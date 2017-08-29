 42-летний житель Харьковщины задержан по подозрению в растлении малолетних мальчиков, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.
Сообщается, что 27 августа в 13:45 в Липецкий отдел полиции с соответствующим заявлением обратились 37 и 34-летние жительницы поселка Липцы - матери 10 и 11-летнего мальчиков.
В ходе проверки установлено, что 42-летний местный житель с 2012 года, угощая сладостями или обещая деньги, приглашал мальчиков к себе домой и развращал. Злоумышленник задержан.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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ЗІ: непогано було б хлопцям з поліції декількох таких нелюдів показово підстрелити при затриманні (так би мовити "при спробі втечі, або при опорі затриманню", хоча б відстрелити "засоб злочину")
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https://www.youtube.com/watch?v=W63o1O59DkY
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