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 Политика Украины, Общество
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Все про:авиация (1833) Борисполь (514) Россия (72039) авиасообщение (342) Мининфраструктуры (497) Омелян (326)

 За последние два года в Украине отмечается резкий рост авиаперевозок, - Омелян

омелян

Авиакомпании Российской Федерации с момента запрета полетов и транзита между Украиной и РФ получили больший убыток, чем украинские авиаперевозчики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Российские авиакомпании получили больше убытка, хотя пророчили наоборот. Мы видим резкий рост авиаперевозок в Украине за последние два года, т.е. за время действия эмбарго на авиасообщение с Россией и на транзит российских самолетов", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.

Омелян отметил, что за это время Украина превратила международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в хаб, и если раньше много людей летало в Москву или другие города РФ, чтобы далее лететь, например, в Азию, то теперь они летят из Киева или из других городов страны.

"У нас живой рост рынка: если средний европейский рост - это от 5% до 10%, а иногда и 3% считается хорошо, то у нас рост гораздо выше, в частности за счет внутреннего пассажира, транзитного пассажира, плюс люди начали чаще летать в Украину", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Qatar Airways зашла на украинский рынок

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпали российские авиакомпании. 25 сентября Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов в Украину этих авиакомпаний.

Уже 29 сентября стало известно, что Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на использование воздушного пространства РФ с 25 октября. Госавиаслужба Украины позднее уведомила РФ о прекращении транзита для всех российских самолетов через воздушное пространство Украины с 00:00 26 ноября.

Согласно данным Госавиаслужбы, аэропорты Украины в 2014 году сократили пассажиропоток на 22,3% по сравнению с 2013 годом - до 10,8 млн чел. Уже в 2015 году падение пассажиропотока украинских аэропортов замедлилось до 1,8%, или 10,7 млн человек. В 2016 году падение сменил рост пассажиропотока на 21% - почти до 13 млн пассажиров, а по итогам первого полугодия 2017 года он вырос на 34% - до 7,145 млн человек.
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Это типа,похвастать нечем,то дай хоть что нибудь ляпну. Мог бы еще сморозить про снижение пожаров после того как парашенко стал президентом.
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Примешь успокительное,на все будет наплевать. И уснешь как ребенок.
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Ты по собстсвенному опыту - да???? Принимай успокоительное и дальше- МОРФЕЙ тебе в помощь......
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А ты шо -действительно так на ребёнка похож - что и других с такими сравниваеш???
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Мягкий знак пропустил поставить в последнм слове)) Скорей всего не знаешь правил.
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... За рахунок усунення конкурентів, на користь Бєні...
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да что ж это за за зрада зрадная, что не каждый зрадофил способен ее зазарадить!!!
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Випхали Коломойського з ринку і навіть з України і відразу ж авіаринок зашевелився. То Катар, то Візаір, то Рінаір... Конкуренція ... От ще б Ахмета отхерачити і в ДНР відправити, а за ним Петьку Чуколадного, Пінчука Кучмовського, Васадсе Таврічеського та іншу шваль монопольну і вся економіка б зашевелилась.
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Да вот смотрю на Омеляна. Ну он не тем занят. Да авиаперевозки важны, но ими пользуются от силы 10% населения(максимум!!!). Принципиально для страны АВТОДОРОГИ и ЖД транспорт. Критически важны для крупных городов строительство метро и его дешевых аналогов. Чем Омелян собирается загрузить наши вагоностроительные заводы??? Ему нравится плацкарт Укрзализныци с душными вагонами и мутным чаем??? Кстати чай(чмурдяк) уже по 6 грн.
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Слухай - на обьём авиаперевозок мне и до того было наплевать.....Хочеш- чтобы я наплевал ещё больше???
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В 2016 году падение сменил рост пассажиропотока на 21% - почти до 13 млн пассажиров Источник: https://censor.net.ua/n453284

Просто для сравнения - в паРашке в 2016 пассажиропоток ~90 млн.
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Поскромничал .
Услуги телепортации вообще возросли в сотни раз !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние два года в Украине отмечается резкий рост авиаперевозок, - Омелян
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