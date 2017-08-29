 Qatar Airways зашла на украинский рынок

Об этом сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Эхаб Амин на пресс-конференции в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, длительность перелета составит 5 часов 40 минут, выполняться он будет на самолете Airbus-320 в двухклассной компоновке (120 мест эконом-класса и 12 мест бизнес-класса).
Амин не уточнил средней цены перелета по маршруту Киев-Доха, но согласно данным системы бронирования авиаперевозчика полет в одну сторону обойдется примерно в EUR375.
Он отметил, что Qatar Airways рассчитывает на серьезный пассажиропоток, однако не привел абсолютных плановых показателей.
По словам Амина, компания не исключает выхода на два ежедневных рейса Доха-Киев.
Он также не исключил при наличии спроса - возможности выполнения полетов в другие украинские пункты.
Присутствующий на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что переговоры с компанией велись еще в 2013 году, однако тогда не были завершены.
"Именно Qatar Airways может задать новые стандарты для Украины и украинцев. Для нас крайне важен туристический потенциал. Мы должны отойти от парадигмы, что только украинцы летят из Украины куда-то: туристы прилетают к нам, бизнес прилетает к нам, люди прилетают к нам. Здесь большая миссия Qatar Airways, благодаря которой мы не только откроем Азию, но и весь мир откроет Украину", - сказал он.
В свою очередь глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин отметил, что аэропорт обеспечит для Qatar Airways уровень сервиса, который будет отвечать всем требованиям авиаперевозчика.
Авиакомпания Qatar Airways была основана в 1997 году, в 2017 году получила в четвертый раз награду Skytrax как лучшая авиакомпания мира. Флот компании насчитывает 200 самолетов Boeing и Airbus. В 2016 году компания разместила заказ на 350 новых самолетов и согласно ее статистике, каждые 10 дней она получает новый самолет.
Сеть компании охватывает более 150 направлений, наибольшее количество из них в Европе - 41 маршрут. В 2017-18 годах компания открывает 24 новых направления.
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http://automotoclub.info/category/novini/rosiyani-vikrali-avtomobili-krain-nato.html
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Купил доху я,
На меху я,
На с той дохой дал маху я,
Она не греет абсолютно.
Не дай маху!
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https://www.youtube.com/watch?v=enWCamtRCeE
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нарасеянские дятлы вновь распускают идиотские слухи про фаршированных мальальчиками в трусиках снегирей.
а тем временем, Российский генерал признал, что РФ воюет в Сирии чтобы обеспечить сбыт "Газпрому" в Европу
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Как козломордый хорошо написал про свою недоимперию! Прям точно!
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Причиной такого решения страны назвали, как утверждают, поддержку Катаром исламистских группировок («Мусульманского братства», «Исламского государства», «Аль-Каиды») и близкие отношения с Ираном. Последнего страны-подписанты считают спонсором терроризма, в частности в Йемене."
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Более ни одна страна санкций к Катару не применяет...после договоренностей Катара и США....
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