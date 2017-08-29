 Мужчина заболел ботулизмом на Ривненщине после употребления домашней тушенки

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
"Больной обратился к врачам на 5 день после употребления консервы, тогда, когда у него после расстройств желудочно-кишечного тракта возникло ухудшение зрения. Диагноз ботулизм был подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.
Больной госпитализирован в инфекционное отделение местной больницы, где ему было назначено соответствующее лечение, а также введен ботулинистический антитоксин.
Консервы из домашней свинины употребляли еще двое членов семьи, состояние которых на данный момент удовлетворительное и симптомы отравления у них отсутствуют.
Специалисты Госпродпотребслужбы области напомнили, что домашнюю консерву необходимо прогревать перед употреблением не менее 10 минут. Подробно о мерах профилактики ботулизма можете узнать здесь.
Стоит отметить, ботулизм - острая токсикоинфекция, вызванная палочкой Clostridium botulinum, содержащейся в неправильно приготовленных консервах.
Основной путь передачи заболевания - пищевой, очень часто это происходит из-за употребления консервированных в домашних условиях продуктов питания. Чаще всего регистрируются заболевания, связанные с употреблением грибов домашнего консервирования, копченой или вяленой рыбы, мясных и колбасных изделий, бобовых консервов. Эти продукты вызывают групповые, "семейные" вспышки заболеваний.
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До речі білі мариновані гриби треба також вживати виключно, як закуску, а не просто до картоплі чи рису....
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от селюки тупі!
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Ти щось про тупість писав...
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Цитата:
"Фахівці Держпродспоживслужби області нагадали, що домашню консерву необхідно прогрівати перед вживанням не менше 10 хвилин..."
Жах. Україна втрачає інтелект. Наслідки будуть дуже поганими...
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