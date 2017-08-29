 Женщину-полицейскую в Москве задержали за занятие проституцией со служебным удостоверением МВД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом в понедельник, 28 августа, сообщило агентство FreeNews - Volga со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Саратовской области.
Выяснилось, что 32-летняя женщина работает в межмуниципальном управлении МВД "Балаковское" Саратовской области.
"Проводится служебная проверка (...). По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции", - отметили в пресс-службе.
О задержании подозреваемой в занятии проституцией женщины-полицейского в центре Москвы стало известно ранее 28 августа.
Сообщалось, что при себе у уроженки Саратовской области 1985 года рождения было обнаружено "большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России".
В ходе проверки выяснилось, что задержанная действительно сотрудница правоохранительных органов.
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нужно собрать миллион на лечение, которое возможно только в Германии.
https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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Так в ОВД одни проститутки и работают...
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Так лаптеногие везде волают, что Тверская и МКАД заполонены украинками, а тут такая подача - акающе-чокающая сосущая кокарда!...
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щоб не займалися))), а тільки кришували?!
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Цитирую!!!
"Женщину-полицейскую в Москве задержали за занятие проституцией со служебным удостоверением"
Дебилы, бл...ин...
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Ну, цензор жжёт!
Цитирую!!!
"Женщину-полицейскую в Москве задержали за занятие проституцией со служебным удостоверением
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Мало ли,вибратора под руками не оказалось
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В Уфе взорвали бывшего полицейского Сергея Кожевникова по кличке Гестапо, обвинявшегося в пытках
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1. Меняй ответственных редакторов
2. Бери в журналисты читающих западные новости в оригинале.
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