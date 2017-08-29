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 Меркель: Мы найдем решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата"

меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против РФ будут сняты, когда в них не будет надобности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила во вторник на пресс-конференции.

"Санкции в отношении России будут сняты, когда в них больше не будет необходимости. Мы найдем решение конфликта (на Донбассе. - Ред.) в рамках нормандского формата", - сказала А.Меркель

"К началу учебного года был достигнут режим прекращения огня", - напомнила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдаются многочисленные нарушения режима прекращения огня, - Меркель и Макрон выступили с совместным заявлением

"Когда мы сможем реализовать повестку минских договоренностей, у нас появятся хорошие шансы, при которых мы сможем снять санкции", - сказала канцлер.

Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".
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Ничего ты не найдешь. Я знаю,чего ты хочешь.- Медленное удушение рашки в течении десятилетий. Меня такие перспективы не устраивают. Украина не должна гнить столько время.
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как оптимистично по отношению к нарасеянии.
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Есть иные пути. Но для этого должно правительство быть нормальным. Тогда будет все. И помощь.И поддержка и оружие . - Боровой.
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Подсказочку дал. Почитай последнии статьи Борового про Саакашвили.
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Господи упаси Украину от этого балабола.
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Ну,если тебе по душе балабол действующий,то вопросов ,нема.
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Міхеїл заплямував свою репутацію співпрацею з порошенком.
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А как бы он по-твоему попал в Украину ? )) Тот же на словах был как цукерка - ато за месяц,зарплата военных по 20 000 ) - Забыл ? Я например сначала ляшко доверял.И ярошу. Пока время не прояснило их истинное лицо.
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из переговоров надо исключить Францию и Германию. оставить британов и американцев. они с яйцами.
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В Великобританії і ЗША менше державних діячів,яких купили за російський пердячий газ.Виключаючи трампа,сильно він палиться на прихильності до кацапів.
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А может Ана дочка фрау Барбары и внучка фрау Заурих?....
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Фрау все делает правильно. Относительно своей страны. А мы должны протаскивать свои интересы.
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переливатели из пустого в порожнее уровня "бог"
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От сука. Две страны "главные партнеры", не представили свои вооруженные силы на параде в день независимости Украины. Это Германии и Франции. С тобой тварь все ясно...
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ТАк хуйло ж їм сказав Шо газу дешевого не дасть...
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Не найдёшь ты, Анжелка, решение в рамках Нормандского формата.
Это как в том анекдоте :

- Каков может быть выход из российско-украинской войны ?
- Чтобы выход был успешен, вариантов - кот наплакал : путин должен быть повешен или же посажен на кол.
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Она права, для процветания Украины нужен мир и не нужны санкции
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На Донбасі не конфлікт, а війна! Агресія мордора на суверенну державу Україна.

PS: На західних політиків не страчайте. Офіційна позиція можновладців України за 3-и з лишнім роки створила відчуття того, що на Донбасі конфлікт, і в нас АТО.
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Ты паскудник и твое строение незаконное архитектурное сооружение!А значит будет снесено по Законам Украины!
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спасет смерть ВСЕХ ватноголовых на территории Украины!))))
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ну пока только тысячи, и те на безвизовые европейские курорты.
а про раздел нарасеянии ты верно подметил.
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С какой это стати после раздела России какие-то хмыри останутся на территории "укропатриотов"? Мы ваших голодранцев кормить не собираемся.
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роисся-это не страна.Это диагноз
Мне уже даже неловко читать и смотреть новости из России. Словно я подглядываю за душевно больными.
все как проговорился лавров-" Дебилы б***ь" и с ним в этом вопросе трудно не согласится.(С)
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3 года упорно биться головой о дверь в надежде что она откроется...
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Немцы такие самие пи де ра мы как и русские . Война для немцов 2-а мировая по захвату мира , ещё не закончилась. Они финансово поджимают под себя другие страны , например эта Греция
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Конечно не закончилась.Еще до войны экономист Гитлера ,не помню фамилию, предложил создать ЕС .Что в принципе сейчас и есть.
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Нормандский формат, минский договорняк - все это ошибки связанные с шоком украинских властей перед агрессией параши. По большему счету ни Франция , ни Германия не заинтересованы в окончательном развале ватной экономики. Потому и эта политика - ни войны, ни мира. А призывы к Украине соблюжпть минские соглашения, вместо того чтобы требовать от хуйла убрать войска с территории Крыма и Донбасса выглядят просто насмешкой
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Что ты найдешь, кобыла? Вы хоть одну санкцию по главной статье дохода России - энергоносителях - утвердили? Наоборот, именно Германия помогает Северный поток строить. Может, вы от СВИФТа российские банки отключили, которые террористов финансируют? Может, Сименс никакое турбины не продавал? Хоть бы не гавкала.
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Ты старая маразматичка , разберись сначала со-своими парнокопытными баранами , которыми ты заполонила Европу ! Сотни жертв среди европейцев на твоей совести : раздавленных траками , зарезанных посреди белого дня на центральных улицах , разорванных взрывчатками в местах массового гуляния и отдыха .
Ты принесла в Европу ужас терроризма и страх европейцев за себя и своих детей , когда не знаешь , с какой стороны тебя ждёт смерть !
Ты полная идиотка и не должна давать советы другим , надеюсь , тебя дуру прокатит народ Германии на предстоящих выборах.
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Пару недель назад приехал знакомый с рок фестиваля.У него создалось впечатление ,что немцев практически и не видел.
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Ванькачебурашкин, вообще то терроризм принёс в Европу твоё ху@лишко кгбэшно-бандитское...
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В игру по Украине вступили США в лице Волкера и это очень не нравится мудакам с Нормандского формата и тем более Куйлу... Потому что все идет к тому что тупой и с нулевым КПД Нормандский формат заменят на Будапештский, где кроме США вступят в игру еще и Англия..
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Помним не забудем 2008 год и Грузию ? Тогда тоже Германия и Франция были посредниками? После того и получила Франция контракты на мистрали, а Германия на северный поток ? Делаем вывод ?
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Очень жаль, что нет Великой Скандинавии. Там живут и трудятся самые честные и порядочные люди.
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С кацапами никакие форматы не работают. Меркель продолжает подмахивать Хуйлу.
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международные аферисты--- минским форматом -похоронили хельсинский и будапештский формат,а "нормандским" хоронят минский "безальтернативный" формат...и все за счет Украины и ее народа...
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Засуетились. А школьное перемирие - это Волкер с Сурковым
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Як вони не розуміють ,що мета України - повернення територіальної цілосності, мета Європи - просто мир на будь-яких умовах, мета Росії - контроль або знищення територіальної цілісності.
В цьому випадку мир настане або коли розвалиться Україна ,або Росія.
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Надобности санкций не будет тогда, когда не будет путлеровской паРаши!
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Страшно , когда Украина каждый день принимает раненных и убитых , а Европа почти четыре года ищет решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата" .
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А им что ? дебил какой нибудь ножиком порезал пару человек,траур на всю Европу. У них это серьезно.
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а что то мне напоминает ситуацию, с "добрым" и "злым" следователями. против орды.
США и Британия - "злые"
а Франция и Германия "добряки" хотя по риторике Макрона того не скажешь.
хотя и одним и другим неадекВАТНЫЙ с питерской подворотни уже порядочно нахамил и надоел.
поживем увидим.кто есть кто.
но во всяком случае нам наиболее опасны на данный момент , наши гниды, во ВСЕХ органах власти. и торговые партнеры агрессора.
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Надобности в санкциях не будет только когда не будет самой рашки. С поддержкой фашистской идеологии хутина 83% населения (прикиньте упала аж на три процента) это госудаство просто не имеет перспектив к демократической трансформации по западным образцам.
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Чим довше триватимуть санкції, тим швидше здохне Хуйлостан. Є й інші варіанти. Але вони пов'язані з сотнями тисяч загиблих громадян України. Можливо - мільйонами. Це надто дорога ціна, адже Росії і так не стане.
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То на брудершафт с обамой жевала сопли, а теперь она "найдет"
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По Нагорному Карабаху Приднестровью Абхазии и Осетии уже давно ищете так и тут найдете пока не поймете с кем имеете дело
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Враг внутри?

..............надо отметить важный и знакомый момент. Финляндия достаточно давно была частью Империи, как следствие, имея кусок общей с нею истории, частичную ассимиляцию населения проникновение русского языка, родственные связи с Россией и прочие вещи, которые присутствуют и у нас, хоть и в большей мере. Кроме того, в 30-е годы отмечался повсеместный подъем левых движений, по всему миру. Финляндия не была исключением и там имелся стандартный спектр политических течений, вплоть до симпатиков коммунистов-интернационалистов.
По динамике развития ситуации, можно представить, что первый, из двух месяцев, финны потратили на попытки заручиться внешней помощью, в уже неизбежном противостоянии с совком, а потом уже пришлось отталкиваться от своих возможностей. И вот общество Финляндии приняло общее решение о вооруженном противостоянии агрессору. К этому пришли и левые, и правые и те, у кого были родственники в совке, и кто таковых не имел.
В этот момент финны перестали видеть друг в друге классовых или политических врагов, ибо стало очевидно, что врага внутри Финляндии нет, есть противник, с которым можно договориться и который имеет отличные от твоих взгляды, но не желает ни твоей смерти, ни гибели Финляндии. А у границ стоит враг, который в первую очередь желает убить Финляндию как государство, а потом - уничтожить и левых и правых, которые будут продолжать ощущать себя финнами. Дело в том, что этот урок они выучили раньше и теперь не требовали еще одного кровавого урока.
А потом был «Майнильский инцидент», который Москва представила, как попытку Финляндии развязать войну против совка и своими полчищами прокатиться по всей россии от Ленинграда до Владивостока. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Спустя десятилетия, Путин под копирку срисовал этот инцидент, и Грузия получила «Цхинвальский инцидент», с теми же самыми последствиями. Но финны врылись в землю и не сломались. Мало того, ту часть территории, которую все же оккупировали большевики, покинуло все финское население, уйдя в материнскую часть Суоми. Это те люди, которых Москва, якобы хотела освободить от их сами. Они не захотели освобождаться и ушли. Правильно и сделали, ибо как они не привыкли к морозам, на Колыме их все равно ждала смерть.
Между прочим, за Финляндию совок вылетел из Лиги Наций как пробка из бутылки, а за Грузию Москву некому было даже пожурить. Проституированные Париж и Берлин настолько деградировали в плане понимания к чему ведут подобные вещи, что это зажгло «зеленый свет» перед агрессором и поощрило его на дальнейшую эскалацию войны в Европе. Но это - их ответственность. Очень скоро с них будет спрос за пособничество агрессору и им это еще будет стоить репутации и денег, а нам следует разобраться внутри себя.
Сейчас можно легко услышать утверждения о том, что главный враг Украины не в Москве, а в Киеве. История показала ошибочность и опасность подобной позиции. На примере действий совка в Польше и Финляндии, приведенные нами, все было точно так же. Москва рассказывала о том, что враг пролетариата сидит в Варшаве и Хельсинки, а они идут освобождать братьев силой оружия. Те идиоты, которые поддались подобны сказкам - стали отмычкой, которой Москва открывает двери чужой квартиры. А потом - уничтожает эту сволочь, заметая свои следы.
Посему, мы твердо убеждены в том, что любой украинец, всерьез вещающий о том, что перед лицом агрессора, и тем более - во время уже начавшейся войны, следует найти внутреннего врага и стать спиной к врагу внешнему - враг. Не важно, чем и как он аргументирует свои речи. Он враг. Как только он допустил подобное, он сам определил вое место. Тут важно учесть, что случайно такие вещи не говорятся. Если это озвучено или написано, то выбор сделан. Это уже не наш енот и нашим никогда не станет, не стоит питать иллюзий. Но самое главное, что следует сделать воюющей стране - найти и уничтожить источник распространения такой дряни. Те лица и средства информации, которые распространяют подобные вещи, должны лишаться такой возможности быстро и эффективно. Так, как это делали в упомянутых выше случаях.
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Помнится, Меркель уже предлагала решение:

- двустороннее прекращение огня, легализация сепаратистов на бесконечных переговорах,

- особый статус и создание нового Приднестровья,
- отказ Украины от любого сближения с НАТО,
- отказ Украины от вступления в ЕС,
- отказ от Крыма,

- миллионы на восстановление Донбасса. Баба Анжела хочет еще что-то добавить?
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уже 4 года как известно решение - уберите хуйловойска из донбасса и крыма, вот и все решение, а эти все "найдем", тупорылые
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Ну, в минском формате не получилося теперь можно продолжить в норманском.
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