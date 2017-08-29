 ВСУ продолжают соблюдать объявленный режим прекращения огня в связи с началом учебного года, - Генштаб

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С целью безусловного соблюдения договоренностей, достигнутых во время телефонных переговоров в "нормандском формате", и создания условий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Вооруженные Силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года. В районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие всесторонне способствуют работе наблюдателей ОБСЕ. Российско-оккупационные войска также должны придерживаться договоренностей о режиме прекращения огня в связи с началом учебного года", - сказано в сообщении.
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Хтось таки бреше...
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можно насыпать
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Сьогодні в стрічці неймовірна кількість новин про успіхи наших спортсменів: успіхів досягли і веслувальники, і боксери, і шахісти, і паралімпійці. А ще біатлоністи, тенісисти, маунтинбайкери і велогонщики! Сьогодні також багато солодких новин: нашим цукром і шоколадом активно цікавляться азійські ринки, а європейські компанії успішно опановують українські потужності. А ще сьогодні багато новин про економічні успіхи нашої держави. І це лише за добу!
Всім бажаю завзяття і віри в те, що все буде добре. Шануймося!
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годиков так через 5-6 эти "детки" получат в ручки автоматики и без оглядки на жалость толерантных украинцев будут убивать "циничных бандеровцев"...
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