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 Мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley, сделали операцию

медицина

Пострадавшему в аварии с автомобилем сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича врачи сделали операцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель департамента международного отделения медцентра Тель-Авива Роман Гольман в эфире телеканала "112 Украина".

"Операция была относительно непростая. Она длилась около двух с половиной часов, ведущие специалисты нейрохирургии. Послеоперационное КТ показывает, что она прошла планово, несмотря на некоторые сложности в плане определенной тактики, которую выбрали врачи. Но в целом врачи, украинские, израильские коллеги, довольны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители проводят следственные действия с Шуфричем-младшим, который сбил пешехода, - полиция

Напомним, в субботу вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу. Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.




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Ему повезло,что его Шуфрич сбил. Так давно бы дуба дал.
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Смотрю за всем этим и складывается впечатление, что этим уепанам Шуфричам надо медали давать за то что совершил сынуля и как упекается покалеченным этот ушлепок Нестор....
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Теперь мужчина сбитый Нестором Несторовичем чувствует себя еще лучше чем до аварии!!!
Все под колеса депутатов!!
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Это такой сцуко половой изврат ,шо пипец ,шож творится !
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Рабы скоро будут благодарить своих панов за то, что в них паны стреляют и сбивают машинами.....
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Если они выписывают себе врачей из заграницы, то нафик им сдалась наша медицина 😟
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Да ладно вам, могло быть и хуже. Сказал бы, что друг за рулем был, а человек уже скончался бы, от нашей медицины. Я не травлю за мажора-ушлепка, но для пострадавшего сейчас помощь - это благо. Сынуля ведь с нашими судами и так отмажется, а жизнь человека - есть жизнь.
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Другой бы мажорина сдал назад и покатался по трупу
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на элитном Bentley

а что, бывают лоховские бентли?
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Ваенгую: сынуле Шуфрича влепят условно или как-то иначе смягчат, а Шуфрич отдаст скважинки на которые положил глаз наш Золотой Батончик.
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Ну, да. Выяснится, что пешеход сам сильно превысил скорость и врезался в мирно стоящий Бентли.
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знаєте, ми можемо довго розмірковувати: сяде Шуфрич чи ні і на який термін. А от батькам і самому потерпілому важливіше -це здоровья, і їм на інше пофіг, тому що відновити здоров'я в держ лікарні чи власним коштом у них немає можливості, це великі гроші. Так, можна відмовитися від допомоги і вимагати посадити на 100 років, а потім невідомо за які кошти лікуватися. ДТП вже відбулося, нічого не змінити, зараз головне життя і здоров'я потерпілого і якщо допомагають, то треба бути дурнем, щоб відмовитися. Це стосується не тільки Шуфрича, винна особа повинна прикладати усіх зусиль для спасіння потерпілого. Це моя особиста думка.
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Если, даст Бог, Смертельного исхода не будет и отягчающих обстоятельств нет, то максимум что светит сыну Шуфрича условный срок с материальной компенсацией пострадавшему.
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Это статьи? Или реклама Шуфрича? Каждый день пишут.
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Израильский врач давал интервью. На прекрасном русском языке. Т.е., пока жил в Украине, был просто врачом, как уехал в Израиль, там стал выдающимся, которого специально везут сюда.
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Кажется мы стали забывать как должны выглядеть новости с фамилией Шуфрич.

Мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley, сделали операцию - Цензор.НЕТ 9800
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Шуфричей вознесли до небес похвалами, а они всего-навсего лечат, чтобы не умер человек и чтобы больше годков не накинули да и депутат себе баллы зарабатывает своей "добротой".
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Вполне разумное решение относительно лечения и признания вины. Причем независимо от того депутат или не депутат. Не находите? Дай бог, чтобы все остальные водители в подобной ситуации так себя вели. К сожалению есть и факты того, что водители скрываются с места происшествия и потом морозятся, не хотят участвовать в лечении и реабилитации пострадавшего. А материальную компенсацию, отсуженную через суд, потом частями выплачивают долгое время
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"повезло" парню шо попал под "оппозицию"
"калолиция" сделал бы контрольный в голову, чтоб не мучился, и дальше поехал
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Если так рассуждать , то он вообще сорвал джекпот .
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так и есть
во первых живой остался
во вторых еще и материальное положение поправит
главное чтобы здоровье у парня поправилось, а остальное всё шелуха
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Если бы такое случилось с моим родственником или другом, то я бы этого урода Шуфрича порешил бы из охотничьего ружья и, как говорят в Украине, "не здригнулася б рука".
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По факту содеянного тобою:
1. Ты бы сел 100%.
2. Твой родственник или друг не получил бы нужную ему квалифицированную медпомощь и с высокой вероятностью загнулся бы.
Ну и кому бы ты хорошо сделал?
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