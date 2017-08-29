 Меркель: Мы найдем решение конфликта на Донбассе в рамках "нормандского формата"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила во вторник на пресс-конференции.
"Санкции в отношении России будут сняты, когда в них больше не будет необходимости. Мы найдем решение конфликта (на Донбассе. - Ред.) в рамках нормандского формата", - сказала А.Меркель
"К началу учебного года был достигнут режим прекращения огня", - напомнила она.
"Когда мы сможем реализовать повестку минских договоренностей, у нас появятся хорошие шансы, при которых мы сможем снять санкции", - сказала канцлер.
Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".
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Это как в том анекдоте :
- Каков может быть выход из российско-украинской войны ?
- Чтобы выход был успешен, вариантов - кот наплакал : путин должен быть повешен или же посажен на кол.
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PS: На західних політиків не страчайте. Офіційна позиція можновладців України за 3-и з лишнім роки створила відчуття того, що на Донбасі конфлікт, і в нас АТО.
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а про раздел нарасеянии ты верно подметил.
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Мне уже даже неловко читать и смотреть новости из России. Словно я подглядываю за душевно больными.
все как проговорился лавров-" Дебилы б***ь" и с ним в этом вопросе трудно не согласится.(С)
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Ты принесла в Европу ужас терроризма и страх европейцев за себя и своих детей , когда не знаешь , с какой стороны тебя ждёт смерть !
Ты полная идиотка и не должна давать советы другим , надеюсь , тебя дуру прокатит народ Германии на предстоящих выборах.
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В цьому випадку мир настане або коли розвалиться Україна ,або Росія.
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США и Британия - "злые"
а Франция и Германия "добряки" хотя по риторике Макрона того не скажешь.
хотя и одним и другим неадекВАТНЫЙ с питерской подворотни уже порядочно нахамил и надоел.
поживем увидим.кто есть кто.
но во всяком случае нам наиболее опасны на данный момент , наши гниды, во ВСЕХ органах власти. и торговые партнеры агрессора.
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..............надо отметить важный и знакомый момент. Финляндия достаточно давно была частью Империи, как следствие, имея кусок общей с нею истории, частичную ассимиляцию населения проникновение русского языка, родственные связи с Россией и прочие вещи, которые присутствуют и у нас, хоть и в большей мере. Кроме того, в 30-е годы отмечался повсеместный подъем левых движений, по всему миру. Финляндия не была исключением и там имелся стандартный спектр политических течений, вплоть до симпатиков коммунистов-интернационалистов.
По динамике развития ситуации, можно представить, что первый, из двух месяцев, финны потратили на попытки заручиться внешней помощью, в уже неизбежном противостоянии с совком, а потом уже пришлось отталкиваться от своих возможностей. И вот общество Финляндии приняло общее решение о вооруженном противостоянии агрессору. К этому пришли и левые, и правые и те, у кого были родственники в совке, и кто таковых не имел.
В этот момент финны перестали видеть друг в друге классовых или политических врагов, ибо стало очевидно, что врага внутри Финляндии нет, есть противник, с которым можно договориться и который имеет отличные от твоих взгляды, но не желает ни твоей смерти, ни гибели Финляндии. А у границ стоит враг, который в первую очередь желает убить Финляндию как государство, а потом - уничтожить и левых и правых, которые будут продолжать ощущать себя финнами. Дело в том, что этот урок они выучили раньше и теперь не требовали еще одного кровавого урока.
А потом был «Майнильский инцидент», который Москва представила, как попытку Финляндии развязать войну против совка и своими полчищами прокатиться по всей россии от Ленинграда до Владивостока. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Спустя десятилетия, Путин под копирку срисовал этот инцидент, и Грузия получила «Цхинвальский инцидент», с теми же самыми последствиями. Но финны врылись в землю и не сломались. Мало того, ту часть территории, которую все же оккупировали большевики, покинуло все финское население, уйдя в материнскую часть Суоми. Это те люди, которых Москва, якобы хотела освободить от их сами. Они не захотели освобождаться и ушли. Правильно и сделали, ибо как они не привыкли к морозам, на Колыме их все равно ждала смерть.
Между прочим, за Финляндию совок вылетел из Лиги Наций как пробка из бутылки, а за Грузию Москву некому было даже пожурить. Проституированные Париж и Берлин настолько деградировали в плане понимания к чему ведут подобные вещи, что это зажгло «зеленый свет» перед агрессором и поощрило его на дальнейшую эскалацию войны в Европе. Но это - их ответственность. Очень скоро с них будет спрос за пособничество агрессору и им это еще будет стоить репутации и денег, а нам следует разобраться внутри себя.
Сейчас можно легко услышать утверждения о том, что главный враг Украины не в Москве, а в Киеве. История показала ошибочность и опасность подобной позиции. На примере действий совка в Польше и Финляндии, приведенные нами, все было точно так же. Москва рассказывала о том, что враг пролетариата сидит в Варшаве и Хельсинки, а они идут освобождать братьев силой оружия. Те идиоты, которые поддались подобны сказкам - стали отмычкой, которой Москва открывает двери чужой квартиры. А потом - уничтожает эту сволочь, заметая свои следы.
Посему, мы твердо убеждены в том, что любой украинец, всерьез вещающий о том, что перед лицом агрессора, и тем более - во время уже начавшейся войны, следует найти внутреннего врага и стать спиной к врагу внешнему - враг. Не важно, чем и как он аргументирует свои речи. Он враг. Как только он допустил подобное, он сам определил вое место. Тут важно учесть, что случайно такие вещи не говорятся. Если это озвучено или написано, то выбор сделан. Это уже не наш енот и нашим никогда не станет, не стоит питать иллюзий. Но самое главное, что следует сделать воюющей стране - найти и уничтожить источник распространения такой дряни. Те лица и средства информации, которые распространяют подобные вещи, должны лишаться такой возможности быстро и эффективно. Так, как это делали в упомянутых выше случаях.
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- двустороннее прекращение огня, легализация сепаратистов на бесконечных переговорах,
- особый статус и создание нового Приднестровья,
- отказ Украины от любого сближения с НАТО,
- отказ Украины от вступления в ЕС,
- отказ от Крыма,
- миллионы на восстановление Донбасса. Баба Анжела хочет еще что-то добавить?
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