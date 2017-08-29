 Гройсман о переформатировании Кабмина: "Сейчас ведем дискуссии, в том числе с коалицией"

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в интервью Украинскому радио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сейчас ведем дискуссии, в том числе с коалицией. Как только мы найдем решение, как мы будем двигаться в плане форматирования правительства в Верховной Раде с учетом тех вакансий, которые есть, мы об этом сообщим", - сказал Гройсман.
Так, по его словам, обсуждается вопрос о назначении министром здравоохранения и.о. министра Ульяны Супрун. "То, что команда Минздрава во главе с Супрун делает, - это очень большое дело. Сферой здравоохранения никто не занимался системно. У меня такое впечатление, что постоянно на ней злоупотребляли и грабили эту систему", - подчеркнул Премьер-министр.
Он также напомнил, что украинский парламент до сих пор не рассмотрел заявления об отставке министра информационной политики Юрия Стеця и министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. "Вопрос не рассматривался в парламенте. Это вопрос коалиции. Будем обсуждать. Пока министры юридически находятся на своих должностях, хотя понятно, что они объявили о своей отставке", - подчеркнул Гройсман.
Он считает абсолютно нормальной ситуацию, когда люди, которые занимают те или иные должности, решают уйти. "Это нормальный процесс, когда люди приходят и уходят, это как на предприятиях, когда кто-то приходит на работу, а кто-то увольняется", - добавил Премьер-министр.
Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал его в Верховную Раду 23 мая. А 31 мая заявление об отставке с должности по состоянию здоровья написал министр информационной политики Украины Юрий Стець.
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опять кровати переставляют вместо того чтобы сменить хуляв!
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Хм...Коалиции - нет! (или покажите 226 подписей колициантов)
И с кем это вы еще там ведете дисскусии? С Рыгами?
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-Це коалиция!
-А чого рядом Ждун?
-Жде поки вона сконае вiд передоза.
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