 Руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств адекватно реагировать на наступательные действия и обстрелы со стороны террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
"По результатам достигнутых во время переговоров в "нормандской формате" договоренностей в воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины, других военных формированиях и правоохранительных органах, которые выполняют задачи в районе проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей принимаются меры по недопущению нарушений режима прекращения огня", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам вчерашней рабочей поездки Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в Донецкую область, руководителями органов военного управления и командирами частей, выполняющих задачи в районах АТО подтверждена готовность и высокая мотивированность личного состава по полному прекращению огня со стороны Вооруженных Сил Украины и приняты меры по сдерживанию реагирования на провокации со стороны российско-оккупационных войск.
В то же время, руководство АТО заявляет о готовности всех сил и средств к адекватному реагированию на возможные наступательные действия противника и обстрелы, которые несут прямую угрозу жизни гражданского населения и военнослужащих сил АТО.
"Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен создать благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".
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РУКОВОЦТВО "АТО" ТО ШО НА ПЕРЕДОВОЙ
ИЛИ ТО, ШО ПОВЫЛАЗИЛО ИЗ КИЕВСКИХ САУН...
ПОПРИЕЗЖАЛО С ЗАПОВЕДНИКОВ РЫБАЛОК-ОХОТ ?
.
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"они" боятся, что эти воины придут к ним домой в их замки и с них "спросят" ...
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И пока вашей адекватной Эрекции на обстрелы ВСУ никто не видет!
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Мы настолько независимы, что вынуждены исполнять приказы всякой йо....и и выставлять своих солдат как в тире под артиллерию русни. Круто же.
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Для имиджа порошенка.
Через месяц выскочит матиос и расскажет о 500 чел небоевых потерь за прошлый месяц.
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