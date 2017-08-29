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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2706) задержание (6162) похищение (1288) прокуратура (3142) ФСБ (1207)

 Прокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси украинца Гриба: проводятся розыскные действия

павел гриб

Прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения в Беларуси 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, сына украинского офицера запаса. Ход расследования на контроле руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Учитывая общественное значение и резонанс указанного события информируем, что под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) по факту безвестного исчезновения гражданина Украины, который в дальнейшем по сообщениям отдельных СМИ возможно задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Республики Беларусь. Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия, направленные прежде всего на установление свидетелей, обстоятельств происшествия и местонахождение пропавшего. С этой целью органом досудебного расследования руководству Государственной пограничной службы Украины направлен запрос о подтверждении факта пересечения местным жителем государственной границы Украины. Наряду с этим, применяются меры обеспечения временного доступа к вещам и документам, имеющим значение для уголовного производства", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Все было подстроено. Меня шантажом туда направили. Против меня дело возбуждено", - девушка, выманившая украинца Павла Гриба в Беларусь. ВИДЕО

Кроме того, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства в компетентные органы иностранного государства готовятся ходатайства об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований для задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения.

Ход расследования в уголовном производстве руководством региональной прокуратуры взято на контроль.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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Яких тільки помилок не робилося "по зову ху серця!
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Маю надію підозрювані у викраденні лукашенко та путін?
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а вона йому: я в домике-моп-где резной палисад-а в нього зараз серце-там де перекреслено
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Пора и нам брать в заложники родственников "полученцев", которые катаются из ордила в Украину для получения пенсий...
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Берите за жабры посла Федерашки и трусите пока не усрется. А лучше Мертвечука и его детей.
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скільки вам дурням вже говорилось нккористуйтесь рос сайтами ? вам це порошенко говорив вам це голова сбу говорив !!!!!!!!! ні вони ставлять обходи і лізуть туди і все ! потім ловлять таких деверсантів то в криму в шльопанцях то в білорусі !!!!!!!! а вам хоч кілка на голові теши !
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У ФСБ на крючке не только те кто пользуется россетями. Все данные на любого украинца были слиты агентами ФСБ-СБУ. В том числе и прослушка владельцев телефонов. Поетому если не хочешь быть похищенным и где то гнить на Рашке в подземелье не нужно выезжать ни в крысм ни на Беларашку ни даже в Грузию и другую страну бывшего совка.
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Кроме того ФСБ может похитить не только тебя как проукраинского активиста или участника АТО а так же чтобы взть на крючок нужного им твоего родственника. Как видим отец похищенного далеко не простой житель Украины. Вот теперь он у ФСБ на крючке. И желательно взять его под замок пока он не слил нужную информацию.
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бери... кто мешает? один диванный пиздежь...
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еще одна жертва паталогической доверчивости и глупости...белорусь эта - цепная собака у рашки, без воли и мозгов...и надо ж было туда попереться...
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Меня приглашали на рыбалки с ночевкой где-то около десяти человек,-причем несколько,которые вообще рыбалкой никогда не интересовались! Интересно,-с чего это их на ночные рыбалки потянуло? Может потому что не удалось подсунуть под меня своих проституток? Так,просто информация к размышлению...
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Усё правильно-с виртуальными друзьями можно сходить и на рыбалку ночную-но тоже на виртуальную
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,все правильно,-только друзья и знакомые были совсем не виртуальные.Да и бог с ними,-вроде большинство успокоились.
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Раз от проституток ты отказался, то решили что ты другой ориентации.
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Просто такие красавицы были,что мой организм мог не выдержать столько водки!
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Ну познакомиться в соцсетях и ехать куда то это что то .
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в белорусском федеральном округе россии ФСБ как у себя дома. пора бы уже это понять всем.
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не хочу пророчить недоброе, но при таком раскладе русским невыгодно, чтоб парень нашелся живой.
Небось, вывезли парня чекисты с обоссаными руками по-тихому в расею, там и концы в воду...
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Черниговский муздрам театр им Шевченка осенью едет на большие гастроли в Белоруссию.Поедут не только ватные артисты но и патриоты...Ватанов не жалко,а вот про украинских артистов ,после этого случая могут сцапать ...
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В Николаеве с утра проходят массовые обыски у депутатов и бизнесменов.

Утром во вторник, 29 августа, в Николаеве начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.
Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.
В частности, обыски проходят у депутатов городского совета от партии «Оппозиционный блок» Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой «Мультик».
Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обыски также проводятся в здании "Техноконтракта".
Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданы Жовтневым районным судом г. Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.
Как удалось выяснить «Новостям-N», всех вышеперечисленных лиц подозревают в «поставке оружия и наркотиков из зоны АТО» - именно по такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.
Также обыски проводятся у адвоката Василия Калаянова и двух других николаевских защитников.
Предпринимателя Алексея Пелипаса забрали на допрос.
По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Ентина, которую он разместил в Фейсбуке, обыски проходят также в Департаменте ЖКХ.
По информации НикВестей, обыски проводятся также дома у директора предприятия «Центрлифт» Сергея Швеца. Его а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.https://novosti-n.org/news/read/127471.html
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ай яй яй! как все х@ево!!! что делать??? что делать??? идиЁты, плять....!!!
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да жив и здоров этот долбанный Гриб! поперся за приключениями по молодости... фсО будет ОК!!!
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Долго ты на сайте задержался,холоп ольгинский,-пора уже тебе пропасть,к своим опарышам и крыскам!
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есть об чем поговорить.... ну оченно актуальная тема!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси украинца Гриба: проводятся розыскные действия
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