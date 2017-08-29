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 Политика Украины
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Все про:ВР (22917) пенсионная реформа (970) Гройсман (3329)

 Гройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента

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Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на принятие пенсионной реформы в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он рассказал "Украинскому радио".

"Сейчас мяч находится на стороне парламента, и я надеюсь, что в сентябре как можно скорее эта реформа будет принята", - сказал премьер.

Он напомнил, что, в случае принятия реформы, более 5 млн пенсионеров с октября получат повышенную пенсию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В основу нашей реформы заложен простой принцип - пенсию нужно заработать", - Гройсман

Реформа предусматривает и отмену налогообложения работающих пенсионеров, добавил премьер.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект о пенсионной реформе еще в мае. После этого документ был направлен в профильный комитет Верховной Рады.
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если дойдет что народ возьмет биты.... не будут успевать отбивать мячи
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охохохохо ще як пенції піднімуть то це буде бомба
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піднімуть для УЖЕ ПЕНСІОНЕРІВ, але інші на пенсію будуть виходити в 65-70 років, допоки наберуть 35 років стажу..., тобто не доживе 70-80% людей, яким зараз 35-50 років...
Хвали далі владу порохобот...
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незрозумів а хто тобі має платити пенцію ? де ти працював що немаєш стажу ? це що я маю ? дитячий садочок
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Мне 40 лет и 19 лет стажа (в 21 год работал), получается для пенсии нужно еще 16 лет, то есть мне будет 56 лет. В чём проблема? А дело в том, что кто то шабашит сам на себя по халтурам не отчисляя ни копейки в бюджет, при этом возмущенно требуя пенсию. Или заробитчаны, которые пол жизни проработали в Польше имеют 3-ёх этажные дома, депозит в банке и при этом разводя руками " а как же наша пенсия?".
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Ну у тебя есть шанс если ещё стаж не поднимут или лишишься работы, а сколько миллионов работало и работает неофициально потому-что другой работы нет или ездит на заработки чтоб кормить семью, им 35 лет нереально скопить стажа.
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Это не реформа, а геноцид украинцев! Вместо того, чтобы строить экономику, развивать промышленность, строить новые наукоемкие производства, они опять хотят обобрать украинский народ!
Гройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента - Цензор.НЕТ 9184
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Засунуть бы тебе этот мяч в очко Гройся,гнида ты наша лупастая
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Гнать власть воров,предателей и лжецов поганой метлой ,пока они не освободили полностью территорию Украины от её народа !!!
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".... 5 млн пенсионеров с октября получат повышенную пенсию", 1 млн - суперповышенную, а остальные 6 млн не знают получат ли вообще ...
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Ты перед тем как наплести что либо,почитал бы в чем суть этой реформы,она как раз направлена против тех кто и не напрягался особо по жизни,а работавшим и с 2012 года сидящим с замороженной пенсией повышение должно быть безусловно.
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Я бы не стал доверять всем этим "манам". Потом все за это заплатим.
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Суть реформы немного повысить одним и лишить пенсии других.
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Дуже розумна рехформа: підняти пенсії.
Де гроші взяти ніхто не знає, але всі здогадуються.
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мяч на стороне парламента...а парламент на островах.
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Не хочу матюкаться, (берегу нервы), жду на Цензоре данную новость - "Уряд з жовтня має внести на розгляд ВР законопроект щодо військових пенсій"
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Пенсия уволенного главы НБУ Владимира Стельмаха - 130 тысяч гривен. Моя пенсия - 2 тысячи. Наши(с ним) средняя - 66 тысяч грн. Вроде, неплохо живём...
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что он называет реформой? может используя окно Овертона...расстреливать пенсов....на досуге прогуляйтесь на базар и по магазинам-при прошлогоднем курсе доллара цены начиная с лука выросли в два раза, это реформы или вагина экономике?
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Зараз на мяч Гроси,закинут ще з десяток,в поле.Що стане не зрозумiло яким грати
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а эти все развлекаются - футболисты усеченные...
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"Им до сраки Украина, всей этой элите!" - пожилые жители Украины рассказывают, какую пенсию получают, как живут и что думают о власти:

https://www.youtube.com/watch?v=g0l4qFLRSgY
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента
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