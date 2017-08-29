 Автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего ребенка-велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть в Белой Церкви

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГУ НП в Киевской области.
"Вчера вечером в г. Белая Церковь 7-летний мальчик попал под колеса служебного автомобиля группы реагирования патрульной полиции, которая ехала на вызов с включенными проблисковыми маячками. Ребенок неожиданно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за автобуса, который двигался навстречу полицейскому авто", - сказано в сообщении.
Отмечается, что патрульный, который находился за рулем, сделал все, чтобы избежать наезда - вывернул руль и въехал в электроопору. К сожалению, аварии избежать не удалось.
Полицейские сразу же вызвали скорую помощь. Ребенка с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Изъята видеозапись с видеорегистратора служебного авто.
Для объективного расследования данного ДТП присоединились работники прокуратуры Киевской области. Открыто уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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P/s То что семилетний ребенок катался на велосипеде возле проезжой части тоже наверное президент/верховная рада/кабинет министров виноват? Или все таки родителей которым насрать на собственных детей тоже хватает?
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Это - ложь?
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Не хрен ездить на велике, тем более по улице.
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Автомобиль патрульной полиции или, всё же, сотрудник полиции, сидевший за рулём этого автомобиля?
Кто пишет заголовки к темам?
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http://ua-reporter.com/novosti/222838
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Пацанва ганяє по дорогам де і як хоче. Сам бачив
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Так, поліціянтів до путіна порозводилося
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У водія «на польських бляхах» алкоголь в крові перевищував норму у 17 разів
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1. Полиция ехала спроблесковым маячком
2. Ребенок до 14-ти лет внезапно появился на проезжей части.
3. Полицейские сделали все возможное чтобы избежать столкновения.
4. Полицейские вызвали скорую для доставки ребенка в больницу.
Во всем остальном разберется следствие, которое по факту данного происшествия проводится. В любом случае можно с уверенностью говорить только об одном. Прежде всего виноваты родители, которые допустили, что малолетний ребенок выехал на дорогу на велосипеде. Вина полицейских, если таковая была, думаю тоже будет установлена.
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Шось брешуть... Коли хтось виїжджає з-за зустрічного автобуса, то це значить іде на обгон автобуса.
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