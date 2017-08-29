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 Руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств адекватно реагировать на наступательные действия и обстрелы со стороны террористов, - штаб

штаб ато

Силы АТО готовы продолжать соблюдать объявленный режим тишины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"По результатам достигнутых во время переговоров в "нормандской формате" договоренностей в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины, других военных формированиях и правоохранительных органах, которые выполняют задачи в районе проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей принимаются меры по недопущению нарушений режима прекращения огня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам вчерашней рабочей поездки Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в Донецкую область, руководителями органов военного управления и командирами частей, выполняющих задачи в районах АТО подтверждена готовность и высокая мотивированность личного состава по полному прекращению огня со стороны Вооруженных Сил Украины и приняты меры по сдерживанию реагирования на провокации со стороны российско-оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО

В то же время, руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств к адекватному реагированию на возможные наступательные действия противника и обстрелы, которые несут прямую угрозу жизни гражданского населения и военнослужащих сил АТО.

"Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен создать благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".
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"Антитерористична операцiя не може i не триватиме два-три мiсяцi. Вона повинна i триватиме години" (с) порошенко.
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Шоколадники, ви чого цитати свого бариги спамите?
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В ходе Иловайской операции войска сектора "Б" сил АТО с 10 по 30 августа 2014 года потеряли 368 воинов погибшими и пропавшими без вести.Источник: https://censor.net.ua/n453258
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"они" знали кого предать.
"они" боятся, что эти воины придут к ним домой в их замки и с них "спросят" ...
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Вот один из руководства
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Израиль официально предупредил РФ. Что если Иран и дальше будет поддерживать Асада. Они разнесут все дворцы Асада. Уничтожение подвергнет все что попытается им помешать
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Ну значит незабаром довбануть по сєпарам ))
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вчера уже "адекватно отвечали".......................наша песня хороша- начинай сначала.
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Мудаки - нужно не заявлять а делать!
И пока вашей адекватной Эрекции на обстрелы ВСУ никто не видет!
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Если мы не хотим чтобы конфликт с попустительства западных добродиив законсервировали и превратили а-ля Ю Осетия или Приднесровье,нужно не только кошмарить боевиков Рашистов а и предпринимать точечные удары по противнику!Вот посмотрите как действует Израиль в отношении террористов,там просто разрушают дома ьоевиков а почему мы не можем уничтожить дом боевика где нибудь в Макеевке или Донецке?Бутусов,развивай тему а не только констатируй.
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лушпайка твои новости на выгребной яме рамблера.... там дерьмо вылупкам лопатами подают... лучше поведай не окочурилась эта гнойная мразь кремлевская ... твой избранник
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Руководство готово ? )) Ну,нужно начинать сначала ,кто руководит руководством. А я тому руководиле не доверяю. После Иловайских и Дебальцевских котлов.
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адекватную реакцию показал Литвин когда бежал в 2014 году, а войска попали в котел. нынешние генералы покажут реакцию не хуже.
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Вiльний‏ @NoFated

Мы настолько независимы, что вынуждены исполнять приказы всякой йо....и и выставлять своих солдат как в тире под артиллерию русни. Круто же.

Руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств адекватно реагировать на наступательные действия и обстрелы со стороны террористов, - штаб - Цензор.НЕТ 3068
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Руководство ато сейчас прячет статистику раненых убитых на фронте.

Для имиджа порошенка.

Через месяц выскочит матиос и расскажет о 500 чел небоевых потерь за прошлый месяц.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств адекватно реагировать на наступательные действия и обстрелы со стороны террористов, - штаб
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