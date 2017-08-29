EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Экономика
  4379  46
Все про:авиация (1833) Борисполь (514) Катар (46) самолет (2236) Омелян (326)

 Qatar Airways зашла на украинский рынок

airways qatar

Авиакомпания Qatar Airways 28 августа запустила ежедневные рейсы из Дохи в крупнейший украинский аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Эхаб Амин на пресс-конференции в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Катар упростил визовый режим для граждан Украины

По его словам, длительность перелета составит 5 часов 40 минут, выполняться он будет на самолете Airbus-320 в двухклассной компоновке (120 мест эконом-класса и 12 мест бизнес-класса).

Амин не уточнил средней цены перелета по маршруту Киев-Доха, но согласно данным системы бронирования авиаперевозчика полет в одну сторону обойдется примерно в EUR375.

Он отметил, что Qatar Airways рассчитывает на серьезный пассажиропоток, однако не привел абсолютных плановых показателей.

По словам Амина, компания не исключает выхода на два ежедневных рейса Доха-Киев.

Он также не исключил при наличии спроса - возможности выполнения полетов в другие украинские пункты.

Читайте также: Семь стран разорвали дипотношения с Катаром из-за поддержки терроризма

Присутствующий на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что переговоры с компанией велись еще в 2013 году, однако тогда не были завершены.

"Именно Qatar Airways может задать новые стандарты для Украины и украинцев. Для нас крайне важен туристический потенциал. Мы должны отойти от парадигмы, что только украинцы летят из Украины куда-то: туристы прилетают к нам, бизнес прилетает к нам, люди прилетают к нам. Здесь большая миссия Qatar Airways, благодаря которой мы не только откроем Азию, но и весь мир откроет Украину", - сказал он.

В свою очередь глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин отметил, что аэропорт обеспечит для Qatar Airways уровень сервиса, который будет отвечать всем требованиям авиаперевозчика.

Читайте также: Украина и Катар подписали меморандум о сотрудничестве госавиалсужб

Авиакомпания Qatar Airways была основана в 1997 году, в 2017 году получила в четвертый раз награду Skytrax как лучшая авиакомпания мира. Флот компании насчитывает 200 самолетов Boeing и Airbus. В 2016 году компания разместила заказ на 350 новых самолетов и согласно ее статистике, каждые 10 дней она получает новый самолет.

Сеть компании охватывает более 150 направлений, наибольшее количество из них в Европе - 41 маршрут. В 2017-18 годах компания открывает 24 новых направления.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Завтра ж вилітаю в Доху. Ось тільки взнаю де вона.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це аргумент. Про які міста ти не знаєш- то туди і не літаєш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Іду обідати. Борщик, фарширований перчик і всіляка закусь. Нафіг вона мені впала та Доха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В универмаге на верху я,
Купил доху я,
На меху я,
На с той дохой дал маху я,
Она не греет абсолютно.

Не дай маху!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гм. если мне не отшибает память - это единственный аэропорт в Катаре. если знаешь, где Катар - точно не промахнёшься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як же все гірше та гірше з кожним днем в Україні стає жити...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сашко не захищай владу ( гарант, уряд, ВР, чиновники). Вона мля реально недопрацьовує...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ежу понятно, что недопрацьовує, але у нас щас не то время, чтобы проводить эксперименты на собственной шкуре, кто лучше допрацьовує, а кто хуже. Пинать тех кто есть надо. Но чтоб вообще выпинывать - это перебор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно радоваться плиать? Значит сэкономленную супсидию полетим в Умыраты..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
умыраты- это то,что сделала с народом шоколадная срань, жду не дождусь, когда на майдане их народ привяжет к машинам и раздерет и именно на майдане, где эти твари развели и надурили народ, а к власти пришли, чтобы дограбить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это чё за проекция нарасеянской мечты на чужое государство?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Впринципі новина не погана... Але це цікаво 1 чи 5 % українців, які можуть собі дозволити літати в катар, емірати і т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судя по новостям про грабежи в Киеве - гораааздо больше. то у одного сумку с миллионом отберут, то у другого с тремя миллионами. такое ощущение, что куда ни плюнь, в миллионера попадёшь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с такими ценами на билеты для "самых богатых европейцев -украинцев" как зашла .так и в скором времени уйдет..
 показать весь комментарий
Ответить
 
у кацапов опять тут зрада - денег у украинцев оказывается не хватает,а по правде элементарная зависть)))считать свои то им западло - там теперь хоть вешайся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где-то в Европе Беня нервно грызет ногти и попивает кофе....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ебеню сейчас утешает тинка кароль, наверное за очень большие деньги,такую дохлую крысу ублажать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну наконец то...!Столько лет ждала Украина на низком старте Qatar Airways
 показать весь комментарий
Ответить
 
Катар?! :D
нарасеянские дятлы вновь распускают идиотские слухи про фаршированных мальальчиками в трусиках снегирей.
а тем временем, Российский генерал признал, что РФ воюет в Сирии чтобы обеспечить сбыт "Газпрому" в Европу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Владимир Николенко 123e1460
Как козломордый хорошо написал про свою недоимперию! Прям точно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь у соевого болтуна будет куда смыться после шухера,- с предварительной посадкой в Виннице.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петька в Бразилію тікати буде - там йому замаскуватись в натовпі легко буде ! "Мало ли в Бразилии Донов-Педров"!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Випхали Коломойського з ринку і навіть з України і відразу ж авіаринок зашевелився. То Катар, то Візаір, то Рінаір... Конкуренція ... От ще б Ахмета отхерачити і в ДНР відправити, а за ним Петьку Чуколадного, Пінчука Кучмовського, Васадсе Таврічеського та іншу шваль монопольну і вся економіка б зашевелилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доха аналог Дубая для пересадки в популярные направления, так что нормально все. будет конкурент флайдубай, может на цену повлияет потому хорошая новость, я считаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливия, Египет, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.Доху также исключили из коалиции, ведущей войну в Йемене.
Причиной такого решения страны назвали, как утверждают, поддержку Катаром исламистских группировок («Мусульманского братства», «Исламского государства», «Аль-Каиды») и близкие отношения с Ираном. Последнего страны-подписанты считают спонсором терроризма, в частности в Йемене."
 показать весь комментарий
Ответить
 
пздц, цивилизованные страны вводят против катара санкции за поддержку терроризма а мы развиваем отношения, что тут скажешь, здобули шоколадну владу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара...
Более ни одна страна санкций к Катару не применяет...после договоренностей Катара и США....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаQatar Airways зашла на украинский рынок
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти