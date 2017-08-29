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 Политика Украины
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Все про:ВР (22913) НБУ (4295) Порошенко (13651) Луценко Ирина (249) Гонтарева (661)

 Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение Рады кандидатуру нового главы НБУ, - Ирина Луценко

луценко ирина

По словам представителя президента в Раде, на должность нового руководителя НБУ рассматриваются банкиры, которые являются независимыми и полностью удалены от политического влияния.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что глава государства Петр Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность председателя Национального банка. Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"До конца сентября президент внесет кандидатуру председателя Национального банка Украины", - отметила Луценко.

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По ее словам, на должность нового руководителя НБУ рассматриваются банкиры, независимые и полностью удаленные от политического влияния.

"Эта кандидатура, я думаю, будет внесена в середине, я даю себе люфт, до конца сентября месяца", - уточнила Луценко.

Напомним, председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий. Гонтарева с 8 августа по 26 сентября будет находиться в отпуске за свой счет и за счет отгулов.
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-- Эх, Киса, -- сказал Остап, -- мы чужие на этом празднике жизни. (с)
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Ще один найкращий банкір Галактики? А хто відповідатиме за дії попереднього?
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"Эта кандидатура, я думаю, будет внесена в середине, я даю себе люфт, до конца сентября месяца", - уточнила Луценко.
Источник:https://censor.net.ua/n453240

математика)) - 2х3 скільки буде? - десь сім-вісім, але не більше дев"яти!
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лера говнотарьова справилась на высший балл. пете барыженку сложно будет найти еще одного такого "банкира".
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а когда он сука, за гонтареву ответит????
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Баба Йошка вміє розсмішити, навіть не стараючись то робити. Значить, під Новий Рік отримаєм нового шоколадного покидька-банкіра. Дон Педро вміє вибирати, факт.
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накивала п"ятами, - це так називається.... а може, ще й дулю скрутила....
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Та да. Замену Охындовскому тожеттретий год подает ну-точно-до-конца-месяца
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Сразу видно,жена своего мужа. Взялась после отпуска,делать официальные заявительные вбросы. После частых показов ее фото и видео,на таких пойдет еще и мода.
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А зачем? Гривня укрепляется.Если подчинить НАЦБанк Раде то ждет нас счастье(правда не при нынешней)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко до конца сентября внесет на рассмотрение Рады кандидатуру нового главы НБУ, - Ирина Луценко
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