 В суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева будут фигурировать документы с грифом "секретно"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокурор Александр Супрун предложил сначала исследовать характеризующие документы в отношении Щеголева, заявления нардепов о совершении преступлений сотрудниками правоохранительных органов, материалы служебного расследования Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, материалы следственных экспериментов. В закрытом режиме будут изучаться документы с грифом "секретно" и "для служебного пользования". Во вторую очередь суд выслушает потерпевших и свидетелей. Также будут исследованы данные телефонных соединений, заключения экспертов, вещественные доказательства, фото, видео и другие доказательства.
По просьбе адвоката Щеголева Кирилла Легких суд объявил перерыв, чтобы защита могла подготовить свою позицию о порядке и объеме исследования доказательств. Суд учел, что потерпевшие также не подготовили свою позицию по этому вопросу.
Следующее заседание состоится 5 сентября.
Сам Щеголев участвовал в заседании посредством видеосвязи из СИЗО. Он заявил, что вину и иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба не признает, но показания дать согласен. Также Щеголев отметил, что ему непонятны обвинения, изложенные в обвинительном акте.
Кроме того, 29 августа Щеголев и его адвокат Легких потребовали отвода коллегии судей (Е.Мартынов, П.Слободянюк, А.Трубников), которые раньше отказали в ряде ходатайств защиты, в частности в ходатайстве об отводе прокурора. В своем заявлении Щеголев утверждает, что прокурор Супрун фальсифицировал обвинение, называет участников событий Евромайдана хулиганами, настаивает, что действовал законно, пытаясь навести порядок. Суд оставил этот вопрос без рассмотрения, решив, что обвиняемый и его защитник злоупотребляют правом отвода с целью затягивания процесса.
Напомним, что Щеголеву предъявлено обвинение в незаконном препятствии митингам и демонстрациям (ст.340 УКУ), превышении власти или служебных полномочий (ст.365 УКУ), умышленных тяжелых телесных повреждениях (ст.121 УКУ), умышленном убийстве (ст.115 УКУ).
Он обвиняется в том, что 18-19 февраля 2014 года с целью разгона митингующих во исполнение преступного приказа руководства принял решение о проведении правоохранителями антитеррористической операции в центральной части Киева. В ходе этой операции начался пожар в Доме профсоюзов, 10 человек погибло и 124 получили ранения. Щеголеву грозит пожизненное заключение.
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