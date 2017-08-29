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 42-летний житель Харьковщины задержан по подозрению в растлении малолетних мальчиков, - Нацполиция

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Полиция задержала инвалида детства, 42-летнего жителя с. Липцы Харьковской области, подозреваемого в растлении малолетних.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Сообщается, что 27 августа в 13:45 в Липецкий отдел полиции с соответствующим заявлением обратились 37 и 34-летние жительницы поселка Липцы - матери 10 и 11-летнего мальчиков.

В ходе проверки установлено, что 42-летний местный житель с 2012 года, угощая сладостями или обещая деньги, приглашал мальчиков к себе домой и развращал. Злоумышленник задержан.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сексуальный маньяк, отсидевший 22 года, задержан на Киевщине. ФОТО

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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Може, воно такого й хотіло, а як живеться жертвам цієї потвори?! Скільки вже можна?! Настав час докорінно переглянути Карний Кодекс в плані радикального підвищення ступеня покарання за порушення проти особистості (людей): (сексуальні дії, бандитизм, грабіж, вбивство, тілесні ушкодження, хуліганство, побутове в тому числі, тощо). В нас за Конституцією,- Примат всього це Людина, а на дії: Проста Людина - найнезахищеніша особа...
ЗІ: непогано було б хлопцям з поліції декількох таких нелюдів показово підстрелити при затриманні (так би мовити "при спробі втечі, або при опорі затриманню", хоча б відстрелити "засоб злочину")
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-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
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Продвинутая западная медицина сыграла с Кобзоном злую шутку.
Вылечив его простату, она дала ему возможность дожить до полного маразма.
https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
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Во-во... В Макошино, на Черниговщине, пора обновлять контингент "петухов"...
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К чему указали что с 2012 года начал? Типа, янукович дал приказ?
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Невеликий кліп про те як США стали країною законослухняних громадян, або як навчити жлобів поводити себе в суспільстві чемно та поважати право та інших громадян :D

https://www.youtube.com/watch?v=cIXzzhpx8n4
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а тепер, як боряться з гопниками в Україні...

https://www.youtube.com/watch?v=W63o1O59DkY
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия42-летний житель Харьковщины задержан по подозрению в растлении малолетних мальчиков, - Нацполиция
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