EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество
  159  0
Все про:суд (21471) евромайдан (8067) Щеголев (25)

 В суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева будут фигурировать документы с грифом "секретно"

Шевченковский суд Киева 29 августа выслушал предложенный прокурором порядок исследования доказательств по делу экс-главы СБУ Киева и Киевской области Александра Щеголева, которого обвиняют в преступлениях против участников Евромайдана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд получил более 70 требований компенсации к экс-главе СБУ Киева Щеголеву, обвиняемого в разгоне Евромайдана

Прокурор Александр Супрун предложил сначала исследовать характеризующие документы в отношении Щеголева, заявления нардепов о совершении преступлений сотрудниками правоохранительных органов, материалы служебного расследования Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, материалы следственных экспериментов. В закрытом режиме будут изучаться документы с грифом "секретно" и "для служебного пользования". Во вторую очередь суд выслушает потерпевших и свидетелей. Также будут исследованы данные телефонных соединений, заключения экспертов, вещественные доказательства, фото, видео и другие доказательства.

По просьбе адвоката Щеголева Кирилла Легких суд объявил перерыв, чтобы защита могла подготовить свою позицию о порядке и объеме исследования доказательств. Суд учел, что потерпевшие также не подготовили свою позицию по этому вопросу.

Следующее заседание состоится 5 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-руководителя киевского СБУ Щеголева, обвиняемого в преступлениях против майдановцев, суд оставил под стражей на 60 суток. ВИДЕО


В суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева будут фигурировать документы с грифом секретно 01

Сам Щеголев участвовал в заседании посредством видеосвязи из СИЗО. Он заявил, что вину и иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба не признает, но показания дать согласен. Также Щеголев отметил, что ему непонятны обвинения, изложенные в обвинительном акте.

Кроме того, 29 августа Щеголев и его адвокат Легких потребовали отвода коллегии судей (Е.Мартынов, П.Слободянюк, А.Трубников), которые раньше отказали в ряде ходатайств защиты, в частности в ходатайстве об отводе прокурора. В своем заявлении Щеголев утверждает, что прокурор Супрун фальсифицировал обвинение, называет участников событий Евромайдана хулиганами, настаивает, что действовал законно, пытаясь навести порядок. Суд оставил этот вопрос без рассмотрения, решив, что обвиняемый и его защитник злоупотребляют правом отвода с целью затягивания процесса.

Напомним, что Щеголеву предъявлено обвинение в незаконном препятствии митингам и демонстрациям (ст.340 УКУ), превышении власти или служебных полномочий (ст.365 УКУ), умышленных тяжелых телесных повреждениях (ст.121 УКУ), умышленном убийстве (ст.115 УКУ).

Он обвиняется в том, что 18-19 февраля 2014 года с целью разгона митингующих во исполнение преступного приказа руководства принял решение о проведении правоохранителями антитеррористической операции в центральной части Киева. В ходе этой операции начался пожар в Доме профсоюзов, 10 человек погибло и 124 получили ранения. Щеголеву грозит пожизненное заключение.


 перейти на форум
 
 
VEhrdlVYRmtRekV3VEZCUmRuUkROekJNV0ZGemFUaDJNRmxJVW1jNVF6Qm1Ua014TUV4TVVtZE9ReXN3VEhwUmMwNUROVEJNVkZGelRrTTU=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ суде по делу экс-начальника СБУ Киева Щеголева будут фигурировать документы с грифом "секретно"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти