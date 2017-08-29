 Франция и Германия продолжат прилагать усилия для реализации минских договоренностей, - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая во вторник в Париже.
"Франция и Германия продолжат вместе прилагать все свои усилия для того, чтобы выполнялись минские договоренности", - сказал Макрон.
Он также вновь призвал все стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня.
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болтологии, в дипломатии, ведь "Минск" дипломатический прект
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Насправді, питання Донбасу вирішиться не тому, що Меркель чи Макрон якось там будуть тиснути, а тому, що Путіну потрібна участь населення окупованих територій у парламентських виборах в 2019 році. Відповідно їх або треба завчасно упхати в Україну, щоб там могли бути організовані вибори під проводом ЦВК, які буде визнано легітимними, або відкласти це ще на 5 років. Думаю, останнє навіть для Росії не варіант. Якщо до виборів Путін не зможе їх нам упхати, він їх просто зіллє. Але перед цим рознесе Донбас до тріски. До того часу буде морочити голову і нам і Меркель з Макроном. Але при цьому Росія відчутно здаватиме в економічному плані, що добре для всіх у світі і гарно само по собі
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а так маемо те що маемо
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А с чего вы решили, что американцы и британцы будут эффективнее в процессе возвращения территорий?
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Прошло 2 месяца, и оказалось, что он ничего не может, а его рейтинг во Франции упал на 20 %.
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молодец, отметь шо выполнено.
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- Мы будем работать еще лучше!
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так как делать особо ни чего не нужно,такая себе возня и озабоченность.
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Лучше расскажи , как там обстоит дело у ECA Group с организацией производства в кацапии Инспекторов и Сиасканов.
И, да, объясни своему ле дриану разницу между агрессором и его жертвой, а то можно подумать, что он лумумбу заканчивал вместе с габриелем....
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..............надо отметить важный и знакомый момент. Финляндия достаточно давно была частью Империи, как следствие, имея кусок общей с нею истории, частичную ассимиляцию населения проникновение русского языка, родственные связи с Россией и прочие вещи, которые присутствуют и у нас, хоть и в большей мере. Кроме того, в 30-е годы отмечался повсеместный подъем левых движений, по всему миру. Финляндия не была исключением и там имелся стандартный спектр политических течений, вплоть до симпатиков коммунистов-интернационалистов.
По динамике развития ситуации, можно представить, что первый, из двух месяцев, финны потратили на попытки заручиться внешней помощью, в уже неизбежном противостоянии с совком, а потом уже пришлось отталкиваться от своих возможностей. И вот общество Финляндии приняло общее решение о вооруженном противостоянии агрессору. К этому пришли и левые, и правые и те, у кого были родственники в совке, и кто таковых не имел.
В этот момент финны перестали видеть друг в друге классовых или политических врагов, ибо стало очевидно, что врага внутри Финляндии нет, есть противник, с которым можно договориться и который имеет отличные от твоих взгляды, но не желает ни твоей смерти, ни гибели Финляндии. А у границ стоит враг, который в первую очередь желает убить Финляндию как государство, а потом - уничтожить и левых и правых, которые будут продолжать ощущать себя финнами. Дело в том, что этот урок они выучили раньше и теперь не требовали еще одного кровавого урока.
А потом был «Майнильский инцидент», который Москва представила, как попытку Финляндии развязать войну против совка и своими полчищами прокатиться по всей россии от Ленинграда до Владивостока. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Спустя десятилетия, Путин под копирку срисовал этот инцидент, и Грузия получила «Цхинвальский инцидент», с теми же самыми последствиями. Но финны врылись в землю и не сломались. Мало того, ту часть территории, которую все же оккупировали большевики, покинуло все финское население, уйдя в материнскую часть Суоми. Это те люди, которых Москва, якобы хотела освободить от их сами. Они не захотели освобождаться и ушли. Правильно и сделали, ибо как они не привыкли к морозам, на Колыме их все равно ждала смерть.
Между прочим, за Финляндию совок вылетел из Лиги Наций как пробка из бутылки, а за Грузию Москву некому было даже пожурить. Проституированные Париж и Берлин настолько деградировали в плане понимания к чему ведут подобные вещи, что это зажгло «зеленый свет» перед агрессором и поощрило его на дальнейшую эскалацию войны в Европе. Но это - их ответственность. Очень скоро с них будет спрос за пособничество агрессору и им это еще будет стоить репутации и денег, а нам следует разобраться внутри себя.
Сейчас можно легко услышать утверждения о том, что главный враг Украины не в Москве, а в Киеве. История показала ошибочность и опасность подобной позиции. На примере действий совка в Польше и Финляндии, приведенные нами, все было точно так же. Москва рассказывала о том, что враг пролетариата сидит в Варшаве и Хельсинки, а они идут освобождать братьев силой оружия. Те идиоты, которые поддались подобны сказкам - стали отмычкой, которой Москва открывает двери чужой квартиры. А потом - уничтожает эту сволочь, заметая свои следы.
Посему, мы твердо убеждены в том, что любой украинец, всерьез вещающий о том, что перед лицом агрессора, и тем более - во время уже начавшейся войны, следует найти внутреннего врага и стать спиной к врагу внешнему - враг. Не важно, чем и как он аргументирует свои речи. Он враг. Как только он допустил подобное, он сам определил вое место. Тут важно учесть, что случайно такие вещи не говорятся. Если это озвучено или написано, то выбор сделан. Это уже не наш енот и нашим никогда не станет, не стоит питать иллюзий. Но самое главное, что следует сделать воюющей стране - найти и уничтожить источник распространения такой дряни. Те лица и средства информации, которые распространяют подобные вещи, должны лишаться такой возможности быстро и эффективно. Так, как это делали в упомянутых выше случаях.
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http://posipaka.org/blog/stati/toksichnyie-vertoletyi-budapesht-poshel-na-pryamoe-narushenie-sanktsiy-es-protiv-rossii/
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- Україна визнає майбутні вибори на цих територіях,
- Україна погоджується на формування загонів "народної міліції" з убивць,
- Україна погоджується на призначення особливим регіоном власних суддів і прокурорів,
- Україна сприятиме співробітництву непідкотрольних територій з Росією,
- Україна обіцяє амністію терористам,
- Україна відводить війська від фактичної лінії фронту,
- Україна враховуватиме позицію Росії при спробах зближення з ЄС...
Товариш Макарон і баба Анжела хочуть щось додати?
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