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Все про:Балтия (186) США (13300) учения (1951) Финляндия (284) Швеция (492) Трамп (1358)

 США и Финляндия проведут военные учения на Балтике одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017"

учения

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США сообщил, что Соединенные Штаты проведут в сентябре совместные с Финляндией военные учения на Балтике. Он подчеркнул, что маневры пройдут вблизи шведского побережья одновременно с российско-белорусскими учениями "Запад-2017".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, эти военные учения не направлены против кого-либо.

"Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то",- сказал господин Ниинисте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также он отметил, что Финляндия приветствует возобновление диалога России и НАТО и готова делать шаги в этом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может оставить часть войск в Беларуси после учений "Запад-2017", - замглавы Минобороны Польши

В свою очередь господин Трамп заявил, что США готовы защищать регион Балтики, если ситуация обострится.

Напомним, Дональд Трамп в ходе визита в Польшу в начале июля также обсуждал с президентом Польши Анджеем предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017". Президенты двух стран заявили тогда, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.

Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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У гібридну війну вже не тільки рашка вміє грати!
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Лучше всего это пока удаётся Китаю. Без единого выстрела...
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тренування, це добре!
але Китайці в Балтійському морі - це початок кінця) рососії?
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Какая там даржава? Географическое недоразумение!
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Что-то у пиндосов загорелось.
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Интересно, что вас не возмущает то, что Россия проводит учения на чужой территории, но возмущает НАТО проводит учения на территории Финляндии. Это как с парадом в Киеве. Всего 200 солдат НАТО без автоматов, с опознавательными знаками, с флагами стран, которые они представлями, без георгиевских ленточек заставили Россию просто выть от возмущения. До сих пор этот вой еще не прекратился. А вот то, что в 2015 году на Красной площади также были представлены армии Индии и Китая, Монголии и Сербии, это для россиян нормально. Ну нельзя же быть такими лицемерами.
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США и Финляндия , заблудитесь в Беларуси, очень надо!, можно надолго, леса, болота, все дела ...
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В Карелии нужно оперативно рассказать про зарплаты в Финляндии и про финский мир
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РФ всё делает, чтобы не допустить расширения НАТО на восток. Ранее нейтральные соседи гарантируют это.
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генерал-лейтенант КацаПсинской сЦарской армии,маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм опять нападёт на РАБссию...
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Додали би ще ядерни випроюованія десь на сході і все гаразд.
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Дураші в морду плюют всі, кому не ліньки, а вона не натішиться своїм дебілізмом.
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так и знал русофобию затеят.
вчера кадетов финны заморочили,
потом пресс конфереция доник - през. Финляндии.
вот она, русофобия, и вылупилась.
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете». (с)
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Да, многоходовочка у )(уйла бадьорая. Спало себе НАТО, никому не мешала, потихоньку деградировала и загнивала. Но тут, оXYительный членогоголовый стратех, решил блеснуть глобально-стратегической многоходовочкой. В итоге североатлантический альянс проснулся, взбодрился, нейтральные ранее страны резко ломанулись под крылышко, члены НАТО подняли военные расходы, расконсервировали технику, начали "гонять и в хвост и в гриву" резервистов.
Ну вот поясните мне откуда в эрефии мозги? Полное отсутствие присутствия. Далее тактических квазиуспехов нихрена. Тьфу, козломордые бараны....
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мозги в ряшке и дня не ночевали.
засуетились под клиентом, вот и пошел хард кор.
а спросили бы у своей саратовской шлюшки,
она бы им обьяснила, что делать етого не нужно.
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Толку от этих призывов 0.0 Это все равно что горохом об стену. В то же время они продолжают экономическое сотрудничество с их прямым врагом на миллиарды долларов. Так что их "призывы" это очередное лицемерие.
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Любит Запад посмаковать... Что с Совком - мариновали его почти 10 лет, пока ватники в голодную кому не впали, что с Ыном - дают ему поиграться с ракетками и почувствовать себя Властелином Мира, который в последствие будет болтаться вниз головой со своими генералами на главной площади Пхеньяна, что с Рашкой - высасывают с нее все соки на гонку вооружений и душат при этом санкциями. Медленно, со смаком ведут Рашку на очередной убой. Жаль, конечно, что Украине при этом крепко досталось. Но здесь и ее вина есть. Надо было, как Прибалтика в 90-е бежать от Рашки, как от чумы, а не лобызаться с ней, пока она не ударила и не покусала. Неужеле, история не научила, что с ней никаких дел иметь нельзя?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША и Финляндия проведут военные учения на Балтике одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017"
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