подготовку к сезону 9 млрд гривен. А на сам сезон?
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Почему в прошлом хватило 7,2, а в этом 9?
Это я так спросил, нормальные поймут, соевые прокричат "пэрэмога".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году на подготовку к отопительному сезону выделено 9 млрд грн, - Гройсман
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