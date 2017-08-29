 При выходе из Иловайска в 2014 году погибло 255 украинских воинов

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Этим утром ровно три года назад, 29 августа 2014-го года, колонны окруженных украинских войск пошли на выход из Иловайска по "зеленому коридору", выход превратился в кровавый бой.
В этот день пало смертью храбрых и умерло от ран 255 украинских воина, тела еще 17 человек до сих пор не обнаружены, кто-то из них считается пленным, информации об этих пропавших без вести уже почти три года нет...
Это самые большие потери за одни сутки в ходе Войны за Независимость Украины", - написал он.
Бутусов отметил, что всего в ходе Иловайской операции войска сектора "Б" сил АТО с 10 по 30 августа 2014 года потеряли 368 воинов погибшими и пропавшими без вести: "Это данные историков Национального военно-исторического музея, которые провели огромную кропотливую работу по сверке всей информации о погибших и пропавших без вести, данных волонтеров, поисковых организаций и военной прокуратуры, данные силовых структур".
Вечная слава павшим Героям:
штаба оперативного командования "Юг"
главного управления Нацгвардии
51-й механизированной бригады
92-й механизированной бригады
93-й механизированной бригады
17-й танковой бригады
55-й артиллерийской бригады
39-го батальона территориальной обороны
40-го батальона территориальной обороны
42-го батальона территориальной обороны
батальона Нацгвардии "Донбасс"
батальона милиции "Днепр"
батальона милиции "Азов"
батальона милиции "Миротворец"
батальона милиции "Ивано-Франкивськ"
батальона милиции "Херсон"
батальона милиции "Шахтерск"
батальона милиции "Свитязь"
Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор"
3-го полка спецназ
8-го полка спецназ
73-го морского центра специальных операций
121-го полка связи
91-го полка оперативного обеспечения
7-го полка армейской авиации.
"Все вы теперь в одном строю. Все мы теперь в одном строю уважения к Вашей памяти, Вашему подвигу и самопожертвованию ради Украины, ради нашего будущего, ради каждого из нас. Я вчера замерил шагами размер Стены Героев - почти 120 шагов получилось... Мы живем благодаря вам. Эти шаги мы будем проходить много-много раз, и приводить детей, и рассказывать, и возлагать цветы...", - подытожил Бутусов.
Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
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Воював за Україну? Отримуй депортацію! Тривають спроби примусової депортації народного героя України Вано Надирадзе. Вано - ветеран російсько - грузинської і російсько - української воєн. У Грузії, куди його намагаються депортувати його життю загрожує небезпека, тому що вже кілька таких же ветеранів були вбиті російськими спецслужбами. У суді була оголошений перерва до 15-00. У район адміністративного суду стягуються спецпідрозділи внутрішніх військ і поліції.
Найцинічніше що це мерзенне шоу влаштовано Аваковим і його злодійською "гоп компанією" в річницю розстрілу добровольців в Іловайськом "коридорі смерті", під час якого вся ця стягнута під суд нечисть спокійно засмагала в Києві.
Добровольці захистили країну в самі тяжкі години. Хто захистить її якщо вони знову настануть? Прошу допомогти Народному Герою України Vano Nadiradze особисто и репостом! Ми зобов'язані захистити цих людей!
Хлопці та дівчата у кого є совість і честь! Замість перегляду фільмів про війну зберіться будь ласка в 15-00 під будівлею суду на бульварі Лесі Українки 26!
Слава Україні
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