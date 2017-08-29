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Все про:журналистика (2521) Испания (398) СБУ (14794) Гитлянская (106)

 "Они писали неправдивые материалы", - СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину до 2020 года

журналисты

Служба безопасности Украины запретила испанским журналистам-фрилансерам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре въезд в Украину до 2020 года за антиукраинскую деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Они писали неправдивые материалы, в том числе, о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села", - пояснила она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ задержала администраторов антиукраинских сообществ в соцсетях в девяти областях Украины. ВИДЕО

В связи с этим указанные лица не были пропущены украинскими пограничниками на территорию страны 24 августа и выдворены из Украины на следующий день.


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Писать нельзя . а грабить народ можна?
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нельзя и то и другое. Но во втором случае, нам придется выдворить и СБУ, вслед за журналистами...
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Можно так дописаться, что ещё самому заплатить надо будет Каталонией.
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."Бич местный", ты бы сначала подмылся...что ли...От тебя сепарским зловонием несёт на весь Цензор!!!
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То есть ты считаешь что народ грабить можна? а я считаю что нельзя и поэтому я сепар?
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Можна еще и в дыню отгрести. Улетели живые в Испанию? Ну и ладненько.
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Ну наш "гарант" переплюне всіх неправдивих журношлюх...
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Якщо брехали. то чого не притягнути до суду, до відповідальності...
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Решают все по- бандитски. По законам не умеют. Потому как сами бандиты.
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Этот бред про фашистов уже всем надоел. Рыги с кацапами придумали сказку и пугают дебилов. Еще в 2004 году они хотели заводить эту шарманку,но договорились с прыщавым. И жили мирно и счастливо с фашистами аж до 2013 года.
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Если из Украины выслать всех кто ворует и берёт взятки , то в стране даже грузчиков не останется . менталитет нужно менять .
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."Бич местный", ты бы сначала подмылся...что ли...От тебя сепарским зловонием несёт на весь Цензор!!!Иди в баню и купи там дустовое мыло))))
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Вот нельзя в онлайне СБУ работать, - выгнали этих, и сразу в течении короткого времени официально про это объявить, а получается выгнали, кореспонденты мира начинают жаловаться, а наши только потом рассказывают (оправдываются) !!!
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Да пусть жалуются . Гривна не от этого падает .
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.... Петя хороший !!! ...... что теперь и меня выгонят .............?
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Пока ты в Луганске тебе беспокоится не о чем ну а после конечно придется драпать куда нибудь на Дальний Восток!
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енто как ты вычислил меня в Луганске, а оберчоколадфюрер?
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Из твоего "комментария" и так понятно что ты дамбасянин!
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скажите пожалуйста какой продвинутый пацан, ошибся км на 1000
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Причем тут Петя к испанским левакам-журналистам пишущих об обстрелах ВСУ "мирных" районов или тебе просто ПУКНУТЬ захотелось а придурок ???!!!!
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не хами, прокляну, все гораздо проще--- врун дон Пэдро
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Погоня за сенсацией. И пофигу - правда или нет, пофигу, что на кону человеческие жизни, пофигу, что игра наруку современной человеконенавистнической недоимперии нарассеи. Главное узнаваемость на улице, деньги и прочие плюшки. И все под прикрытием свободы слова.
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в толерантной Украине безопаснее пропагандонить, чем в Испании, а то там чего-то криво напишешь про котолонию, так в лучшем случае будешь стоять перед судом , а в худшем - лежать перед коронером....
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"Они писали неправдивые материалы, в том числе, о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села".
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А надо было писать так, как хочет СБУ.
Ведь информация СБУ - самая правдивая в мире.
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Конечно же нет. Это ВСУ уничтожает мирное население, стреляет куда ни попадя, по мирным, топит шахты на оккупированной территории, обстреливает себя... И эти правдорубы непредвзято все передавали на Запад. Да?
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Охрененко Женя!
выдерни штепсель из розетки-Секелёв ТВ и погаснет)))
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А, кацапских шлюх пускают. Вон на параде даже была одна! Чудеса от соевых.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Они писали неправдивые материалы", - СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину до 2020 года
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