 Герасимов о кандидатах на должность главы Нацбанка: "Я их знаю. Это очень мощные специалисты"

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас я бы не хотел обсуждать фамилии, я их знаю, но не хотел бы их называть. Это очень мощные специалисты, которые действительно смогут проводить государственную политику в Национальном банке", - сказал он.
Герасимов также отметил, что перед обсуждением кандидатур в Раде они "должны быть представлены соответствующему комитету".
Напомним, председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий. Гонтарева с 8 августа по 26 сентября будет находиться в отпуске за свой счет и за счет отгулов.
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спижженыйсжижженый газ в 14 грн, паэтаму цена на него врятле упадьот ниже этай атметки - наверное тоже "очень мощный специалист".
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Хоча правди діти нема куди: призначення пана Президента не завжди вдалі.
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Нужно подписывать общественный договор с новым главой НБУ, и прописывать его обязательства перед народом Украины. А не набирать опять "мощного специалиста"!
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лучше гонтаревой?
та не! куда уж лучше?
активнее воровать будут? мощнее?
чем лучше то????
шило на мыло...
взять бы топор.... (как говаривал один добрый человек)
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