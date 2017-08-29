 22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны

Об сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, с 1 сентября на новую систему питания перейдут Национальная академия Сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного и еще три воинские части Сухопутных войск и Сил специальных операций.
"Всего до конца года планируется перевести на новую систему питания 22 части. Переход всех воинских частей Вооруженных сил Украины на новую систему питания запланирован до конца 2019 года. Также до конца 2019 года планируется увеличить количество штатных должностей специалистов продовольственной службы, которые будут привлечены к организации питания по новой системе. В этом году уже введено около 400 таких должностей", - проинформировал М.Праута.
Также, по данным Минобороны, на данный момент в объединенных центрах обеспечения ВСУ создан запас в 35 тыс. комплектов вещевого имущества зимней номенклатуры.
"К концу сентября планируется получить от предприятий промышленности большую часть зимнего вещевого имущества, заказанного Министерством обороны Украины в этом году. Это позволит своевременно обеспечить зимней формой одежды военнослужащих, выполняющих задачи в зоне АТО и привлеченных к мероприятиям по восстановлению боеспособности на полигонах", - сказал М.Праута.
Кроме того, по его словам, две трети жилого фонда Вооруженных сил Украины готовы к зимней эксплуатации, на половине объектов в новых частях уже завершились ремонтные работы: "Планируется провести текущий ремонт более чем 150 объектов в новосозданных воинских частях, для чего предусмотрено финансовый ресурс в размере 16,5 млн грн. Сейчас работы полностью выполнены уже на 77 объектах".
1808 42
Материалы по теме: Оборона
Жителей Чернигова предупредили о боевых артиллерийских стрельбах на Гончаровском полигоне(6)
Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу. ФОТОрепортаж(16)
Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж(80)
"Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время, - Полторак(97)
Україна та НАТО. Що не врахував Волкер(0)
Главные гаранты независимости - ВСУ, Нацгвардия и другие силовые структуры, - Порошенко. ВИДЕО(152)
Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине. ФОТОрепортаж(85)
Ответить
Ответить
Ответить
Когда вы поднимаете зраду, я всегда предоставляю ссылки (можешь все их увидеть в спаме).
Ответить
http://radio.vesti-ukr.com/news/28136-standarty-nato-v-ukrainskoj-armii-ne-kosnutsya-pitaniya-soldat.html
год назад вещали что в НАТО нет стандартов питания, признай что придумали очередной распил бабла
Ответить
Прошу отвечать на вопрос, на русском.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Новая система питания, это в том числе, новые сухпайки, которые уже поступают в АТО, и пацаны с "нулей" их оценивают очень хорошо.
Новая система питания - это утвержденные гостандарты качества еды для военных, нарушение которых, приведет поставщика к большим штрафам и уголовным делам. Раньше таких стандартов просто не было. Поэтому, четыре фирмы-кормилицы, которые появились при мИнистрике Оборонки Гриценко, ежегодно в течении 10 лет обворовывали армию и госбюджет на 3,2 млр. гривень, поставляли в армейские столовые еду типа "бомж/свалка".
То есть, ты Эрнесто, выступаешь против реформы питания в Армии, и за сохранение фирм полковника Гриценка которые обворовывали Армию?
То есть ты Эрнесто, выступаешь за старые сухпайки с комбижиром со вкусом мяса и без мяса?
То есть ты Эрнесто, выступаешь против нового качественного кухонного оборудования в армейских столовых?
То есть ты Эрнесто, выступаешь против того, что бы наши военные получали высококачественную пищу по высоким НАТОвским стандартам?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Только полный кретин может говорить о том, что повышение минимальных зарплат и пенсий улучшает жизнь. Это не совок, где цены регулировались, и не Запад, где регулируемая рыночная экономика, и где цены практически не меняются. И средний доход в Норвегии 4570 евро, а это 137100 грн. Потому и буханка хлеба - 150 грн. Ну тупость стецьков просто зашкаливает
Ответить
Ответить
А проблема в том, что вас на наши деньги, стецьков содержат. Лучше езжай в село и сдавай молоко по 7 грн, хоть какая-то польза будет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это будет не 150 грн, а 63-116 грн. И в Норвегии ходят не эвро, а норвежские кроны. Ездил ты не в Норвегию, а в шоколадный глаз. Шо вы все такие брехлыви, стецьки?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Первым делом переводят АКАДЕМИЮ! А "передок" - напоследок??!!!
Ответить
Ответить
Ответить
хотя бы в масштабах областей чтобы тайну военную не раскрывать)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить