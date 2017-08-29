 Прокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси украинца Гриба: проводятся розыскные действия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Учитывая общественное значение и резонанс указанного события информируем, что под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) по факту безвестного исчезновения гражданина Украины, который в дальнейшем по сообщениям отдельных СМИ возможно задержан сотрудниками спецслужб иностранного государства на территории Республики Беларусь. Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия, направленные прежде всего на установление свидетелей, обстоятельств происшествия и местонахождение пропавшего. С этой целью органом досудебного расследования руководству Государственной пограничной службы Украины направлен запрос о подтверждении факта пересечения местным жителем государственной границы Украины. Наряду с этим, применяются меры обеспечения временного доступа к вещам и документам, имеющим значение для уголовного производства", - сказано в сообщении.
Кроме того, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства в компетентные органы иностранного государства готовятся ходатайства об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований для задержания и розыска гражданина Украины, его местонахождения.
Ход расследования в уголовном производстве руководством региональной прокуратуры взято на контроль.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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"Спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его в Беларусь и надеть на него там наручники за посты в соцсетях", - отец пропавшего парня Игорь Гриб(86)
Россиянка пыталась выехать из Украины на автомобиле с поддельным номером, - Госпогранслужба(34)
хусерця!
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Небось, вывезли парня чекисты с обоссаными руками по-тихому в расею, там и концы в воду...
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Утром во вторник, 29 августа, в Николаеве начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.
Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.
В частности, обыски проходят у депутатов городского совета от партии «Оппозиционный блок» Игоря Дятлова, Игоря Копейки, Андрея Яковлева, Светланы Ласурии, предпринимателей Алексея Пелипаса и Владислава Чайки. Также идет обыск у Михаила Титова, известного под кличкой «Мультик».
Всего в Николаеве одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обыски также проводятся в здании "Техноконтракта".
Обыски проводят сотрудники военной прокуратуры и работники СБУ. Санкции на их проведение выданы Жовтневым районным судом г. Мариуполя по представлению следователя прокуратуры Николаевской области.
Как удалось выяснить «Новостям-N», всех вышеперечисленных лиц подозревают в «поставке оружия и наркотиков из зоны АТО» - именно по такая формулировка содержится в постановлении суда о проведении обыска.
Также обыски проводятся у адвоката Василия Калаянова и двух других николаевских защитников.
Предпринимателя Алексея Пелипаса забрали на допрос.
По информации депутата Николаевского городского совета Владислава Ентина, которую он разместил в Фейсбуке, обыски проходят также в Департаменте ЖКХ.
По информации НикВестей, обыски проводятся также дома у директора предприятия «Центрлифт» Сергея Швеца. Его а также чиновников Николаевского горсовета подозревают в хищении бюджетных средств под предлогом поставки и монтажных работ лифтового хозяйства.https://novosti-n.org/news/read/127471.html
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