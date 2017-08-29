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 Политика Украины
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 22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны

праута

До конца 2017 года 22 воинские части украинской армии перейдут на новую систему питания по каталогу продуктов, общепринятых в армиях стран-членов НАТО.

Об сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с 1 сентября на новую систему питания перейдут Национальная академия Сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного и еще три воинские части Сухопутных войск и Сил специальных операций.

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"Всего до конца года планируется перевести на новую систему питания 22 части. Переход всех воинских частей Вооруженных сил Украины на новую систему питания запланирован до конца 2019 года. Также до конца 2019 года планируется увеличить количество штатных должностей специалистов продовольственной службы, которые будут привлечены к организации питания по новой системе. В этом году уже введено около 400 таких должностей", - проинформировал М.Праута.

Также, по данным Минобороны, на данный момент в объединенных центрах обеспечения ВСУ создан запас в 35 тыс. комплектов вещевого имущества зимней номенклатуры.
"К концу сентября планируется получить от предприятий промышленности большую часть зимнего вещевого имущества, заказанного Министерством обороны Украины в этом году. Это позволит своевременно обеспечить зимней формой одежды военнослужащих, выполняющих задачи в зоне АТО и привлеченных к мероприятиям по восстановлению боеспособности на полигонах", - сказал М.Праута.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полторак о некачественном питании в ВСУ: Мы реагируем на каждый случай. По тушенке мы лично нашли проблему и показали ее. ВИДЕО

Кроме того, по его словам, две трети жилого фонда Вооруженных сил Украины готовы к зимней эксплуатации, на половине объектов в новых частях уже завершились ремонтные работы: "Планируется провести текущий ремонт более чем 150 объектов в новосозданных воинских частях, для чего предусмотрено финансовый ресурс в размере 16,5 млн грн. Сейчас работы полностью выполнены уже на 77 объектах".
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ну... эту сказку от пороха мы слышим с 2014
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И когда он в 2014 году говорил, что 22 воинские части перейдут на систему питания по стандартам НАТО?
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Где доказательства?
Когда вы поднимаете зраду, я всегда предоставляю ссылки (можешь все их увидеть в спаме).
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любишь пруфы про зраду лови

http://radio.vesti-ukr.com/news/28136-standarty-nato-v-ukrainskoj-armii-ne-kosnutsya-pitaniya-soldat.html

год назад вещали что в НАТО нет стандартов питания, признай что придумали очередной распил бабла
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Я на русском языке спросил или на кацапском - Где Порошенко в 2014 году говорил о переходе на систему питания по стандартам НАТО?
Прошу отвечать на вопрос, на русском.
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зараз він до шарія пише щоб той йому розтлумачив це питання
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Стандарты НАТО будут применять и в Вооруженных силах Украины. Об этом заявил глава проектного пакета реформ при Минобороне Андрей Загороднюк в эфире программы «Утро Павла Шеремета» на Радио Вести.=============== так він і сказав що будуть приняті от вони і впроваджуюця !!!!!!!!!! що тут незрозуміло ????? а радіо весті це чисто ватна клоаака що ще раз підтвержує хто такі зраднюки
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лично меня питание вполне устраивало, а по сравнению с тем что было в 90-х вообще 5 ти звездочный все включено, и изголятся еще, я в данный момент считаю марнотратством, ладно то ватный ресурс я в сортах говна не разбираюсь, гугл мне не помог найти стандарты питания в НАТО, я бы с удовольствием почитал какие стандарты питания в НАТО? Я не против чтоб деньги потратили на армию, я против чтоб их спи..ли, какие могут быть стандарты питания в военном блоке пол мира охватывающий, наверное в Испании апельсины жрут, а в Норвегии лосось, у Турок там небось своя кухня, Чехам может пиво дают, какие стандарты что за бред? просто втирать ненадо
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У украинского главнокомандующего других задач нет, кроме как пожрать хорошо
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такие как ты, в 1918 году, поливали сарказмом и словесной грязью войска УНР, а потом сидя в ГУЛАГЕ "искренне" восхваляли "мужество" вертухаев из войск НКВД и "мудрость" отеческой заботы товарища Сталина
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Шрек, ты вообще загнул. Ты что ли свое шоколадное царство-баблокрадство с УНР сравниваешь? Окстись.
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в декабре 2016 года КабМин принял решение о переходе на новую систему питания в ВСУ.
Новая система питания, это в том числе, новые сухпайки, которые уже поступают в АТО, и пацаны с "нулей" их оценивают очень хорошо.
Новая система питания - это утвержденные гостандарты качества еды для военных, нарушение которых, приведет поставщика к большим штрафам и уголовным делам. Раньше таких стандартов просто не было. Поэтому, четыре фирмы-кормилицы, которые появились при мИнистрике Оборонки Гриценко, ежегодно в течении 10 лет обворовывали армию и госбюджет на 3,2 млр. гривень, поставляли в армейские столовые еду типа "бомж/свалка".
То есть, ты 22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5066Эрнесто, выступаешь против реформы питания в Армии, и за сохранение фирм полковника Гриценка которые обворовывали Армию?
То есть ты 22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5066Эрнесто, выступаешь за старые сухпайки с комбижиром со вкусом мяса и без мяса?
То есть ты Эрнесто, выступаешь против нового качественного кухонного оборудования в армейских столовых?

То есть ты 22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5066Эрнесто, выступаешь против того, что бы наши военные получали высококачественную пищу по высоким НАТОвским стандартам?
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якесь дивне відчутя ! бариги баригами но армію лампічать ! злочина влада но зарплати ростуть ! порошенко агент путіна но ватніки чекають реваншу а путін каже що порошенко головний русафоб світу ! все пропала мінський процес !мно санкції тільки наростають порошенко викручуєця як може !в україні голод но в райцентрі де виросло покоління яке незнає що таке асвальт кладуть нові дороги ! кричать всі на майдан но ніхто з них некречить путін агресор ! хм ?
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Ты стецько видно в магазин не ходишь, одни батончики посасываешь После увеличения минималки, во столько же раз поднялись и цены.
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а як ви хотіли ? щоб в силянина молоко приймали по 4 грн ????? ціно будуть рости це нормально і зарплати ростуть ! он в норвегії зараз їздив там буханка хліба 5 євро а це 150 грн і нічого ти знаєш небідують ! мінімалка піднялась 1 а як людині жити було на 1000 грн ? може взагалі гроші відмінити давати зерно на трудодень тоді і інфляції небуде ! мелете якусь єресь
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Если повышение минималки съелось повышением цен - это называется инфляцией. Т. е. реально стало хуже всем, особенно пенсам, у которых пенсию "забыли" проиндексировать.
Только полный кретин может говорить о том, что повышение минимальных зарплат и пенсий улучшает жизнь. Это не совок, где цены регулировались, и не Запад, где регулируемая рыночная экономика, и где цены практически не меняются. И средний доход в Норвегии 4570 евро, а это 137100 грн. Потому и буханка хлеба - 150 грн. Ну тупость стецьков просто зашкаливает
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можеш відмовитись від повишенія тобі ніхто незабрроняє ! да і щось я непомітив такого рості інфляції як ти пишеш ! ще раз тобі кажу в людей молоко приймали по 4 грн люди масово збували худобу ! тепер підняли до 7 грн а як ти хочеш ? щоб тобі в селі людина батрачила собі в мінус ? вчому проблема їдь в село
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А какая связь между минималкой, и повышением закупки молока у населения? Ты совсем, я смотрю, убогий. Ты сюда еще температуру на Марсе добавь.
А проблема в том, что вас на наши деньги, стецьков содержат. Лучше езжай в село и сдавай молоко по 7 грн, хоть какая-то польза будет.
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от поїдь в село заведи пять корів і зрозумієш !
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Я ж не получаю пайку в минстеце, как ты, и не сижу на шее у народа, так шо понятия у нас разные
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можем зустрітись подивишся в якому я містецю !
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Та это уже проходили тысячу раз - и насчет встреч и прочего. Иди ка ты и не просто иди, а иди ... в "глаз"
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у этого стецька так в методичке написано. Воно так заробляе.
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от я хочу щоб в нас було як в норвегії тому ріст цін паралельно доходів це нормальний процес
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Та в Норвегии ничего не растет уже много лет. Вот же тупость беспредельная!
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Кстати, хлеб в Норвегии стоит не 5 эвро, а 20 - 35 NOK, что по курсу - 2,1 - 3,85 эвро.
Это будет не 150 грн, а 63-116 грн. И в Норвегии ходят не эвро, а норвежские кроны. Ездил ты не в Норвегию, а в шоколадный глаз. Шо вы все такие брехлыви, стецьки?
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норвегія питання дуже розтяжиме в сєвєрних регіонах і по 6 євро хліб є ! одне у вас шоколадні гла лизать сасать ! типовий ватан
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Я уже написал тебе, или ты настолько туп, что прочитать не можешь? В Норвегии ходят КРОНЫ, а не эвро! И в век интернета в твою брехню никто не поверит. Цены в Норвегии и Осло
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- Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы - это не гастрономический магазин. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё, что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают,- заявил капитан Сагнер ... (с)
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послужив бе ти в 14 році як я в касці 53 року броніку резиновому в формі з базара ! за три місяця - 16 кг ! осінь в шубі жіночій їздив в машині !звезли в частину відкрили бокси кажуть от ваші машини через тиждень на марш 700 км ! а там одна рама і кабіна ! на марші на шиші все розвалилось мост розсипався щеплення зрізало мотор кипить світла нема но доїхав !!!!!!!! і ніхто ненив нескиглив !хавчик взагалі невидавали окрім тушонки !банку тушонки вскриють в гаражі і всі ригають !хто неслужив в 14 той незнає що таке коли немає !а то ниють яблук їм невидали ! ппц армія це тобі несанаторій
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Та где ты там служил! Служил ты если и не в минстеце, как сейчас, там в родственной структуре.
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То кричали що свої харчоблоки у військах не потрібні і віддали це якимось фірмочкам, то ще щось придумали...
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"много-ходов-очка"... даже не ими придумано, но используется!
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А как же "дробь 16" - перловка с горохом, "мясо белого медведя" - сало вместо мяса и "красная рыба" - кильки в томате, да не в виде свежевскрытой консервы, а замес в каши и супы?!!
Первым делом переводят АКАДЕМИЮ! А "передок" - напоследок??!!!
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Неплохо бы еще пенсионеров кормить по стандартам ЕС
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дислокацию этих частей ради интереса засветили
хотя бы в масштабах областей чтобы тайну военную не раскрывать)
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вот прочел все выше так и не определился это была зрада чи перемога
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на то й троляки...щоб все коментувати навиворіт
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины22 воинские части перейдут на новую систему питания по стандартам НАТО до конца года, - Минобороны
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