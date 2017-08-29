Выплата сэкономленной субсидии "живыми деньгами" будет осуществлена осенью, - Гройсман.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио".
"Как вы знаете, я хочу сделать монетизацию субсидий почти 1,5 млн человек, чтобы люди получили то, что сэкономили "живыми деньгами". Мы это сделаем осенью - до начала зимы. Я думаю, мы сможем это все разнести по счетам конкретных людей", - сказал он
Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии.
Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что выплата компенсации сэкономленной субсидии начнется в конце октября - начале ноября.
В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.
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те же яйца, только людям гемора не будет
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