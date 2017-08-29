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Все про:КНДР (307) ракеты (588) Совбез ООН (558)

 Совбез ООН собирает экстренное заседание из-за нового ракетного испытания КНДР, - Reuters

оон совбез

Совет Безопасности ООН проведет вечером 29 августа экстренное заседание относительно нового ракетного испытания КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает агентство Reuters.

Инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР - "беспрецедентная угроза для нации". Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР снова запустила ракету в сторону Японии

Напомним, СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных сообщили, что в субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких ракет малой дальности.

"Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорилось в одном из сообщений.
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Может им всем там одиноко, вот они и собираются постоянно в кругу друзей посидеть и щеки по надувать.
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Пухлый Ын крепко взял Трампона за тухлые яйца!!!
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А где сейчас две авианосные группы которыми тухлый Трамп пугал пухлого Ына?
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Ждуть своего часа на базах и в открытом море. Ты за них не переживай. Тут же то же. Разбомбить кндр дело не хитрое. То ко вот последствия могут быть сурьёзные. Тут от чернобыля отойти до сих пор не можем. А там несколько чернобылей.
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Protest TV‏ @tv_protest 27 авг.
Судя по всему Путинцы забаловались с фашизмом/нацизмом и потеряли контроль. ОХ, ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА НАСТУПАЮТ для фашизированного государства.

Совбез ООН собирает экстренное заседание из-за нового ракетного испытания КНДР, - Reuters - Цензор.НЕТ 9747
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Эх наваляти б цім дебільнуватим Уродам 3,14..ды , так ласкавенько по чисто по бандерівські (бажано дринякою, або прикладом в ухо).
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Выскажут озабоченность ? Призовут Опохмелитесь ! "Астанавитесь!" ?
До сраки кацапам и Ыну все ваши призывы.
" ... а Васька слушает, да ест ..."
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Да тут не Совбез собирать надо, а тусню по ликвидации этого гнойника на теле планеты, коим является Северная Корея. А следующей за ней на ликвидацию должна стоять Московия.
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Ой скоко в мире этих гнойников. Московию боятся. Потому что не известно кому что достанется.
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Когда-то Бжезинский (если не ошибаюсь) в ответ на "Омерика хочет развалить рассеюшку" сказал, что Америка больше всего развала этого и боится. Мол, получить полудикую разваленную территорию с ядрёной бомбуэ страшно.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 51 мин.51 минуту назад
Запущенная Северной Кореей ракета пролетела над Японией.
Запуск демонстрационный, показывающий уязвимость американского Гуама.

Совбез ООН собирает экстренное заседание из-за нового ракетного испытания КНДР, - Reuters - Цензор.НЕТ 4530
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Разные вещи совершенно, если ракета полетит в сторону Гуама никто не будет выражать озабоченность, а просто ракету собьют. У японцев по этому поводу свои соображения, как мы видим.
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Опять секта обеспокоеных и озабоченых собирается
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А военный прокурор мог бы ответить Кто пофамильно подписывал распоряжения о снятии с производства? Кучма? Или министр обороны?
КТО РАЗВАЛИВАЛ АРМИЮ ВСЕ 25 лет?
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товстун ін, може підірвати ЯЗ на своїй території,
ця перспектива, мабуть, і є самий поганий сценарій?
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так, це э блеф, гібридка, "політЕка"...
до речі є старий фільм з Челентано, з тою ж назвою
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Очаги напряженности на планете создаёт параша. Ей не надо создавать новые технологии, какие то открытия, подымать уровень и качество жизни в своей стране... у кацапов только в войне велик кацап. Вот и получается, что сев Корея , нищая и голодная, что параша все с миром воюют. Больше ведь ни на что не способны.
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Земля маленькая, а большинство рассуждают как будто где то там будут ракеты летать, а здесь коменты писать и пиво пить. Нет, возможно с первой ракетой по "гнойной территории" ,весь мир измениться для всех и это будет плохое изменение, ну для коментаторов,катасрофа. Пропадет интернет,гаджеты и возможно(лучший случай) прийдется своими руками пищу выращивать.Но может и хуже- подыхать, после облучения либо при морозе либо при жаре без воды,медленно разлагаться,пить радиоктивную воду,жрать радиоктивные продукты.Как такая перспектива,воины?
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Для паникующих об "ужасах" войны(типа Вани Яковины с сайта НВ). Ничего этого не будет, в случае попыток начать ядерную войну, да что там, даже при попытке ударить по Южной Корее(что уж говорить про США), КНДР просто размажут по стенке вместе с её любимым вождём. Вот и всё. Никакой ядерной войны не будет, за неравенством сил. Всё военное вооружение КНДР будет либо уничтожено на месте, либо сбито в полете. Абсолютно все действия КНДР под контролем американцев, и если ракету пропустили, то значит она была пустышкой.
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Не понимаю почему япошки не сбивали ракету, которая летела в их сторону...
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Ракета развалилась на 3 куска, японцы сказали, что они не виноваты!
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трамп привёл твиттер в повышенную боевую готовность
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Северная корея обыкновенный полигон для испытаний кацаПсинсого гоффна разных модификаций
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РАБссия нужна Западу только в качестве дешевой бензозаправки,не более.
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Песни ...если враг нападет, то мы его по морде,на чужой территории... и 60млн трупов и пять лет войны. Люди подземные промышленные города построили, ракеты запускают уже десятками,кто даст гарантию,что не долелит несколько туда где ненадо? Безапеляционные эксперты?Человечество должно к божественному стремиться, к гармонии.Зачем нам этот цирк с ядерной войной? Зачем, что он лично каждому из "воинов"?Война это не парад, не предсказуемость,не романтика-это кровь, трупы смрадные,голод, разрушения,калеки.Кто что видит.
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В Москве забеспокоились. Куда-то пропал Сахалин.
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А Путлер зробить вето і на тому все закінчиться.
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Скорее всего ыном руководит кремль. Им надо подставить кого то под удар, и отвлечь от себя внимание. Что то слишком настойчиво ын напрашивается на пездюль. Он, или идиот, или поверил московитам (идиот) и делает то, что ему сказал кремль, а что бы не дёргался, к нему кгбешную охрану приставили, они не дадут ему с "пути сбиться". Видно кацы ждут реакции США на проделки кндр, и как только нервы не выдержат и мир ударит по ыну, кацы под шумок где то нагадят!
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А Китай как воды в рот набрал....Что то в Поднебесной опять мутят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН собирает экстренное заседание из-за нового ракетного испытания КНДР, - Reuters
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