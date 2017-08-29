EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Происшествия
  522  16
Все про:Генштаб ВС (843) Донбасс (15884) Антитеррористическая операция (17357) перемирие (1012) наемники РФ (91)

 ВСУ продолжают соблюдать объявленный режим прекращения огня в связи с началом учебного года, - Генштаб

иконка

Украинские военнослужащие настаивают на том, что и российские войска также должны придерживаться договоренностей о режиме прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С целью безусловного соблюдения договоренностей, достигнутых во время телефонных переговоров в "нормандском формате", и создания условий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Вооруженные Силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года. В районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие всесторонне способствуют работе наблюдателей ОБСЕ. Российско-оккупационные войска также должны придерживаться договоренностей о режиме прекращения огня в связи с началом учебного года", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ отметили уменьшение случаев нарушения "школьного перемирия"
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVRMUV3VEROU1ozUkROREJaVEZGMFpFZEJNRmxFVVhaMFIwRXdUR3BTWjJSSFF6Qk1hbEpvT1VNeE1GbElVWFYwUTNjd1dUaG5NRXczVVhZNVF6RXdXVVJSYzA1SFJ6Qk1hbEpxTTNwUmRqbERNVEJaUkZGMFpFTTRNRXhxVW1kT1F6UXdURlk0TUVwUVVYUmtRemt3V1dwU1ozUkRkekJNUldjd1NreFJiMWg2VVhaa1EzY3dURmhSZGs1RE9UQk1hbEYxZEVNMFNVNURaekJMVWpnd1NsUlJkblJET1RCTVNGRnpUa2RDTUZsRlBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ніякого режиму припинення вогню на фронті не може бути! Солдати мають право на захист свого життя, право прописане в Конституції України! Жодна тварина не має права забороняти солдату на фронті захищати власне життя та вести вогонь по ворогу! За ці припинення вогню владу будуть судити військовим трибуналом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и вышвырнули из парламента
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мля навіть в Хорватії проорківських депутатів нахрін посилають, а у нас ці козли під захистом держави...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да у нас кум Хуйла и организатор рузьгого мира Мертвечук ездит на переговоры от лица Украины. Большего маразма я не видел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наші війська 4 рази стріляли у відповідь - джерело канал 112, Новини.
Хтось таки бреше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже собаки уводят щенков с войны -- а дебильных родителей отправляющих своих детей под минами и снарядами в школы оккупированного Россией моего родного Донбасса вешать надо и быстрее освобождать Донбасс и Крым . Детей жалко -- родителей этих детей не капельки -- !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Доброго ранку!
Сьогодні в стрічці неймовірна кількість новин про успіхи наших спортсменів: успіхів досягли і веслувальники, і боксери, і шахісти, і паралімпійці. А ще біатлоністи, тенісисти, маунтинбайкери і велогонщики! Сьогодні також багато солодких новин: нашим цукром і шоколадом активно цікавляться азійські ринки, а європейські компанії успішно опановують українські потужності. А ще сьогодні багато новин про економічні успіхи нашої держави. І це лише за добу!
Всім бажаю завзяття і віри в те, що все буде добре. Шануймося!
АМПУ виділила на днопоглиблення морпортів 1,7 млрд грн
Україна розширює співробітництво з Канадою в авіаційній галузі
Американська компанія інвестує в порт Миколаєва $30 мільйонів
Україна за 7 місяців збільшила експорт електроенергії на 43%
На підвищення кваліфікації вчителів перших класів у 2018 буде виділено 520 млн грн
«Сумихімпром» почав випускати нову марку мінеральних добрив
15 областей України показали найвищу врожайність за період незалежності
В Україні ввели в експлуатацію олійноперевальний комплекс потужністю 500 тис. тонн
Український шоколад підкорює Південно-Східну Азію
Nestlé покращує економічний та екологічний рівень власного виробництва в Україні
Цукор з Вінниччини повезуть до Китаю, Індії та Ірану
Яна Біломоїна виграла Кубок світу з маунтінбайку
Український гросмейстер Станіслав Богданович виграв міжнародний турнір з шахів
Українці здобули чотири нагороди на літньому чемпіонаті світу з біатлону
Олег Кухарик здобув "бронзу" у запливі на байдарці-одиночці на Чемпіонаті світу-2017
Каноїст Віталій Вергелес - бронзовий призер чемпіонату світу
Краматорчанка виборола першість на чемпіонаті Європи з шахів
Полтавець Олександр Хижняк переміг словацького боксера у першому поєдинку на Чемпіонаті Світу
Українські паралімпійці виграли міжнародний турнір з футболу
Переможниця кваліфікації US Open Козлова виграла перший матч основного турніру
Українець Олег Канака став чемпіоном світу з велотреку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Затягивание освобожденя Донбасса превращает жизнь єтих детей ввьіживание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Детей жалко ,,,,)))

годиков так через 5-6 эти "детки" получат в ручки автоматики и без оглядки на жалость толерантных украинцев будут убивать "циничных бандеровцев"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
заголовок должен быть каким-то таким: "кацапы по прежнему ложили на все объявленные режимы прекращения огня в частности и на минские договорняки в целом".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще не вистачає наказу, що при наближенні ворога треба піднімати руки й щодуху тікати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем Украине армия если она так для вида в стране. Все равно освобождать оккупированные территории не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСУ продолжают соблюдать объявленный режим прекращения огня в связи с началом учебного года, - Генштаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти