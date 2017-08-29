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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман о переговорах с МВФ по газу: Мы доказываем, что оснований для повышения цены для населения нет

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров ведет дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио", отвечая на вопрос о позиции МВФ касательно позиции правительства о неповышении цен на газ.

"Мы сейчас в дискуссии, мы доказываем, что объективных оснований нет. Я думаю, что мы сможем доказать свою правоту", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ на новый отопительный сезон, - Гройсман

Гройсман подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ для населения.

Как сообщалось, что Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) до более чем 14 млрд куб. м.

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Грося тщательней доказывай.Бо если не докажете,стане питання,що вы не вмiете доказувати.Та занимаете не своё место
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сдпт и воду уже подняли,так что пиСти дальше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о переговорах с МВФ по газу: Мы доказываем, что оснований для повышения цены для населения нет
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