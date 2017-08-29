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 Политика Украины
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Все про:ВР (22917) Кабмин (10505) Гройсман (3329) Стець (250) Кутовой (44) Супрун Ульяна (177)

 Гройсман о переформатировании Кабмина: "Сейчас ведем дискуссии, в том числе с коалицией"

Правительство проводит консультации с парламентской коалицией о назначении и увольнении ряда министров.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас ведем дискуссии, в том числе с коалицией. Как только мы найдем решение, как мы будем двигаться в плане форматирования правительства в Верховной Раде с учетом тех вакансий, которые есть, мы об этом сообщим", - сказал Гройсман.

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Так, по его словам, обсуждается вопрос о назначении министром здравоохранения и.о. министра Ульяны Супрун. "То, что команда Минздрава во главе с Супрун делает, - это очень большое дело. Сферой здравоохранения никто не занимался системно. У меня такое впечатление, что постоянно на ней злоупотребляли и грабили эту систему", - подчеркнул Премьер-министр.

Он также напомнил, что украинский парламент до сих пор не рассмотрел заявления об отставке министра информационной политики Юрия Стеця и министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. "Вопрос не рассматривался в парламенте. Это вопрос коалиции. Будем обсуждать. Пока министры юридически находятся на своих должностях, хотя понятно, что они объявили о своей отставке", - подчеркнул Гройсман.

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Он считает абсолютно нормальной ситуацию, когда люди, которые занимают те или иные должности, решают уйти. "Это нормальный процесс, когда люди приходят и уходят, это как на предприятиях, когда кто-то приходит на работу, а кто-то увольняется", - добавил Премьер-министр.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал его в Верховную Раду 23 мая. А 31 мая заявление об отставке с должности по состоянию здоровья написал министр информационной политики Украины Юрий Стець.
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если бы козаки знали шо их потомками будут править вальцман с гройсманом, пастор и вафлист, они бы сильно удивились
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о5 табуретки с места на место переставляют. Наверное, очередная реформа
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переформатировать его должны были НАБУ, СБУ и ГПУ... но походу, реальное форматирование там может произвести только АК-74.
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А цей комент на скільки потягне при нашому гуманному законодавстві? І скільки потягнув би при совку?
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Ни дискуссии а тёрки блатные,кто на какой сядет поток ...
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Так вони тільки те і роблять, що дискусії ведуть. То з коаліцією, то без коаліції. Вже один одному так осточортіли, що мусять переформатуватись.
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Трудно наверное воров переформатировать?

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Разводила обещает...)) К тому же тупой. - И смешно и больно,одновременно.
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ой ты Господи!
опять кровати переставляют вместо того чтобы сменить хуляв!
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Тебя и твоё шобло переформатировать можно только в пресхате.Уроды ё..аные.
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с какой какалицией ? какалицию в студию, покажите народу какалицию, зачем скрывать хероев?
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Там это, у партнёров тоже кадры имеются, не взападло же регульнуть, наши жэ люды.
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..."Сейчас ведем дисскусии в том числе и с коалицией" - Грося
Хм...Коалиции - нет! (или покажите 226 подписей колициантов)
И с кем это вы еще там ведете дисскусии? С Рыгами?
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Когда уже кабинет министров Украины начнет заботиться об украинцах, а не о перетасовке за столами заседаний в Киеве?
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честно говоря никогда ну есть шанс это когда не менее 100тыс злых Украинцев будут стоять под кабмином тогда они сразу начнут заботится
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Поздно Грося пить боржоми !!! Писец уже совсем близко !
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Куме,а що це за наширявшаяся коала,в Раде?
-Це коалиция!
-А чого рядом Ждун?
-Жде поки вона сконае вiд передоза.
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Будут советоваться с рыгоАналами,они то знаются в кандидатурах,может Миколу позовут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о переформатировании Кабмина: "Сейчас ведем дискуссии, в том числе с коалицией"
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