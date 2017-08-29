 В аэропортах Киева фиксируется большое количество правонарушений. За двое суток к админответственности привлечено 46 человек, - ГПСУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" продолжают фиксировать правонарушения в столичных аэропортах", - говорится в сообщении.
Пограничники уточняют, что за прошедшие двое суток было привлечено к административной ответственности 46 граждан. Львиную долю правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.
Кроме того, пограничники выполнили 28 поручений правоохранительных органов и 6 задач по базе данных "Интерпол".
Вместе с тем, Госпогранслужба обращается к гражданам не нарушать правила пребывания в Украине или транзитного проезда через ее территорию, заблаговременно готовиться к поездке, не идти на возможные риски с правосудием.
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