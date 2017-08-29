 "Они писали неправдивые материалы", - СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину до 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
"Они писали неправдивые материалы, в том числе, о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села", - пояснила она.
В связи с этим указанные лица не были пропущены украинскими пограничниками на территорию страны 24 августа и выдворены из Украины на следующий день.
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Сирийцы сделали шедевральный ролик о армии РФ
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НАДО БЫЛО ВПУСТИТЬ И В ЛУКЪЯНЕ ДОПРОСИТЬ,
ДЕЛО ССТРЯПАТЬ И ПОДШИТЬ И КОЗЛОВ В ЛУКЪЯНОВСКОЙ ТЮРЬМЕ ЗАКРЫТЬ
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А надо было писать так, как хочет СБУ.
Ведь информация СБУ - самая правдивая в мире.
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выдерни штепсель из розетки-Секелёв ТВ и погаснет)))
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