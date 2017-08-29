 В этом году на подготовку к отопительному сезону выделено 9 млрд грн, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио".
"В прошлом году на подготовку к зиме было выделено 7,2 млрд грн, в этом - 9 млрд грн. Средств достаточно, полномочий достаточно на местах", - сказал он.
Гройсман отметил, что 15 сентября проведет селекторное совещание по вопросу подготовки к отопительному сезону.
Как сообщалось, ранее премьер заявлял, что 36,5 тыс. социальных объектов должны быть подготовлены к отопительному сезону до 1 сентября.
334 43
Гройсман о переформатировании Кабмина: "Сейчас ведем дискуссии, в том числе с коалицией"(18)
Гройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента(19)
Гройсман: "Выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе"(95)
Гройсман: "Научить контролирующие инстанции помогать, а не мешать - один из самых серьезных вызовов"(90)
"У зв'язку з майбутнім підвищенням пенсій, Гройсман станок не вимикає!", – Зоря(0)
Гройсман поздравил горняков с Днем шахтера: "Ваш труд - вклад в обеспечение энергетической безопасности страны"(57)
Финансирование программы частичной компенсации стоимости сельхозтехники увеличится до 1 млрд грн в 2018 году, - Гройсман(92)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Украинцы заплатили в бюджет деньги, часть из которых пойдет им же на подготовку к отопительному сезону. А Гройсман может только переработанную колбасу в туалете выделять!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Може саме цього і добиваються чиновники - вічне АТО - вічно будуть при владі... Бо, по-Вашому, хто проти влади, той проти України...
До речі, ці гівнюки при владі так і не визнали війну війною, козломордію агресором, а лугандонію терорганізаціями. Тому і з юридичної і з практичної точки зору вона (влада) хай іде нафіг...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НА ЧТО ОНИ РАСХОДУЮТСЯ???!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЇЇ просто терплять, поки що...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это я так спросил, нормальные поймут, соевые прокричат "пэрэмога".
Ответить