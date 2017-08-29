 Массовая драка, ДТП и смерть военного: на оккупированном Донбассе отметили День шахтера, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
"Так называемый заместитель министра обороны "ДНР" по материально-техническому обеспечению осуществлял инспекционную поездку по соединениям и частям 1 АК (Донецк) ВС РФ. Следствием указанной "инспекции" стала совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК", - сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в тот же день военнослужащий 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль "Опель Вектра", который принадлежал гражданскому лицу, и въехал на нем в автобусную остановку, в результате чего были травмированы два местных жителя.
Также в населенном пункте Шахтерск во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера, произошла драка между военнослужащими одного из подразделений 1 АК и местными жителями.
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ПРЕДЛОЖИЛ.
1. Ограничить продажу криптовалют частным лицам...!!!
2. Торговать криптой только на Московской бирже...!!!!!"
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Там пекло а у нас рай.
Цікаво, а як наші шахтарі відсвяткували? У філармонії чи в музеї?
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