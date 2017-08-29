 США и Финляндия проведут военные учения на Балтике одновременно с российско-белорусскими маневрами "Запад-2017"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".
По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, эти военные учения не направлены против кого-либо.
"Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-то",- сказал господин Ниинисте по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также он отметил, что Финляндия приветствует возобновление диалога России и НАТО и готова делать шаги в этом направлении.
В свою очередь господин Трамп заявил, что США готовы защищать регион Балтики, если ситуация обострится.
Напомним, Дональд Трамп в ходе визита в Польшу в начале июля также обсуждал с президентом Польши Анджеем предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017". Президенты двух стран заявили тогда, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер.
Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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але Китайці в Балтійському морі - це початок кінця) рососії?
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вчера кадетов финны заморочили,
потом пресс конфереция доник - през. Финляндии.
вот она, русофобия, и вылупилась.
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Ну вот поясните мне откуда в эрефии мозги? Полное отсутствие присутствия. Далее тактических квазиуспехов нихрена. Тьфу, козломордые бараны....
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засуетились под клиентом, вот и пошел хард кор.
а спросили бы у своей саратовской шлюшки,
она бы им обьяснила, что делать етого не нужно.
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