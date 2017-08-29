 В России украинские консулы требуют ответа, задерживали ли спецслужбы киевского студента Гриба

Об этом Цензор.НЕТ сообщил консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Конарский.
"Подготовили ноту на представительство МИДа по Краснодарскому краю с запросом о предоставлении информации, был ли факт задержания, а если был, то где содержится наш гражданин", - сообщил Конарский.
Ответа украинские дипломаты пока не получили. Конарский отметил, что по сложившейся практике, рассмотрение подобных дел проходит в Ростове или области. Там, например, судили Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Надежду Савченко, Руслана Зейтуллаева и других. Ранее отцу исчезнувшего парня Игорю Грибу, с которым сегодня также пообщался корреспондент Цензор.НЕТ, по неофициальным каналам удалось выяснить, что в отношении его сына возбудило дело управление ФСБ по Краснодарскому краю по статье 205 УК РФ "Террористический акт".
К сегодняшнему утру еще не ясно, где находится Павел Гриб. 24 августа он выехал в Беларусь для встречи с девушкой, с которой познакомился по интернету. 25 августа, когда сын не вернулся, отец поехал в Гомель на его поиски. В гомельской милиции Игорю сообщили, что против сына возбуждено дело российской ФСБ, однако официально эту информацию подтверждать не стали."
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ЭТО ТОЖЕ САМОЕ ШО У ГОПНИКОВ ТРЕБОВАТЬ ВЕРНУТЬ СВОЁ БАБЛО
ИЛИ У ДИАРЕЙНОГО ТРЕБОВАТЬ ОСВОБОДИТЬ ОЧКО
.
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