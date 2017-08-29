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Все про:задержание (6159) МВД РФ (166) проституция (291)

 Женщину-полицейскую в Москве задержали за занятие проституцией со служебным удостоверением МВД РФ

проституция

Сотрудница полиции, задержанная в Москве по подозрению в занятии проституцией, находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом в понедельник, 28 августа, сообщило агентство FreeNews - Volga со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Саратовской области.

Выяснилось, что 32-летняя женщина работает в межмуниципальном управлении МВД "Балаковское" Саратовской области.

"Проводится служебная проверка (...). По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции", - отметили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легализовать проституцию - это как бы подтолкнуть женщин к этому занятию, - Крищенко

О задержании подозреваемой в занятии проституцией женщины-полицейского в центре Москвы стало известно ранее 28 августа.

Сообщалось, что при себе у уроженки Саратовской области 1985 года рождения было обнаружено "большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России".

В ходе проверки выяснилось, что задержанная действительно сотрудница правоохранительных органов.
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Стопудово була "кротом", шоб добратись до главаря.)
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НТВ рассказывает про загнивающий Запад, а потом сообщает, что ребёнку
нужно собрать миллион на лечение, которое возможно только в Германии.
https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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Агент под прикрытием или подхалтуривала
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будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции

Так в ОВД одни проститутки и работают...
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и чего к ней прицепились? хоть кто-то в мусарне честно зарабатывал на жизнь...
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Тюбля!
Так лаптеногие везде волают, что Тверская и МКАД заполонены украинками, а тут такая подача - акающе-чокающая сосущая кокарда!...
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Но при этом сам Путин рассказал, что в РФ проститутки самые лучшие и отметил, что имеет о них достаточно высокое мнение. Такое заявление он сделал на вопрос журналистов о скандале с Дональдом Трампом, которого уличили во времяпровождении с московскими "ночными бабочками".
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не праститутки, а женщины с низкой социальной ответственностью
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Сейчас слепком РФ расскажет, что вчера она нюхала сало!
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А кацапи кажуть шо там українки простітуцієй займаються,а вони щей у поліції працюють))
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Было дело на окружный, в середине 90х. Взял я как-то проститутку. Ну, заехали на машине за город. Разложил я ее на заднем сидении, как фламинго. Потом смотрю, она ...
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это ж как надо не ценить свой писюн, чтобы на окружной пихать его во всякую мусорку...
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Между прочим, в соседнем районе жених украл… члена партии!
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Это куда же надо повесить фотоаппарат, что бы получился член-корреспондент?
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Кстати, что-то давно Авака не видать. Интересно, чем он занимается?
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Еще бы в Думе проверили. Справедливости ради, у нас в ВР не лучше.
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да ладно вам прикалываться - она же из саратовской области.
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Тяжёлые времена наступили в лапотной педерации, жёсткие санкции из за преступных оккупационных войн развязывающих кремлёвскими фашистами кровавого маньяка )(уйла - путлина, они реально добивают допотопную экономику фашистской паРаши. Что сказывается на благосостояние простого лапотного кацапского люда. Теперь каждый как может так и выживает . Жалко что в Украине пока нет много бабла а не то перекупили бы всех бандитов террористов из лугандона и те бы добросовестно отрабатывали и аж бегом и ой как шибко резали казламордую лапотную нечисть, и конечно на её территории.
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Цей випадок для рашки не є чимось особливим. Там всі силові структури живуть за рахунок поборів - зі стихійної торгівлі, з малого бізнесу, з наркоторгівлі а ін. А госпожа поліцейська, будучи в декретній відпустці, просто випала з системи, де її колеги живуть за рахунок хабарів і поборів. То ж напівголодне життя змусило доблесну захисницю закону вийти на панель.
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новина для поліції)))
щоб не займалися))), а тільки кришували?!
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Ну, цензор жжёт!
Цитирую!!!


"Женщину-полицейскую в Москве задержали за занятие проституцией со служебным удостоверением"


Дебилы, бл...ин...
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UA Глеб Егорович Жеглов
Ну, цензор жжёт!
Цитирую!!!

"Женщину-полицейскую в Москве задержали за занятие проституцией со служебным удостоверением
=========
Мало ли,вибратора под руками не оказалось
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Ну а шо делать бедной женщине, когда на жизнь не фатает? У неё же нет миллиардов, как у раба на галере? Только вот раб, почему то с галеры сходить не желает.
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- Сышишь, пацанчик, хошь стать маим заключонным? )))
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Та там у них в расеї всі такі просто до інших ще не добрались
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Грани.Ру‏ @GraniTweet 12 ч.12 часов назад
В Уфе взорвали бывшего полицейского Сергея Кожевникова по кличке Гестапо, обвинявшегося в пытках
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Нахріна нам ця новина???! І так відомо що кацапи бл#ді та шлендри... майже усі.
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Просто денег у неё не было! И она держалась за все, что можно!
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тоже делала, что и на работе, только за деньги.
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Цензор, я всегда тебя уважала за острие тем. Но последнее время это не новости - а венегрет магнолии тв и новостей из раши.
1. Меняй ответственных редакторов
2. Бери в журналисты читающих западные новости в оригинале.
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Это же как женщине надо себя не уважать чтобы заниматься подобным.Тьху, срамота!!!!!
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на РАБссии секса нет и никогда не было,а детишечков приносють Аисты из Солнечного Магадана,что и в дохлом сссре.Это явный поклёп Госдепа, ЦРУ и ФБР...
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честь, достоинство и российская полиция понятия не совместимые
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Скоро выяснится,что сотрудница МВД РФ проходила практику или тайный агент, которая внедрилась в сферу проституции,для выяснения куда и кому идут денежные потоки. Что происходит на рынке труда в этой пока еще закрытой области ,сферы услуг.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖенщину-полицейскую в Москве задержали за занятие проституцией со служебным удостоверением МВД РФ
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