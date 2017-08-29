 Совбез ООН собирает экстренное заседание из-за нового ракетного испытания КНДР, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает агентство Reuters.
Инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР - "беспрецедентная угроза для нации". Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.
Напомним, СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных сообщили, что в субботу утром КНДР осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких ракет малой дальности.
"Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорилось в одном из сообщений.
3408 47
КНДР снова запустила ракету в сторону Японии(136)
КНДР провела пуски 3 баллистических ракет, все потерпели неудачу, - Reuters(97)
Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская(47)
Арест шпионов КНДР украинскими спецслужбами в 2011 году. ВИДЕО(46)
Звинувачення у співпраці з КНДР: проблема для України чи просто "бульбашка"(0)
"Эксперт" по ракетам КНДР Эллеман принимал участие во встрече с начальником ГРУ Генштаба РФ, - Геращенко. ФОТО(104)
ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР(139)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Судя по всему Путинцы забаловались с фашизмом/нацизмом и потеряли контроль. ОХ, ПЛОХИЕ ВРЕМЕНА НАСТУПАЮТ для фашизированного государства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Опохмелитесь !"Астанавитесь!" ?
До сраки кацапам и Ыну все ваши призывы.
" ... а Васька слушает, да ест ..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Запущенная Северной Кореей ракета пролетела над Японией.
Запуск демонстрационный, показывающий уязвимость американского Гуама.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
КТО РАЗВАЛИВАЛ АРМИЮ ВСЕ 25 лет?
Ответить
Ответить
ця перспектива, мабуть, і є самий поганий сценарій?
Ответить
Ответить
до речі є старий фільм з Челентано, з тою ж назвою
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить