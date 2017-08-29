 Украина и Польша планируют создать совместное музейное пространство, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Собеседники, в частности, обсудили возможность создания совместного украинского-польского музейного пространства в рамках трансграничного культурного сотрудничества. Стоимость проекта составляет 1 741 593 евро. При условии поддержки европейскими средствами эта сумма может быть направлена на сохранение и популяризацию совместного польского и украинского культурного наследия, создание совместной музейной среды, качественного музейного продукта, что улучшит украинско-польскую культурную коммуникацию", - сказано в сообщении.
"Проект предусматривает реставрацию Каменицы Корнякта (Королевской Каменицы), подготовку и проведение совместных выставочных проектов, тренинги и круглые столы для музейщиков Львова и Люблина, стажировки реставраторов, а также работу над Стратегией развития сотрудничества между музеями Львова и Люблина. Эти меры рассматриваются как часть Программы трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина на 2014-2020 годы. Общая сумма программы составляет 201 386 002,40 евро, из которых - 183 078 184,00 - средства ЕС, которые могут быть направлены на поддержку проектов. Большое внимание было уделено обсуждению развития работы над Карпатской макроэкономической стратегией. Одноименный регион является одним из трех в мире с наибольшим количеством отрезков границ между государствами, в то же время одним из наиболее нуждающихся в дополнительных средствах для развития. В контексте обеспечения прав людей с особыми потребностями собеседники коснулись перспектив проекта "Горы, доступные для всех: развитие туристической инфраструктуры", инициатором которого является Львовская ОГА. Уникальность проекта для Украины заключается в обеспечении доступности объектов инфраструктуры активного туризма для маломобильных групп населения", - детализировали в Кабмине.
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