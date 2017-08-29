 Оккупанты открыли против украинского политзаключенного Балуха новое уголовное дело

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - рассказали правозащитники.
В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что Балух 11 августа 2017 года "во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего политзаключенный зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке".
По информации адвокатов украинца, начальник ИВС поселка Раздольное Ткаченко сам напал на Балуха, а именно - ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС. Адвокат политзаключенного подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию.
Правозащитники убеждены, что новое уголовное дело свидетельствует о продолжении преследования Балуха по политическим мотивам даже после неправосудного приговора.
приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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Сомневаюсь, у них и предки были хохлами, у украинцев такой погани не вырастет.
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Свинособачье дерьмо сейчас по таком предлогу почти всех неугодных пакует. И своих и чужих.
Только кацапня может жить с такой властью и не испытывать элементарной брезгливости, мерзкий народец, как ни крути.
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И Украине, и России.
Но ведь ни Порошенко, ни Путин ко мне не прислушаются.
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