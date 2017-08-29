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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:история (1394) Львов (3669) Львовщина (1599) музей (506) Польша (4040) Климпуш-Цинцадзе (173)

 Украина и Польша планируют создать совместное музейное пространство, - Климпуш-Цинцадзе

климпуш-цинцадзе

Находясь с рабочим визитом во Львове, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с председателем Львовского областного совета Александром Ганущиным, представителями Львовского областного совета и Львовской областной государственной администрации. Речь шла о перспективах привлечения международной технической помощи для системного решения проблем и задач регионального развития.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Собеседники, в частности, обсудили возможность создания совместного украинского-польского музейного пространства в рамках трансграничного культурного сотрудничества. Стоимость проекта составляет 1 741 593 евро. При условии поддержки европейскими средствами эта сумма может быть направлена ​​на сохранение и популяризацию совместного польского и украинского культурного наследия, создание совместной музейной среды, качественного музейного продукта, что улучшит украинско-польскую культурную коммуникацию", - сказано в сообщении.

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"Проект предусматривает реставрацию Каменицы Корнякта (Королевской Каменицы), подготовку и проведение совместных выставочных проектов, тренинги и круглые столы для музейщиков Львова и Люблина, стажировки реставраторов, а также работу над Стратегией развития сотрудничества между музеями Львова и Люблина. Эти меры рассматриваются как часть Программы трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина на 2014-2020 годы. Общая сумма программы составляет 201 386 002,40 евро, из которых - 183 078 184,00 - средства ЕС, которые могут быть направлены на поддержку проектов. Большое внимание было уделено обсуждению развития работы над Карпатской макроэкономической стратегией. Одноименный регион является одним из трех в мире с наибольшим количеством отрезков границ между государствами, в то же время одним из наиболее нуждающихся в дополнительных средствах для развития. В контексте обеспечения прав людей с особыми потребностями собеседники коснулись перспектив проекта "Горы, доступные для всех: развитие туристической инфраструктуры", инициатором которого является Львовская ОГА. Уникальность проекта для Украины заключается в обеспечении доступности объектов инфраструктуры активного туризма для маломобильных групп населения", - детализировали в Кабмине.
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пусть в музей отдадут всех шоколадников, предварительно сделав с них мумии
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Не можна. З ляхами не можна на одному просторі навіть нужду справляти...
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Правильно. Предложить пшекам начать с Крымских музеев
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Пам'ятник українцям сіл Милошович і Семенівки вбитих польською Армією Крайовою 1944 р.

Украина и Польша планируют создать совместное музейное пространство, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5072
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С чего начнём? Мы у нас памятники начнём ставить пилсудскому,"героям АК" , а свои сносить?
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Ахахаха, ну вы блин даёте!!! Мемориальный памятник Катынской резне, совместный постройте, цветочки там посадите! А поляки пусть к памятнику на фото парк пристроят... И наступит братская любовь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Польша планируют создать совместное музейное пространство, - Климпуш-Цинцадзе
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