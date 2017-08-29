С начала года Порошенко лишил гражданства 28 человек, которые соврали в своих анкетах, - Ирина Луценко.

Об этом сообщила представитель Президента в Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") в эфире "5 канала" 28 августа вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28. Ко всем Президент подошел одинаково", - сказала она.
Луценко отметила, что у Порошенко нет времени думать о бывшем председателе Одесской областной государственной администрации, лидере политической партии "Рух нових сил" Михеиле Саакашвили.
"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", - добавила она.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
2749 128
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
Саакашвили: "У меня есть предложения по гражданству от нескольких европейских стран"(637)
Прокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции Саакашвили(278)
Саакашвили: Выдать меня Грузии - все равно что выдать России(423)
Саакашвили: "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября"(817)
Сергій Соболєв: Заводи Порошенка платять податки у РФ. Ці гроші вбивають наших солдатів. ВІДЕО(0)
В случае появления Саакашвили Госпогранслужба изымет его паспорт(240)
"Я должен вернуть украинское гражданство", - Саакашвили заявил, что не намерен принимать литовское подданство(241)
"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", - добавила она. Попалила луценчиха всех "не платных"...
Ответить
Меня удивляет другое. Почему все почитатели Михо ведутся на "Саакашвили сказал". Это, типа, истина в последней инстанции, чтоль?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
возмущаюсь против судов, которые отпускают быдлоту на поруки и под залог, но, млять, такой Закон. и свои права та быдлота может легко оспорить в судах ЕС.
Ответить
Ответить
Ответить
и вместо того, чтобы каждый год сбрасывать и выбирать, ну или пытаться, лучше бы помогли тому процессу восстановления, а не то в прорубь шампанское швыряли, то с горы скатывали.
Ответить
Ответить
с вышесказанным согласен. но, вряд-ли сейчас найдётся другая команда, которая выполнит реформы быстрее и качественнее. зато своими внутренними распрями может легко отбросить назад уже достигнутое.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дура. Речь идет об украинском гражданстве. Решений суда по Саакашвили в Грузии нет
Ответить
Ответить
Ответить
З такими міркуваннями гарант має скасувати українське громадянство собі (надання неправдивих відомостей виборцям, офшори, суміснення держслужби та бізнесу тощо) та всім держслужбовцям, які майже на 100 % набрехали у е-деклараціях про свій мановий стан.
Ответить
В таком случае наш президент преступник-рецидивист, который 28 раз нарушил Основной Закон. Прискорбно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить