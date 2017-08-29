 ОБСЕ обнаружила 24 танка и 10 гаубиц террористов недалеко от Миусинска, а также 22 танка и 6 ЗРК возле Бугаевки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.
"За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения на основе данных воздушного наблюдения обнаружено наличие 24 танков, 10 самоходных и восемь буксируемых гаубиц недалеко от, предположительно, полигона приблизительно в 5 км к юго-востоку от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска. - Ред.)", - отметили в пресс-службе.
ОБСЕ также зафиксировала 22 танка и шесть зенитных ракетных комплексов возле Бугаевки.
Напомним, 18 июля ОБСЕ заявляла о военной технике боевиков в оккупированном Донецке.
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Сколько раша еще будет в совете безопасности ООН????
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https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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Похоже до 24х считать научилось.
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