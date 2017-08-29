 Вопрос запуска в Украине рынка земли будет немного отложен, - Ирина Луценко

Об этом заявила в эфире "5 канала" представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Три кандидатуры вправе вносить председатель ВР. Там очень много полномочий выносится на этих девятерых государственных представителей, которые будут представлять основные направления Счетной Палаты", - пояснила Луценко.
Луценко также рассказала, какие реформы прежде всего будут рассматривать в ВР осенью: "Будет продолжена пенсионная реформа, для того, чтобы получить инвестиции, будет завершена судебная реформа должна быть проведена амбициозная и очень серьезная приватизация в Украине. Я думаю, что вопрос запуска в Украине рынка земли будет немного отложен, мы по крайней мере попытаемся работать по легализации аренды земли как таковой, не говоря о продаже земли, не готово общество, не готовы депутаты до такого голосования, поэтому будем делать это постепенно. Мы также готовы к медицинской реформы... На выходе уже реформа среднего образования, это 12 лет, поэтому будет происходить рассмотрение в парламенте. Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть направления государственной политики по возвращению Донбасса ".
По ее словам, есть видение и в переформатировании Кабинета Министров. "Вы знаете, что у нас сейчас есть много исполняющих обязанности, нет министра по аграрной политике и по информационной политике и тому подобное. Поэтому ощущается уже серьезная конструктивная позиция большинства (в Верховной Раде. - Ред.) и я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы с восприятием и продолжением реформ на точке которых мы завершили свой политический сезон ", - сказала Луценко.
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