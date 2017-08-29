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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:аэропорт (1281) Госпогранслужба (3003) Киев (18000) правонарушение (22)

 В аэропортах Киева фиксируется большое количество правонарушений. За двое суток к админответственности привлечено 46 человек, - ГПСУ

госпогранслужба

За последние двое суток пограничники зафиксировали большое количество правонарушений в столичных аэропортах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" продолжают фиксировать правонарушения в столичных аэропортах", - говорится в сообщении.

Пограничники уточняют, что за прошедшие двое суток было привлечено к административной ответственности 46 граждан. Львиную долю правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" задержали "торговца людьми", пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Кроме того, пограничники выполнили 28 поручений правоохранительных органов и 6 задач по базе данных "Интерпол".

Вместе с тем, Госпогранслужба обращается к гражданам не нарушать правила пребывания в Украине или транзитного проезда через ее территорию, заблаговременно готовиться к поездке, не идти на возможные риски с правосудием.
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А для чого тоді тут ця новина? Щоб обговорити, висловити свою думку про ці події.
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Перше вересня. Діток везуть в школи Ландона з Жмєрінкі.
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"Львиную долю правонарушений составили нарушения иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины."
чукча - писатель.
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Кстати, какой вой был, когда ирландцам не дали грабить Борисполь на 2 млрд. ежегодно - а теперь без такого шума Визейр открыл еще 5 направлений, Qatar Airways открыл направление..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропортах Киева фиксируется большое количество правонарушений. За двое суток к админответственности привлечено 46 человек, - ГПСУ
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