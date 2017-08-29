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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (20556) политзаключенные (667) Балух Владимир (35)

 Оккупанты открыли против украинского политзаключенного Балуха новое уголовное дело

балух

Во временно оккупированном Крыму против незаконно осужденного украинца Владимира Балуха открыли новое уголовное дело.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"После того, как Владимир Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, Ткаченко подал в ответ свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - рассказали правозащитники.

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В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что Балух 11 августа 2017 года "во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего политзаключенный зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке".

По информации адвокатов украинца, начальник ИВС поселка Раздольное Ткаченко сам напал на Балуха, а именно - ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС. Адвокат политзаключенного подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию.

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Правозащитники убеждены, что новое уголовное дело свидетельствует о продолжении преследования Балуха по политическим мотивам даже после неправосудного приговора.

Как сообщалось ранее, оккупационный "Раздольненский районный суд" вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Мужик лучше бы ты в Украину убежал. Нечего здоровье свое гробить в рашистских лагерях. Украинское правительство палец об палец не ударит чтобы защитить своих граждан. Зато за сепаров украинская власть горой стоит мол мы самые либеральные терпилы и чем сильнее будем булки раздвигать тем быстрее мы станем европейцами.
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А почему Вовка должен был бежать кудато, он дома. И это позор что шыкаладная власть не реагирует на этот беспредел на крысме. Был бы не соевый безальтернативец то после подобных действий мордвы в раз в трухе джанкой бы распылил .
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Какой там беспредел в том Крыму, ужас !А особенно поражают поихвостни с украинскими фамилиями,предки которых в гробу переворачиваются! Позорники,уроды без без роду и без племени!
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предки которых в гробу переворачиваются

Сомневаюсь, у них и предки были хохлами, у украинцев такой погани не вырастет.
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ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)

Свинособачье дерьмо сейчас по таком предлогу почти всех неугодных пакует. И своих и чужих.
Только кацапня может жить с такой властью и не испытывать элементарной брезгливости, мерзкий народец, как ни крути.
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всі ці покидьки, що на окупованій території вершать "правосуддя" та працюють в мусарнях, прокуратурах, ФСБ мають гарантовано отримувати по 10 років позбавлення волі коли їх затримають в Україні. І по)(уй бив він Балуха чи цілував.
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Я считаю, что надо всех отпустить, посаженных по политическим мотивам.
И Украине, и России.
Но ведь ни Порошенко, ни Путин ко мне не прислушаются.
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