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 Политика Украины
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 С начала года Порошенко лишил гражданства 28 человек, которые соврали в своих анкетах, - Ирина Луценко

луценко ирина

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 28 лиц с начала 2017 года по причине внесения недостоверных данных в анкеты на получение гражданства.

Об этом сообщила представитель Президента в Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") в эфире "5 канала" 28 августа вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Таких врунов, таких лиц, которые соврали в своих анкетах, за 2017 год было 28. Ко всем Президент подошел одинаково", - сказала она.

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Луценко отметила, что у Порошенко нет времени думать о бывшем председателе Одесской областной государственной администрации, лидере политической партии "Рух нових сил" Михеиле Саакашвили.

"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", - добавила она.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Помните эту методичку, слово в слово неоднократно повторенную здесь на форуме адептами власти?
"Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет", - добавила она. Попалила луценчиха всех "не платных"...
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Таня, ну какая к чёрту методичка? Элементарная логика.
Меня удивляет другое. Почему все почитатели Михо ведутся на "Саакашвили сказал". Это, типа, истина в последней инстанции, чтоль?
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У каждого свое мнение, свои симпатии и антипатии. Что тебя в этом удивляет? Странно лишь то, что эта самая логика сформулирована определенным текстом, повторенным неоднократно. Почему Саакашвили для своих поклонников не может быть истиной в последней инстанции? Это их выбор, их право. Вопрос в другом. Почему рыги раздражают адептов гаранта меньше, чем Михо? Вот это точно не нормально.
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Потому что адепты гаранта и рыги - это одна и та же шобла-йобла
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есть предположение, что меньше гавкают, когда стране и так нелегко выбираться из задницы. а в адепты гаранта ты меня зря вписываешь. если хочешь, можешь меня вписать в адепты Закона и Справедливости и любителя процветающей Украины. и пофиг мне кто там рулит. просто не люблю когда разбрасываются фейками неизвестного происхождения.
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Если ты адепт Закона и Справедливости, то тебя не может не возмущать как раз отсутствие Закона и Справедливости владной команды. Но у тебя есть право на свое мнение, как и у меня на свое.
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не вижу доказательств. потому и не спешу возмущаться.
возмущаюсь против судов, которые отпускают быдлоту на поруки и под залог, но, млять, такой Закон. и свои права та быдлота может легко оспорить в судах ЕС.
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Читаю комменты -"скоро вы ответите за все","ваше время придет","сушите сухари"-это о власти.Пожелания...А с чего это вдруг они ответят?и кто с них спросит?с иной планеты прилетят?или Америка будет наводить порядок в чужой стране?нам неоднократно повышали тарифы,если нефть во всем мире дешевеет-то у нас бензин дорожает,доллар девальвировал в три раза,цены на продукты почти такие же ,как в Европе ,при пенсияхи з/п в 10раз меньше.И что,вся страна вышла на митинги?нет,терпим,значит согласны.Петя разгоняет неугодных, с Михой как поступили,и что?а ничего.Вышли на митинг 200чел ,в Киеве,и все...В других регионах страны видно не в курсе,что в стране происходит,или довольны всем.Народ день ото днянищает,все дорожает,в стране изменений почти не происходит.Ах да,асфальт кое где проложили.Так что здесь особенного,должны были давно это сделать.Пророссийские и сепаратисты на свободе,многие в ВР заседают.Преступления на Майдане не раскрыты,виновные не наказаны.Что изменилось?даже машины с Европы не можем пригнать,как те белорусы,платим огромные налоги.Зато российский автохлам у нас продаеться.Вот так и живем.Так кто нам порядок наведет? Народ крайне пассивен,на кухнях да в инете можем возмущаться,когда до реальных протестов-"оно мне надо?"на зароботки ездят в кацапию,которая ведет с нами войну убивает наших граждан,подрывает экономику.И ничего,не стыдно...хотя рядом Польша все более упрощает условия для украинцев.товар российский продаеться,и вы не поверите-берутНе измениться ничего,если не изменимся мы. Не будет для них никакой ответственности,как избежали ее Яценюк,Гонтарева,и спокойно живут себе на награбленном,пока мы молчим и терпим.
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Любой процесс требует времени, это как с шампанским - нужно время, чтобы забродило - а потом будет от, что должно быть, поверьте. Другое дело, что спрогнозировать событие, которое послужит катализатором невозможно - это да, так и есть, но бутылка мало того, что бродит, так власти ее старательно подогревают. Вопрос не в результате всего этого процесса - вопрос исключительно времени.
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о! разумные слова. только немного в другом контексте. процесс восстановления Украины экономически требует времени... и далее по тексту.
и вместо того, чтобы каждый год сбрасывать и выбирать, ну или пытаться, лучше бы помогли тому процессу восстановления, а не то в прорубь шампанское швыряли, то с горы скатывали.
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Совершенно верно, процесс восстановления предполагает ряд действий, которые запускают процесс противоположный нынешнему - то есть борьба с коррупцией, создание инвестиционного климата, реформы налоговой системы, суда и т.д. - все в руках товарищей в высоких кабинетах, именно они определяют какой процесс идет в нашем государстве. Помогать им в чем я должен? - в коррупции постараться поучавствовать?
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кстати, в последнем постараться не участвовать.
с вышесказанным согласен. но, вряд-ли сейчас найдётся другая команда, которая выполнит реформы быстрее и качественнее. зато своими внутренними распрями может легко отбросить назад уже достигнутое.
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Ну вот видите, у нас принципиально отличается взгляд на происходящее, вы считаете - идут реформы (но медленно), а я считаю проводится иммитация реформ (другими словами - сибурде), а в это время цементируется и укрепляется кланово-олигархический строй (проще говоря феодальный строй) ээффективней чем при папередниках
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поэтому любой лишний месяц пребывания нынешней команды шоколадников у власти приближает страну Украина к пропасти.
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Украина заняла по уровню коррупции 1е место в Европе, в этом году. Я считаю (мячгко говоря) - это неправильно, значит процесс идет совершенно не в том направлении, на которое мы все рассчитывали.
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"статистику" рашатудыеёвкачель считаю мало чем похожим на науку. но у нас, хотя-бы, пробуют с ней бороться. жаль что суды отпускают под залоги и на поруки.
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никто даже не пробует бороться с ней))) это просто шоу - людям надо же что-то показывать, когда реальные результаты отсутствуют
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или это все равно, что проскакивать на красный сфетофор постоянно - ведь вопрос не в том, что беда случиться, вопрос в том - на каком светофоре.
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Все верно. Просто обычный человек периодически взвешивает, что ему предпочтительней в данный момент - продолжать рутинную борьбу за выживание или направить усилия на борьбу с причиной его проблем. Когда необходимое количество людей осознает причину своих бед и решится на борьбу, власть будет сметена. Правда, для этого еще нужен лидер как объединяющий фактор. Вот на борьбу с возможными лидерами и направлены усилия порошенки и иже с ним. Кстати, нежелание объявлять и вести реальную войну с агрессором, тоже в определенной мере объясняется страхом перед появлением лидеров - на войне они быстро рождаются.
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==="Лучше бы было доказать свою невиновность в грузинском суде, который в свое время (Саакашвили) реформировал и сказал, что он самый справедливый. Это будет доказательством того, что уголовных дел нет"===

Дура. Речь идет об украинском гражданстве. Решений суда по Саакашвили в Грузии нет
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ирка иди коров доить больше пользы для фермы
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С начала года Порошенко лишил гражданства 28 человек, которые соврали в своих анкетах, - Ирина Луценко.

З такими міркуваннями гарант має скасувати українське громадянство собі (надання неправдивих відомостей виборцям, офшори, суміснення держслужби та бізнесу тощо) та всім держслужбовцям, які майже на 100 % набрехали у е-деклараціях про свій мановий стан.
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С начала года Порошенко лишил гражданства 28 человек, которые соврали в своих анкетах, - Ирина Луценко


В таком случае наш президент преступник-рецидивист, который 28 раз нарушил Основной Закон. Прискорбно.
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Когда седел ее муж,она "отиралась" возле Тимошенко-что делать ,Юля авторитет.Теперь "отирается"возле призедента--что делать , президент. Теперь взяла роль ,государственного глашатая. Возможно,скоро получит высокую должность.
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ирина луценко тоже соврала, она ведь нелюдь, баба яга, а написала женщина в анкете
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года Порошенко лишил гражданства 28 человек, которые соврали в своих анкетах, - Ирина Луценко
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