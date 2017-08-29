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 Политика Украины, Экономика
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Все про:субсидия (339) Гройсман (3325) монетизация (16)

 Выплата сэкономленной субсидии "живыми деньгами" будет осуществлена осенью, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что выплата компенсации сэкономленной жилищной субсидии будет осуществлена до декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью "Украинскому радио".

"Как вы знаете, я хочу сделать монетизацию субсидий почти 1,5 млн человек, чтобы люди получили то, что сэкономили "живыми деньгами". Мы это сделаем осенью - до начала зимы. Я думаю, мы сможем это все разнести по счетам конкретных людей", - сказал он

Премьер призвал граждан, которые нуждаются в поддержке, оформлять субсидии.

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Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что выплата компенсации сэкономленной субсидии начнется в конце октября - начале ноября.

В качестве компенсации за неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 грн.

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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что около 2 млн человек внесены в списки на получение компенсации сэкономленной субсидии.
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Покажите мне того кто до 100 кубов газа в месяц спалил ?В зажигалке больше сгорает .
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теперь посчитать сколько бабла ушло на субсидиии и почем цена газа. и легко вывести реальную цену газа для украинского потребителя. снизить цену до того уровня и субсидировать отрасль,а не физ.лица

те же яйца, только людям гемора не будет
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Да не скажи . Я в цифру 2 миллиона человек не верю . Полное враньё .Только вдумайся - меньше 100 кубов в месяц нужно спалить для компенсации .Это нужно не включать газ .
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я сжигаю, правда без субсидии, 7-8 кубов, 3 человека семья... по счетчику квартирному...
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Выплата сэкономленной субсидии "живыми деньгами" будет осуществлена осенью, - Гройсман.

А какого года?
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Есть поговорка: "Обещанного три года ждут..." Вот поэтому я за год и спросил.
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що творить злочина влада що творить !!!!!!! юля аж собе ботоксом накачала в знак із солідарністю з народом україни
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хм, я так понимаю, они обхезались с суПсидиями. малоимущими оказались пол страны, денег на суПсидии нет.
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Как вы знаете, я хочу сделать монетизацию субсидий почти 1,5 млн человек

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да пошел ты в опу отродье- экономия около 7000гр, а живых не дали, не платил обязательного взноса, а зачем было платить, если была экономия?
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Особенно это трогательно читать людям, не оформлявшим субсидию. Сначала своими платежами они покрывали субсидию, теперь экономию субсидий. Красотища!
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"монетизация субсидий" - это нечто иное! МАУПовец!!!))))))
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Субсидия - это совковая утопия . Живёт бабушка в трёхкомнатной квартире , оформила субсидию , платит за неё весь народ , хитрожопые наследники ждут , когда бабулю бог примет . Бред !!!
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Как можно сэкономить субсидию? - я чего то не врубаюсь как и кто там считает всю эту канитель?
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Значит рассчитана субсидия была неправильно.
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А раз субсидия покрыывается за счет госбюджета - то неправильно рассчитанная субсидия - это финансовое преступление.
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гройсман! ты - Дибил, с большой буквы, и это очень печально для страны.
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Ставим камины,котлы,печи,буржуйки,используем дрова,брикеты,уголь,но не газ.Вот вам экономия.Вопросы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыплата сэкономленной субсидии "живыми деньгами" будет осуществлена осенью, - Гройсман
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