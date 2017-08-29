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Все про:вооружение (3480) Луганщина (4139) ОБСЕ (2780)

 ОБСЕ обнаружила 24 танка и 10 гаубиц террористов недалеко от Миусинска, а также 22 танка и 6 ЗРК возле Бугаевки

обсе

Недалеко от временно оккупированного Миусинска Луганской области наблюдатели ОБСЕ обнаружили военную технику боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения на основе данных воздушного наблюдения обнаружено наличие 24 танков, 10 самоходных и восемь буксируемых гаубиц недалеко от, предположительно, полигона приблизительно в 5 км к юго-востоку от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска. - Ред.)", - отметили в пресс-службе.

ОБСЕ также зафиксировала 22 танка и шесть зенитных ракетных комплексов возле Бугаевки.

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Напомним, 18 июля ОБСЕ заявляла о военной технике боевиков в оккупированном Донецке.


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Меркель, а вы в курсе что 24 танка куплены в овощном Донецка? А ОБСЕ в курсе, а ООН?????
Сколько раша еще будет в совете безопасности ООН????
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"Тому давайте попри все постараємося бути хоч трошки оптимістами, адже "кожному воздасться за вірою його"."

https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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обсе приятно удивляет.
Похоже до 24х считать научилось.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ обнаружила 24 танка и 10 гаубиц террористов недалеко от Миусинска, а также 22 танка и 6 ЗРК возле Бугаевки
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