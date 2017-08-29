EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  991  14
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3449) США (13301) нормандская четверка (434) Волкер Курт (64)

 "Не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - Волкер о переговорах с РФ

волкер

Вашингтон поддерживает мирный процесс в "нормандском формате", но не намерен становиться его частью или возглавлять его. "Мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - Волкер

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия отправила на восток Украины своих военных, и она должна забрать их оттуда", - Волкер

"Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал Волкер.

Он сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции. "США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - заверил Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер

Дипломат также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа.

"Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. [...] Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является основной", - отметил Волкер. По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ​​ее территориальную целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почему-то я ему верю...
Кацапня, а какое ваше мнение?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это всего лишь дипломатические формальности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заява Волкера це свідчення того що США та РФ не домовились! Буде війна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чему верить? Если не за спинами украинцев, то надо воевать. Если с европейцами, то надо торговать. Шизофрения в чистом виде. Чему вы там верить собрались?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давай второй фронт , гарант ! Почти четыре года запад и США сопли жуют . Над Японией ракеты дебилов летают !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Волкер всю дорогу в политике был и есть в команде Маккейна - и я ему ВЕРЮ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як же довго все це тягнеться... вже навіть у мене терпець уривається!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - Волкер о переговорах с РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти