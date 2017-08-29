 "Не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - Волкер о переговорах с РФ

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению вооруженного конфликта на Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.
"Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", - сказал Волкер.
Он сообщил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции. "США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", - заверил Волкер.
Дипломат также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа.
"Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными. [...] Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является основной", - отметил Волкер. По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальную целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.
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