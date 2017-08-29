 Гройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он рассказал "Украинскому радио".
"Сейчас мяч находится на стороне парламента, и я надеюсь, что в сентябре как можно скорее эта реформа будет принята", - сказал премьер.
Он напомнил, что, в случае принятия реформы, более 5 млн пенсионеров с октября получат повышенную пенсию.
Реформа предусматривает и отмену налогообложения работающих пенсионеров, добавил премьер.
Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект о пенсионной реформе еще в мае. После этого документ был направлен в профильный комитет Верховной Рады.
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Хвали далі владу порохобот...
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Де гроші взяти ніхто не знає, але всі здогадуються.
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https://www.youtube.com/watch?v=g0l4qFLRSgY
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