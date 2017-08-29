 Мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley, сделали операцию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель департамента международного отделения медцентра Тель-Авива Роман Гольман в эфире телеканала "112 Украина".
"Операция была относительно непростая. Она длилась около двух с половиной часов, ведущие специалисты нейрохирургии. Послеоперационное КТ показывает, что она прошла планово, несмотря на некоторые сложности в плане определенной тактики, которую выбрали врачи. Но в целом врачи, украинские, израильские коллеги, довольны", - сказал он.
Напомним, в субботу вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу. Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.
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Все под колеса депутатов!!
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У каждого авто своя аптечка...
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а что, бывают лоховские бентли?
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"калолиция" сделал бы контрольный в голову, чтоб не мучился, и дальше поехал
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во первых живой остался
во вторых еще и материальное положение поправит
главное чтобы здоровье у парня поправилось, а остальное всё шелуха
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1. Ты бы сел 100%.
2. Твой родственник или друг не получил бы нужную ему квалифицированную медпомощь и с высокой вероятностью загнулся бы.
Ну и кому бы ты хорошо сделал?
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