 Гройсман о переговорах с МВФ по газу: Мы доказываем, что оснований для повышения цены для населения нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио", отвечая на вопрос о позиции МВФ касательно позиции правительства о неповышении цен на газ.
"Мы сейчас в дискуссии, мы доказываем, что объективных оснований нет. Я думаю, что мы сможем доказать свою правоту", - сказал он.
Гройсман подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ для населения.
Как сообщалось, что Украина нарастила запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) до более чем 14 млрд куб. м.
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