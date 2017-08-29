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 Политика Украины
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Все про:Германия (2946) Франция (1970) минские соглашения (2290) Макрон (132)

 Франция и Германия продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей, - Макрон

макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Берлин будут предпринимать все необходимые действия для того, чтобы обеспечить выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая во вторник в Париже.

"Франция и Германия продолжат вместе прилагать все свои усилия для того, чтобы выполнялись минские договоренности", - сказал Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Мы найдем решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата"

Он также вновь призвал все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня.


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Никто и ничто продолжат делать ничего чтобы получилось нечто...... С Хрюйсманом с МВФ ещё поторгуйся за цену на газ.
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Та ні, будуть тупо тиснути на Порошенка, бо на пуцина не потиснеш. Тобто, бий слабшого, щоб сильні боялися.
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Які саме зусилля- ті, що й раніше? Так вони слабо діють на хУЙЛО- ви цього не хочете бачити чи не здатні?
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зуссилля в болтологии, в дипломатии, ведь "Минск" дипломатический прект
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Не слабо, а повільно. Нам би хотілося швидше, але швидше не вийде. Жабу варять на повільному вогні .
Насправді, питання Донбасу вирішиться не тому, що Меркель чи Макрон якось там будуть тиснути, а тому, що Путіну потрібна участь населення окупованих територій у парламентських виборах в 2019 році. Відповідно їх або треба завчасно упхати в Україну, щоб там могли бути організовані вибори під проводом ЦВК, які буде визнано легітимними, або відкласти це ще на 5 років. Думаю, останнє навіть для Росії не варіант. Якщо до виборів Путін не зможе їх нам упхати, він їх просто зіллє. Але перед цим рознесе Донбас до тріски. До того часу буде морочити голову і нам і Меркель з Макроном. Але при цьому Росія відчутно здаватиме в економічному плані, що добре для всіх у світі і гарно само по собі
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франция и германия- тормоза возвращения территорий. нахрен их послать из процесса. американцев и британцев- в группу!
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если бы рашка готова была сесть за стол переговоров с США и Британией, то случилось бы это еще в 2014г
а так маемо те що маемо
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кто их спрашивать будет. не нравится- пусть идут нах.
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так их "нах" дорого обходится нам, к сожалению
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франция и германия- тормоза возвращения территорий. нахрен их послать из процесса. американцев и британцев- в группу!
//////////////////////////////////////////////////////

А с чего вы решили, что американцы и британцы будут эффективнее в процессе возвращения территорий?
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Помним не забудем 2008 год и Грузию ? Тогда тоже Германия и Франция были посредниками? После того и получила Франция контракты на мистрали, а Германия на северный поток ? Делаем вывод?
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Народ Украины уже устал от словоблудия Минских договоренностей.Разговор не о чем,Запад просто игнорирует Украину,поставляя товары и оборудование в Эрэфию,это касается не только Сименс.А вот помощи Украине нет никакой,те миллионы на какие то реформы идут как в песок украинской коррупции,оружия тоже не видать,остается ДЕНОНСИРОВАТЬ БУДАПЕШТСКИЙ ПРОТОКОЛ и начать вооружаться по-взрослому ,вам Ишаки западные КНДР покажется с этим просто детским лепетом.
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я вам могу продать немного обогащенного урана
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А Уран и не нужен ,достаточно радиоктивного говна под Чернобылем.
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Да і нам самим (Україні) нафіг не треба виконання сраних мінських угод до кінця... Платити зарплату "народній міліції", "чиновникам лугандону" і оголосити всепрощаючу амністію - це оформити поразку...
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Меньше всего хочу чтобы моя страна зависела от настроений лягушатника- геронтофила. Украине уже достаточно одного хуйла - педофила
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А вы ведь так надеялись на Макрона.
Прошло 2 месяца, и оказалось, что он ничего не может, а его рейтинг во Франции упал на 20 %.
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сегодня в распорядке для было ето сказать.
молодец, отметь шо выполнено.
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Если любитель старушек Макрон и старушка фрау Меркель -Рибентроп будут прилагать усилия для реализации минских соглашений на условиях Хуйла, то на х..й нам тот грёбанный Даунбасс
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- Вы них.я не делаете!
- Мы будем работать еще лучше!
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Ну все ждем новую пачку озабоченностей всех калибров. Может Хуйло от смеха сдохнет?!
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Ну раз Эмманюэль Макарон и Меркель в сто двадцатый раз заявили о приложении всех усилий,будут ли изменения???
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французский жабоед макарон-кормит украинский народ - минским блюдом , подельница куйла макрель-нормандским...а куйло оружием террористов...
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Благодаря санкциям США против России компании из Евросоюза получают новые возможности сотрудничества с РФ. Об этом сегодня заявил российский министр экономического развития Максим Орешкин во время встречи c бизнесменами из Франции, сообщает РИА Новости.---- кому ещё не понятно про лецимерство французов ?
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все знают что минск это фикция и выполнятся не будут,по этому выгодны всем.
так как делать особо ни чего не нужно,такая себе возня и озабоченность.
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Стареет Европа . Нудные , скучные сопли .
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Сирия. Восточная Хама. ИГИЛ казнил 8 "российских наемников" . Основная версия предательство. Что это значит пока не понятно.
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Неважливо яка версія -- мінус 8 козлорилих виродків - це головне...
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макрон у меркель быстро научился толочь воду.

Лучше расскажи , как там обстоит дело у ECA Group с организацией производства в кацапии Инспекторов и Сиасканов.
И, да, объясни своему ле дриану разницу между агрессором и его жертвой, а то можно подумать, что он лумумбу заканчивал вместе с габриелем....
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Франция и Германия продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей, - Макрон.... А НЕБІЖЧИК ТАК І НЕ ВОСКРЕС...
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Какие бы усилия импотенты не прилагали,а результата не будет.
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Враг внутри?
..............надо отметить важный и знакомый момент. Финляндия достаточно давно была частью Империи, как следствие, имея кусок общей с нею истории, частичную ассимиляцию населения проникновение русского языка, родственные связи с Россией и прочие вещи, которые присутствуют и у нас, хоть и в большей мере. Кроме того, в 30-е годы отмечался повсеместный подъем левых движений, по всему миру. Финляндия не была исключением и там имелся стандартный спектр политических течений, вплоть до симпатиков коммунистов-интернационалистов.
По динамике развития ситуации, можно представить, что первый, из двух месяцев, финны потратили на попытки заручиться внешней помощью, в уже неизбежном противостоянии с совком, а потом уже пришлось отталкиваться от своих возможностей. И вот общество Финляндии приняло общее решение о вооруженном противостоянии агрессору. К этому пришли и левые, и правые и те, у кого были родственники в совке, и кто таковых не имел.
В этот момент финны перестали видеть друг в друге классовых или политических врагов, ибо стало очевидно, что врага внутри Финляндии нет, есть противник, с которым можно договориться и который имеет отличные от твоих взгляды, но не желает ни твоей смерти, ни гибели Финляндии. А у границ стоит враг, который в первую очередь желает убить Финляндию как государство, а потом - уничтожить и левых и правых, которые будут продолжать ощущать себя финнами. Дело в том, что этот урок они выучили раньше и теперь не требовали еще одного кровавого урока.
А потом был «Майнильский инцидент», который Москва представила, как попытку Финляндии развязать войну против совка и своими полчищами прокатиться по всей россии от Ленинграда до Владивостока. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Спустя десятилетия, Путин под копирку срисовал этот инцидент, и Грузия получила «Цхинвальский инцидент», с теми же самыми последствиями. Но финны врылись в землю и не сломались. Мало того, ту часть территории, которую все же оккупировали большевики, покинуло все финское население, уйдя в материнскую часть Суоми. Это те люди, которых Москва, якобы хотела освободить от их сами. Они не захотели освобождаться и ушли. Правильно и сделали, ибо как они не привыкли к морозам, на Колыме их все равно ждала смерть.
Между прочим, за Финляндию совок вылетел из Лиги Наций как пробка из бутылки, а за Грузию Москву некому было даже пожурить. Проституированные Париж и Берлин настолько деградировали в плане понимания к чему ведут подобные вещи, что это зажгло «зеленый свет» перед агрессором и поощрило его на дальнейшую эскалацию войны в Европе. Но это - их ответственность. Очень скоро с них будет спрос за пособничество агрессору и им это еще будет стоить репутации и денег, а нам следует разобраться внутри себя.
Сейчас можно легко услышать утверждения о том, что главный враг Украины не в Москве, а в Киеве. История показала ошибочность и опасность подобной позиции. На примере действий совка в Польше и Финляндии, приведенные нами, все было точно так же. Москва рассказывала о том, что враг пролетариата сидит в Варшаве и Хельсинки, а они идут освобождать братьев силой оружия. Те идиоты, которые поддались подобны сказкам - стали отмычкой, которой Москва открывает двери чужой квартиры. А потом - уничтожает эту сволочь, заметая свои следы.
Посему, мы твердо убеждены в том, что любой украинец, всерьез вещающий о том, что перед лицом агрессора, и тем более - во время уже начавшейся войны, следует найти внутреннего врага и стать спиной к врагу внешнему - враг. Не важно, чем и как он аргументирует свои речи. Он враг. Как только он допустил подобное, он сам определил вое место. Тут важно учесть, что случайно такие вещи не говорятся. Если это озвучено или написано, то выбор сделан. Это уже не наш енот и нашим никогда не станет, не стоит питать иллюзий. Но самое главное, что следует сделать воюющей стране - найти и уничтожить источник распространения такой дряни. Те лица и средства информации, которые распространяют подобные вещи, должны лишаться такой возможности быстро и эффективно. Так, как это делали в упомянутых выше случаях.
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Увы, в отличии от Финляндии в Украине полно тех, для кого раися не враг, а торговый партнёр. Тех, кто за счёт агрессора решает свои шкурные вопросы. Украина увы не Финляндия.
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ЕС заинтересована в прекращении конфликта любой ценой, которая гарантирует для них прибыль. По-этому, они сделают всё, чтобы заплатила Украина. Минские договорняки как раз и есть платой Украины за мир в Европе. Помните как Хуг выразился, что Минском не оговорён никакой ответный огонь, никакой реакции на нападение и убийства.
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А вот свежая информация о бизнесе, от которого идет ощутимый запах крови. Французская компания ECA Group, очевидно, не замечая того, что Россия ведет открытую военную агрессию, поставляет этой стране беспилотные надводные и подводные аппараты военного назначения - то есть, самые передовые технологии, которые сейчас доступны на мировом рынке военно-морской техники. Речь идет про беспилотные катера Inspector Mk2 и боевые подводные аппараты Seascan Mk2. Более того, как заявил российской прессе коммерческий директор ECA Group Доминик Маллe, французская компания начинает организацию производства этих военно-морских дронов в России. Интересно, задумывался ли господин Малле о том, что его надводные и подводные работы в руках российских военных превратятся в орудие убийства, которые будут применяться в Черном и Азовском морях против Украины. А также в Балтийском - где французский Inspector Mk 2 и Seascan Mk 2 будет применяться против ВМС стран НАТО.

http://posipaka.org/blog/stati/toksichnyie-vertoletyi-budapesht-poshel-na-pryamoe-narushenie-sanktsiy-es-protiv-rossii/
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- Україна не контролює території, але гарантує їм виплати з куцого держбюджету,
- Україна визнає майбутні вибори на цих територіях,
- Україна погоджується на формування загонів "народної міліції" з убивць,
- Україна погоджується на призначення особливим регіоном власних суддів і прокурорів,
- Україна сприятиме співробітництву непідкотрольних територій з Росією,
- Україна обіцяє амністію терористам,
- Україна відводить війська від фактичної лінії фронту,
- Україна враховуватиме позицію Росії при спробах зближення з ЄС...
Товариш Макарон і баба Анжела хочуть щось додати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция и Германия продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей, - Макрон
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