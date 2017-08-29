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 Автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего ребенка-велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть в Белой Церкви

дтп знак

Вечером 28 августа сотрудник патрульной полиции за рулем служебного автомобиля сбил 7-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"Вчера вечером в г. Белая Церковь 7-летний мальчик попал под колеса служебного автомобиля группы реагирования патрульной полиции, которая ехала на вызов с включенными проблисковыми маячками. Ребенок неожиданно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за автобуса, который двигался навстречу полицейскому авто", - сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульный, который находился за рулем, сделал все, чтобы избежать наезда - вывернул руль и въехал в электроопору. К сожалению, аварии избежать не удалось.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль с литовскими номерами насмерть сбил велосипедиста в Киеве. ФОТОрепортаж

Полицейские сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Изъята видеозапись с видеорегистратора служебного авто.

Для объективного расследования данного ДТП присоединились работники прокуратуры Киевской области. Открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.
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На дорогах встановити нові знаки: небезпека - поліція.
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петух, ты с утра кукарекаешь тут? нуну, дырявая жопа, продолжай
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эрнесто, почему 7-летний ребенок самостоятельно ездит по дорогам общего пользования?
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Они и в школу ходят с 6-ти лет,обнаглели дети вкрай.
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ехидства не понял! А во-вторых, я в малом возрасте, хоть имел ум. И не ездил никогда по дорогам на велосипеде. А только по тротуарам, или другим местам.
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То то ты нулевый умным стал,за заработки на Цензор устроился?
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А на на главной на Цензоре, огромный банер "Перед тем, как срать в комментах, прочитайте не только заголовок, а внимательно статью целиком"
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А зачем? Эрнесто не читателб, эрнесто писатель.
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Семилетний ребёнок раскатывает по вечерам на велосипеде возле проезжей части ? У него родители вообще есть ? Им бы головы проверить, на наличие мозгов.
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ага, ребенок на мусоров напал и полез под машину. Вчера воскресенье - залили себе глотку водкой и вперед кататься. И все приключение.
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Давай, выедь на велике на проезжую часть, поперёк траффика. Закон Дарвина подтверждается экспериментально.
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7-летний ребенок - он вообще ничего не видит. И под колеса слепых правоохранителей.
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Если человек внезапно появляется перед авто которое едет - будь ты хоть богом вождения от ДТП тебя это не спасет. В любом случаи, там должен быть видео регистраторы - так что будут разбираться. + Специально для Эрнеста: дебилов пешеходов (это не о ребенке) куда больше чем водил...
P/s То что семилетний ребенок катался на велосипеде возле проезжой части тоже наверное президент/верховная рада/кабинет министров виноват? Или все таки родителей которым насрать на собственных детей тоже хватает?
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ты за ребенком не уследишь, если уедет - заблудится, - фиг найдешь. И что это за полиция, которая давит детей? Гражданские не давят, а тут слепая полиция с залитыми водярой глазами и в черных очках, которая ничего никогда не видит, кроме бабла от хозяина. Это ЧС с полицией в действительности. И не только с ребенком.
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Я так понимаю ты свидетель данного происшествия? Откуда такие подробности тебе известны?
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велосипед является транспортным средством?....тут явно столкновение двух транспортных средств и нужно было звать гаи-проверять страховки-освидетельствовать водителей трансп.средств на алкоголь .....где это все?
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Ещё один хороший повод: принять закон о запрете выезда на проезжую часть велосипедистам, не сдавшим экзамен на знание ПДД. Закон довести до сведения населения, с особым сообщением для родителей: что они лично отвечают за действия своих детишек в таком случае.
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Они с включенными маячками ездят даже в магазин за хлебом 😈
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"группы реагирования патрульной полиции, которая ехала на вызов Источник: https://censor.net.ua/n453255 "

Это - ложь?
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Пацанва ганяє по дорогам де і як хоче. Сам бачив.
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Автомобиль патрульной полиции на Литовских номерах.
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ребенка, а тем более семилетнего(!) вообще не должно быть на проезжей части дороги НИКАК, и на велике - тем более. Родители - тупые бараны.
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По крайней мере без присмотра за ребенком точно не стоит!
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Так, кто же сбил ребёнка?
Автомобиль патрульной полиции или, всё же, сотрудник полиции, сидевший за рулём этого автомобиля?
Кто пишет заголовки к темам?
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жесть))))) это просто жесть))) аваков им в помощь
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Дебилу, снимающему и ржущему за кадром, искренне желаю оказаться на пути движения авто под управлением своего пьяного дружка. Ржать и бухать - это так модно, а вот в полицейские пойти - позор.
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"незаконно применили газовый баллончик, забрызгав лежащего на земле человека" - а нужно было пристрелить вместе с оператором
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которая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками" - так они их не выключают никогда, проблесковый маячок уже не выполняет той роли, которая на него возложена - а именно предупреждать о том, что автомобиль полиции едет на вызов и ему необходимо уступать дорогу
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Для 5 копійок
Пацанва ганяє по дорогам де і як хоче. Сам бачив
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Так, поліціянтів до путіна порозводилося
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Не раз приходилось видеть,как велосипедисты даже в гололед ездят на дорогах,не соблюдают правила.Тем более-дети.Выезжая на дорогу,ты становишься участником дорлжного движения,часто не зная правил...Для велосипедов должны быть отдельные дорожки,а детям-вообще не место на дороге.Это патрульные,как то выкрутяться,плюс видеорегистратор поможет,а если простой водитель, а перед тобой на дороге дети гоняют?
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с какого возраста детям можно ездить по дорогам общего пользования?
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С 14 лет, и еще куча требований, как и чем должен быть оборудован велосипед. Светоотражающими элементами и прочим.
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Так з дебілів- дітлахів виростають дебіли з поліціі
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Умирай потом обжалуй,сАбаковы пошли по такому пути?
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Ну взагалі-то у нас правила дорожнього руху забороняють їздити по проїжджій частині на велосипедах дітям до 14 років...
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Давайте тогда их всех давить,ведь они нарушители,правильно?
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Нє, давайте зразу робити винними поліцейських, як це роблять тут у коментах...
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Мусаров,в Украине нет полицейских.Задавили пацаненка в наглую,за пивасом небось ехали.
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Вот нахера трындеть то о чем представления не имеешь. Куда они ехали, зачем и почему - это твои личные сентенции. И к делу не имеют никакого отношения. А есть просто голые факты:
1. Полиция ехала спроблесковым маячком

2. Ребенок до 14-ти лет внезапно появился на проезжей части.
3. Полицейские сделали все возможное чтобы избежать столкновения.
4. Полицейские вызвали скорую для доставки ребенка в больницу.
Во всем остальном разберется следствие, которое по факту данного происшествия проводится. В любом случае можно с уверенностью говорить только об одном. Прежде всего виноваты родители, которые допустили, что малолетний ребенок выехал на дорогу на велосипеде. Вина полицейских, если таковая была, думаю тоже будет установлена.
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Я в прошлом году для так сказать прикола вызывал патрульную мусарню,повод подвернулся,водила ЗИЛа пресовал деда.1.Я минут пять рассказывал свою биографию с рождения,где и кем мне был выдан паспорт и прочий бред.2.Потом описывал ситуацию,назвал номер ЗИЛа,этого мудилы.3.Сказали ждите.4.Через 40 минут перезвонили,спросили --"Ну что там?"5.К тому времени все закончилось,мужик уехал на этом ЗИЛе.6.Это было в самом центре города,100 метрах от Горисполкома.7. Больше я в мусарку звонить не буду никогда.
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Как это происшествие согласуется с происшествием в статье?
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Ну положим мы не знаем куда они ехали. Посему нужно руководствоваться только фактами. Их я изложил выше.
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Мусарам никто не верит,кроме самих мусаров.Все факты в жопу,просрали они доверие.
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Ребенок неожиданно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за автобуса, который двигался навстречу полицейскому авто"Источник: https://censor.net.ua/n453255

Шось брешуть... Коли хтось виїжджає з-за зустрічного автобуса, то це значить іде на обгон автобуса.
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7 летний пацан гнал 80 км в час,инфа 100%.Геращенко сам видел.
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А если поперек дороги, это пошел на обгон проехавшего автобуса?
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"из-за автобуса, который двигался".... це з якою швидкісттю повинен хтось їхати поперек, щоб НЕСПОДІВАННО виїхати з-за автобуса що рухається?
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К примеру автобус начал движение, отъезжает от остановки, а ребенок из за него выскочил хотел переехать через дорогу.
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Надо запретить машины с литовскими номерами. Это они винуваты. Да да
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7 РІЧНИЙ "велосипедист" ????? !! А мама з папою де були?
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Интересно, к ребенку тоже израильские врачи прилетят?
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Меня,как водителя с 25летним стажем всегда удивляло то,что всегда виновен водитель-"должен предусмотреть".Да,это так ,водитель управляет средством повышенной опасности,но и другие граждане должны нести ответственность за свои поступки.Думаю,многие были свидетелями такой милой картины-выскочил пешеход, водитель,чтоб избежать наезда-резко в сторону,машины столкнулись-пешеход благополучно скрылся,а водителя разбираються.Когда штрафовали пешеходов за нарушения,за создание аварийной ситуации?когда полиция останавливала велосипедистов за нарушения?если ребенок управляет авто-это нарушение.А если велосипедом?ведь он тоже участник дорожного движения,только средство передвижения у него попроще. Но ездитёкак хочет ,правил не знает.Почему не судят родителей,когда их дети выбегают или выезжают на дорогу,нарушая правила а только водителя?ведь часто он пострадавшая сторона,и авто побито,и стресс (у одного знакомого развился рак после этого),но он отвечает за бестолочь, что выскочила под колеса.У самой подобных ситуаций,слава Богу,не было но у знакомых насмотрелась достаточно. Ответственность должна быть распространена на всех.
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Те кто принимает законы типа "водитель должен предусмотреть" прогуляли в школе курс физики, и не знают какую громадную кинетическую энергию имеет движущийся автомобиль.
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Тут многие комментаторы порицают ребенка и его родителей (на проезжей части, без присмотра, в столь юном возрасте и т.д.). Хочется, чтобы эти комментаторы ответили сами себе (мне отвечать нужно), а чтобы вы писали, если этого ребенка сбила не полиция, а Щуфрич, Бойко или Янукович (например)?
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Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет (ПДД 24.1). Это, правда, руssкие правила, но этот пункт одинаков во всех странах бывшего совка.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего ребенка-велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть в Белой Церкви
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