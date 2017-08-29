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 Массовая драка, ДТП и смерть военного: на оккупированном Донбассе отметили День шахтера, - ГУР

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Во время празднования Дня шахтера на временно оккупированных территориях отмечен рост количества случаев преступных действий российских военнослужащих в отношении местного населения, грубых нарушений воинской дисциплины, которые привели к потерям личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

"Так называемый заместитель министра обороны "ДНР" по материально-техническому обеспечению осуществлял инспекционную поездку по соединениям и частям 1 АК (Донецк) ВС РФ. Следствием указанной "инспекции" стала совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в тот же день военнослужащий 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль "Опель Вектра", который принадлежал гражданскому лицу, и въехал на нем в автобусную остановку, в результате чего были травмированы два местных жителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданский подорвался на растяжке террористов вблизи реки Северский Донец, - ГУР

Также в населенном пункте Шахтерск во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера, произошла драка между военнослужащими одного из подразделений 1 АК и местными жителями.
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Весело там у них, жизнь бьет ключом и в основном по голове.
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Немає у терористів військовослужбовців, а є лише члени терористичних банд!
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Даёшь "День шахтёра" по понедельникам- вторникам -средам -четвергам и пятницам!!! Субботы и воскресенья-Дни похмелья и погребения!)))
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А то - непомним..... Сауну - помним, День Шахтёра - помним, а коньяк и девок - непомним...
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шотта ани скромно правели день шлюхтера,мало жертв дрг биндеравцав...
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Клинический дебил - Прикольный материалец на вражеском ресурсе - "Зовут его - заместитель министра финансов РФ, Алексей Моисеев.
ПРЕДЛОЖИЛ.
1. Ограничить продажу криптовалют частным лицам...!!!
2. Торговать криптой только на Московской бирже...!!!!!"
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А як інакше може бути?
Там пекло а у нас рай.
Цікаво, а як наші шахтарі відсвяткували? У філармонії чи в музеї?
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ваші? рейхстаг картонний мабуть знову "брали".
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Праздничное жертвоприношение даунбасских животных, в честь курбан-байран уже начался
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Можете меня считать ненормальным, но мне нравится читать новости из "Заповедника умалишенных "
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Наші шахтарі цілісінький день промови президента слухали під супровід моцарта.
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Петро має їм видати медаль. Хоч хтось з тероризмом воює.
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А в Украине не стреляют! не убивают! ну если только кацапы!
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Не, у вас ошибка в комментарии " Ну, если только кацаОВ" будет вернее.
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влажные мечты малолетки!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовая драка, ДТП и смерть военного: на оккупированном Донбассе отметили День шахтера, - ГУР
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