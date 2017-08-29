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 Происшествия, Общество, Здоровье
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Все про:болезнь (379) Ривненщина (678) Госпродпотребслужба (69)

 Мужчина заболел ботулизмом на Ривненщине после употребления домашней тушенки

ботулизм

У 56-летнего жителя села Люхча Сарненского района диагностирован ботулизм вследствие употребления домашней тушенки из свинины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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"Больной обратился к врачам на 5 день после употребления консервы, тогда, когда у него после расстройств желудочно-кишечного тракта возникло ухудшение зрения. Диагноз ботулизм был подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.

Больной госпитализирован в инфекционное отделение местной больницы, где ему было назначено соответствующее лечение, а также введен ботулинистический антитоксин.

Консервы из домашней свинины употребляли еще двое членов семьи, состояние которых на данный момент удовлетворительное и симптомы отравления у них отсутствуют.

Специалисты Госпродпотребслужбы области напомнили, что домашнюю консерву необходимо прогревать перед употреблением не менее 10 минут. Подробно о мерах профилактики ботулизма можете узнать здесь.

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Стоит отметить, ботулизм - острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum, содержащейся в неправильно приготовленных консервах.

Основной путь передачи заболевания - пищевой, очень часто это происходит из-за употребления консервированных в домашних условиях продуктов питания. Чаще всего регистрируются заболевания, связанные с употреблением грибов домашнего консервирования, копченой или вяленой рыбы, мясных и колбасных изделий, бобовых консервов. Эти продукты вызывают групповые, "семейные" вспышки заболеваний.
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О! Сейчас начнется. Надо срочно делать всем прививки)
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Провокация ? Всю жизнь ели люди домашнюю тушенку. А какая альтернатива,если буквально недавно и детей и взрослых потравили в оФФицьяльных учреждеиях.
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Если бы не дотушил, то траванулись бы все, а если бы не пил, то не потерял бы зрение от метила.
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Тушонка, щей домашня - це закуска, причому шикарна!!! Якби випив 400-800гр. горілки, то ніфіга би не було...
До речі білі мариновані гриби треба також вживати виключно, як закуску, а не просто до картоплі чи рису....
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ели среди белых грибов затесалась поганочка... то горилка не поможет.
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допоможе, це по-перше, а по друге, якщо сумніваєшся чи їстивний гриб - викиньте його нахрін...
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Что бы среди белых грибов не заметить поганку...нужно быть или слепым..или идиотом....
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Эти шикарные закуски и "противоядие" водкой одна из причин того, что у нас в стране продолжительность жизни у мужчин на уровне африканских стран.
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У нас кто -то воду из под крана решится выпить?...
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23 роки не п"ю води з під крану. Хоча у нас в місті вона чи не найкраща в Україні. Просто звичка... Чай, компот, гриб чи пиво. Усі інші члени сім"ї п"ють спокійно і регулярно. Просто я звик виключно до води з колодязю...
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прививки нужно делать три раза в день: перед завтраком, обедом и ужином.Супрунихи надо закупить шприц-тюбики с инъекциями для всего населения.
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Странно...ели трое...а отравился один....может таки дело не в тушенке...???
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Да ты шо..?? А у тебя в лугандонии или паРаше ...что есть вакцина от бутулизма..???
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Бля, да не экономьте вы на нитритной соли, особенно консервируя мясо в кустарных условиях, зачастую без автоклавов или с автоклавами малого давления. Ну копейки же стоит. Любая другая инфекция фигня, ну просрался ну потемпературил и отошел, а от бутулизма прижмуриться раз плюнуть даже при хорошей медицине.
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м'ясні та рибні консерви треба готувати тільки в автоклаві! бо тільки в ньому вода кипить при більш ніж 300С, що вбиває капсули ботулізму
от селюки тупі!
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Якщо вода кипить при 300°С, то тиск при цьому сягає майже 100 атмосфер.
Ти щось про тупість писав...
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Вам же пишут не надо дома ))) надо покупать в магазине
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Жах. Що стаття, що коментарі...
Цитата:
"Фахівці Держпродспоживслужби області нагадали, що домашню консерву необхідно прогрівати перед вживанням не менше 10 хвилин..."

Жах. Україна втрачає інтелект. Наслідки будуть дуже поганими...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина заболел ботулизмом на Ривненщине после употребления домашней тушенки
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