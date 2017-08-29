 Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение Рады кандидатуру нового главы НБУ, - Ирина Луценко

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что глава государства Петр Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность председателя Национального банка. Об этом она сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"До конца сентября президент внесет кандидатуру председателя Национального банка Украины", - отметила Луценко.
По ее словам, на должность нового руководителя НБУ рассматриваются банкиры, независимые и полностью удаленные от политического влияния.
"Эта кандидатура, я думаю, будет внесена в середине, я даю себе люфт, до конца сентября месяца", - уточнила Луценко.
Напомним, председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий. Гонтарева с 8 августа по 26 сентября будет находиться в отпуске за свой счет и за счет отгулов.
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https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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Источник:https://censor.net.ua/n453240
математика)) - 2х3 скільки буде? - десь сім-вісім, але не більше дев"яти!
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