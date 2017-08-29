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 Политика Украины
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Все про:ВР (22917) НБУ (4296) Герасимов (82)

 Герасимов о кандидатах на должность главы Нацбанка: "Я их знаю. Это очень мощные специалисты"

герасимов

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов утверждает, что претенденты на должность главы Национального банка Украины являются "очень мощными специалистами".

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас я бы не хотел обсуждать фамилии, я их знаю, но не хотел бы их называть. Это очень мощные специалисты, которые действительно смогут проводить государственную политику в Национальном банке", - сказал он.

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Герасимов также отметил, что перед обсуждением кандидатур в Раде они "должны быть представлены соответствующему комитету".

Напомним, председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий. Гонтарева с 8 августа по 26 сентября будет находиться в отпуске за свой счет и за счет отгулов.
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да ладно... мы и не такое переживали. Так что переживем и этих "специалистов"...
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Такие же видать мощные как и ты чепушило Герасимов,немощь звиздливая ты наша
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"Вы знаете, кто этот мощный старик?" (С) Ильф, Петров
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Бо хотів ударити палець об палець і... промазав.
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там все особы, приближенные к шоколадно-вафельному "ампиратору"
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Ну если это рыго-шекаладное чепушило-Херасомов произнесло, тада ААААААА.
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Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли
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Очень мощные специалисты сейчас как низзя кстате. Пора уже грывню потихоньку валить, а то де таке бачено шоб доллар стояв менше 26грн. Як казав один пид()р - "мы прашли психалагичиский баръер цены на спижженый сжижженый газ в 14 грн, паэтаму цена на него врятле упадьот ниже этай атметки - наверное тоже "очень мощный специалист".
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хватит баловать холопов, зажрались уже... Опять меньше чем за 500 баксов работать не хотят!
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мощнее леры говнотарьовой? это просто не возможно.
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еще даже ни фамилий,ни намека на личности.а зраде-уже не такие
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Син тільки-но народився, а мати вже невістку не любить. Так і тут.
Хоча правди діти нема куди: призначення пана Президента не завжди вдалі.
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так. а вдалі призначення пана президента вдалі виключно для пана президента та його особистої вигоди.
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Гыга,а вдруг эта сильная личность безлер,охранник герасимова,ото перемога буде
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Может дело в том, что у Вальцмана за 3 года назначений еще не было ни одного профессионального кадра, поэтому наивно ожидать чего-то успешного.
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Цікаво, а за які такі заслуги пані Гонтарєва має такий "длительний отпуск". З 10 травня вже пішов четвертий місяць??? Шахтарі, металурги та атомщики таких відпусток не мають.
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Вы все мощные по разворовыванию Украины и уничтожению Украинского народа !!!
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Да ладно, нет такого понятия в КЗоТе как отгул. Где гонтарева? бабосики считает ))))
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Гривна после предыдущей "мощной специалистки" и "лучшего банкира в мире" еще до конца не оклемалась.
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. Цей дурень-герасім навіть гадки не має, що його власні оцінки тих "спеціалістів", насправді, це повна жопа а не позитив. І з цими придурками країна має розвиватись?????
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Герасимов это тот у которого помощником был Безлер?????????????? больше вопросов нет(((((((((
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С трудом от одного "мощного специалиста" избавились, так уже толпа "мощных специалистов" набежала!
Нужно подписывать общественный договор с новым главой НБУ, и прописывать его обязательства перед народом Украины. А не набирать опять "мощного специалиста"!
Герасимов о кандидатах на должность главы Нацбанка: "Я их знаю. Это очень мощные специалисты" - Цензор.НЕТ 761
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причем в самом плохом смысле этого слова. они даже хуже русни.
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Ну, Гонтареву Порошенко считал лучшим банкиром вселенной
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В нас вже при владі колись були крепкие хозяйственники, а теперішні до них підтягуються.
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Мощные як коллекторы.Умные ботаники,тут не подходят
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Попрошу не оскорблять весьма полезное животное.
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Одна специалистка мощно взвентила доллар,мощно сорвала свой куш.И съеб..ула,непонятно в какой "отпуск".
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как?
лучше гонтаревой?
та не! куда уж лучше?
активнее воровать будут? мощнее?
чем лучше то????
шило на мыло...
взять бы топор.... (как говаривал один добрый человек)
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Не,не,не...тока не Ющ....он уже стока смердючего газа перенюхал тым носом,якый ничого нэ нюхав,а сколько те губы при яныке пересмоктали,яки николы ни в кого нэ смкоталы,...я у уже мовчу про ти рукы чаривни.....только без очередного пришествия
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Ну если этот гопник так сказал, значит верю.
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У нас везде очень мощные специалисты. Только мы с ними по прежнему из говна выбраться не можем.
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для полного аншлага в этом обрезанском цирке только шершавого на нацбанке нехватает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГерасимов о кандидатах на должность главы Нацбанка: "Я их знаю. Это очень мощные специалисты"
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