EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1429  17
Все про:Беларусь (2709) исчезновение (221) ФСБ (1208) Ромалийская Ирина (184)

 В России украинские консулы требуют ответа, задерживали ли спецслужбы киевского студента Гриба

В Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону подготовили ноту на представительство МИДа по Краснодарскому краю, чтобы узнать о судьбе Павла Гриба, 19-летнего киевлянина, об исчезновении которого на территории Беларуси накануне заявил его отец, офицер запаса Игорь Гриб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Конарский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси украинца Гриба: проводятся розыскные действия

"Подготовили ноту на представительство МИДа по Краснодарскому краю с запросом о предоставлении информации, был ли факт задержания, а если был, то где содержится наш гражданин", - сообщил Конарский.

Ответа украинские дипломаты пока не получили. Конарский отметил, что по сложившейся практике, рассмотрение подобных дел проходит в Ростове или области. Там, например, судили Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Надежду Савченко, Руслана Зейтуллаева и других. Ранее отцу исчезнувшего парня Игорю Грибу, с которым сегодня также пообщался корреспондент Цензор.НЕТ, по неофициальным каналам удалось выяснить, что в отношении его сына возбудило дело управление ФСБ по Краснодарскому краю по статье 205 УК РФ "Террористический акт".

К сегодняшнему утру еще не ясно, где находится Павел Гриб. 24 августа он выехал в Беларусь для встречи с девушкой, с которой познакомился по интернету. 25 августа, когда сын не вернулся, отец поехал в Гомель на его поиски. В гомельской милиции Игорю сообщили, что против сына возбуждено дело российской ФСБ, однако официально эту информацию подтверждать не стали."

Читайте также: Минску направили ноту из-за исчезновения сына бывшего украинского военного, - консул
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXOU9ReXN3VEhwUmMwNUROekJNYWxGMVpFZENNRXh5VVhOT1IxQkpUa05aTUZsRVVYVk9Remt3VEVGMlREbEROREJaU0ZKb09VTXhNRXhtVVhaa1F5c3dURXhSZEdSRE9UQk1hbEYwV0hwUmNFNURhREJLUmpnd1NraFJkR1JETnpCTVJGSm5Ua2RFTUZsSVVtcEJQVDA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що наші доблесні ССО? Мені одному здається, що вони мали б діяти на території недружніх нам держав? Хоча б так само захоплювати осіб, Які знаходяться у базі "Миротворця", щоб в крайньому провести обмін на тих же Гриба, Сенцова, Клиха та ін.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да ты прав, видя твое хрюканье- тебе стоит задуматься что будет с тобой после освобождения кацапии от рашистов и нацистов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с какого хрена? если пропал в Беларуси? счаз прям, как начнут отвечать....очередной бред...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в чем проблема? Пусть скажут да или нет. Или рот занят половым органом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажут -не был. Дальше что? Его может гопники в Беларуси прирезали, обшмонали и в болоте утопили. Обычный висяк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да-да. Гопники по прозвищу "ихтамнет" и с нашивками в виде российских флагов на рукаве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы не думали каким образом поступает в Украину информация о передвижениях и составе военной техники?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ России украинские консулы требуют ответа, задерживали ли спецслужбы киевского студента Гриба
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти