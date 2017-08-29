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 Политика Украины
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Все про:ВР (22914) медицина (1604) образование (1587) пенсионная реформа (969) судебная реформа (596) Счетная палата (101) земельная реформа (79) Луценко Ирина (251)

 Вопрос запуска в Украине рынка земли будет немного отложен, - Ирина Луценко

луценко ирина

В новом политическом сезоне 2017 года ВР собирается внести изменения в закон о Счетной Палате. Изменения будут предусматривать назначение 9 уполномоченных, которые будут представлять все направления деятельности.

Об этом заявила в эфире "5 канала" представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Три кандидатуры вправе вносить председатель ВР. Там очень много полномочий выносится на этих девятерых государственных представителей, которые будут представлять основные направления Счетной Палаты", - пояснила Луценко.

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Луценко также рассказала, какие реформы прежде всего будут рассматривать в ВР осенью: "Будет продолжена пенсионная реформа, для того, чтобы получить инвестиции, будет завершена судебная реформа должна быть проведена амбициозная и очень серьезная приватизация в Украине. Я думаю, что вопрос запуска в Украине рынка земли будет немного отложен, мы по крайней мере попытаемся работать по легализации аренды земли как таковой, не говоря о продаже земли, не готово общество, не готовы депутаты до такого голосования, поэтому будем делать это постепенно. Мы также готовы к медицинской реформы... На выходе уже реформа среднего образования, это 12 лет, поэтому будет происходить рассмотрение в парламенте. Завершен закон по реинтеграции Донбасса, то есть направления государственной политики по возвращению Донбасса ".

По ее словам, есть видение и в переформатировании Кабинета Министров. "Вы знаете, что у нас сейчас есть много исполняющих обязанности, нет министра по аграрной политике и по информационной политике и тому подобное. Поэтому ощущается уже серьезная конструктивная позиция большинства (в Верховной Раде. - Ред.) и я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы с восприятием и продолжением реформ на точке которых мы завершили свой политический сезон ", - сказала Луценко.

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Как только вы запустите процесс дерибана земли - это будет ваша последняя "реформа"
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Вся земля уже раздеребанена давно,а рынок земли не запускают,пока остатки по дешевке не задеребанят,граждане Украины хрен получат право на продажу своей земли
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Землёй давно пользуются олигарх,за копейки,а что бы люди не смогли свои паи продать дороже ввели санаторий,собачка Порошенко Ирина Луценко все сейчас объяснит
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Шо таке? Почуствовала что могут подвесить вместе с мужем за одно место на одном месте?
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Земля будет продаваться только гражданам Украины. Значит это уже не рынок - это монополия на скупку за бесценок земли богатыми шоколадными дельцами.
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В Польше поляк может продать или купить свою землю,там 2 млн фермерских хозяйств,в Украине только 75 тысяч,не видишь связи?
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Это шо? Ируся - гвоздь программы сегодня.Противно уже на её рожу смотреть.
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Ирина, скажу вам честно - я просто ненавижу и презираю таких мерзких, лживых и двуличных тварей как вы, всей душой.
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Ну давайте ублюдки , запускайте "реформы" дерибана земли , а потом посмотрим , что с вами народ сделает !
Всё нажраться не можете !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос запуска в Украине рынка земли будет немного отложен, - Ирина Луценко
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