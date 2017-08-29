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Все про:безопасность (615) Россия (72033) США (13300) Финляндия (284) Трамп (1358)

 Трамп уклонился прямо называть Россию угрозой для безопасности США

трамп

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, считает ли он Россию угрозой для США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Радио "Свобода".

На совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Финляндии Саули Ниинистё Трамп заявил, что "рассматривает многие страны в качестве угрозы безопасности для США".

Так он ответил на вопрос журналистки финской телерадиовещательной компании. Трамп высказал мнение, что отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются.

"Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что, в конечном счете, мы поладим с Россией", - сказал он.

По словам Трампа, Россия глубоко уважает Финляндию, "и это хорошо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о предоставлении Украине летального оружия - за президентом США, - Волкер

"Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире", - уточнил Трамп.

Президент США назвал Балтийский регион "очень важной частью" мира и ответил, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике.

"Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, - отметил президент США. - У нас там замечательные друзья".

Трамп воздал должное усилиям Финляндии по укреплению своей обороны, похвалил её за закупки американских истребителей и напомнил, что Финляндия обладает крупнейшими вооруженными силами в масштабе малых стран.

Отмечается, что президент Финляндии впервые за 15 лет совершил официальный визит в США.


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Крепче сжимайте Трампу яйца, пусть не стесняется! Маккейна в президенты!
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (c)
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Да пофиг, что он уклонился назвать Московию главным врагом. Главное, чтобы американские сенаторы держали крепко узду санкций для кацапов.
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СаРай с 1% мирового валового продукта угрожает системе безопасности с 21% мирового продукту....
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Можно подумать,что сенаторы на самом деле верят,что Россия нападет на США..
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Достатньо і "в ядерный пепел" на центральному телеканалі, аби усе зрозуміти.
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об этом пусть думают сенаторы, для того там и сидят; у нас тоже до 14-го года большинство даже гипотетической такую возможность не воспринимали, а ты, если не красный и не дурной, должен учиться на чужих граблях, чтоб не наступать на свои
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Білорусь ворожа до України і українців.Там немає національної самоідентичності і своєї економіки.Там совок для стенду СНД,який за свої бабки утримує Кремль....
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"Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что, в конечном счете, мы поладим с Россией"............................. Тоді все зрозуміло.........
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Мрії.. Вологі мрії кацапського троля андрій смицький.. Мрій і далі.
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Країна не може бути загрозою- загрозою може бути керівництво держави.
А країна- це лише територія.
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да нет - страна - это в том числе и национальный характер... национальный характер кацев заставляет их боготворить всяких ублюдков вроде сралина... не путин породил кацев, а наоборот! что-то не так с логикой?
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Ага. Вроде того, что не мы такие, а жизнь такая. Типичная отмазка страуса.
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23 августа 1939 года и 28 сентября 1939 дохлый ссср поладил дважды с братаном Гитлером в Москве,большой Договор Молотов-Риббентроп предусматривал деление Земного шарика между двумя КРЫСАМИ напополам,что из этого вышло,помнит весь МИР....
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прям земного шарика?))) пополам?))) вот так и рождаются фейки...
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The Telegraph показала фото ГРУшників організаторів путчу в Чорногорії

Опубліковані фотографії двох чоловіків, яких називають співробітниками російського ГРУ і організаторами невдалого путчу в Чорногорії.
Фотографії опублікувала британська газета The Telegraph.
На знімках, отриманих європейськими спецслужбами, імовірно, зображені два офіцера ГРУ РФ, які стежать за чоловіком, найнятим для повалення уряду Чорногорії.
Стверджується, що на фотографіях зображені Едуард Шишмаков і Володимир Попов, яких, як очікується, поряд з іншими 13 обвинуваченими судитимуть за звинуваченням в організації путчу в Чорногорії і спробі вбивства прем'єр-міністра Міло Джукановича.
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Ну що ж - в такому разі нічого дивного, що американське видання The Huffington Post опублікувало антиукраїнський матеріал. Джеремі Кузмаров, американський політолог, викладач Університету Талса в Оклахомі, автор кількох книг про світову політику і Росії, написав статтю, заголовок якої звучить так: «Ні зброї для України!» ...................
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Вже один Иксперд про ракети для КНДР ляпнув- і цей доляпається. Разом з тобою, андрУша.
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Кузмаров???
Англоскасонские корни у фамилии, точно.
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Трамп грає в азартні)) ігри, типу покеру?!
тоді його заяви))) про рососію, якось вкладаються в "логіку"!
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...наткнулась на Красную Шапочку, пьяную и спящую, думает корова: сушняк у
девки дай ка я ее молоком напою и вымем ей в морду тычет,
а Красная Шапочка проснулась и говорит:
``Мальчики! Не все сразу!!!``

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Про ядерный пепел забыл? Похоже большая угроза безопасности США становится сам Трамп,чем сама рашка.
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Это звучит также глупо как: "А зачем полицейским и преступникам ссориться?"
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Бедный трампуша, как ему тяжело. Не дают ему развернутся на всю пророссийскую душу. Интресно ему показывали как его голого вице мэр архангельска по улице водил на верёвочке. Досидит ли он до конца срока или нет.
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Да ему как то глубоко все равно, что там в глубинке параши , по бездорожью и по баракам делается. Это местная рвань да срань от великой гордости за свою гнилую житуху в очередном запое - меротом восхищена.
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Енерго-делегація США вилітає до Києва, - Голос Америки.
Разом із профільним міністром Риком Перрі, прибуває конгресмен Кевін Креймер і та інвестор, глава ОПІК Рей Вошберн.https://twitter.com/chastime?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2F
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По словам Трампа, Россия глубоко уважает Финляндию, "и это хорошо".

Группа советских командиров и бойцов осматривает отбитое у финнов знамя Шюцкора. 1939 г.
Трамп уклонился прямо называть Россию угрозой для безопасности США - Цензор.НЕТ 4547 . Руины г. Выборг после боев. 1940 г.
Трамп уклонился прямо называть Россию угрозой для безопасности США - Цензор.НЕТ 6768
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для дальнейшей "углубленной" дрючбы с раисей тромбу нужен импичмент...
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Телевышка, нефтевышка и людоед на троне. Всё верно схвачено.
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По оценкам западных экспертов и экономистов состояние Барыги Трампа около 10 ярдов долларов.Барыги ВиолнчеГлиста Путлера 300 ярдов,Трамп нищеброд...
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Тільки ті гоші за кордогом, треба педофіла їч позбавить та і все
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Заявлять публично об угрозе это слабость политика так что Трамп ответил правильно...нужно помнить Казлостан в глубокой яме и его нужно только направлять в нужное направление чтоб он сам развалился - процесс длительный но результативный...
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"Заявлять публично об угрозе это слабость политика так что Трамп ответил правильно" (с)
Дааа уж... "Логика железная". Как на счёт его неоднократных высказываний относительно Ирана и С.Кореи? Слабость свою показывал?
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Хорошо,что Трампушка под контролем у сенаторов.А так бы наворотил бы делов.
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это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. Вот так. Мы тоже когда-то были такими.
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это ты от чьего имени пытаешься вякать? и с кем ладить собираешься? с бандюганом, который к тебе в дом залез???? начинай "ладить" - отдай ему дочку или жену, или мать, кто там у тебя мудака есть
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ему не до путлера. он сейчас у чучхе залупу сосёт.
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Этот зеленый пиджачек очень подходит к Машкиному змею
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А як вони тобі ядерний клістір корейськими жовтими руками вставлять, як заспіваєш?
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США запускают новый вид оружия под названием "страшная пушка" :p один выстрел и все железяки противника превращаются в труху,но не пепел.
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вот интересно -где кацапы так крепко ухватили Тромба за яйца???? Уже и не посвященный поймет что рыжий крепко висит на крючке у тупина.Откуда у него такое дикое желание "поладить" с )(уйлом??? ядерная держава??? Так сев.Корея и Иран тоже как бы ядерные,но что то не заметно что бы он там "поладил". Одно можно сказать точно-КГБ использовало деффект Тромба-нарцисизм....М-да.
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Сегодня день рождения Майкла Джексона,рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по продажам своих дисков в мире.а хит "Earth Song" до сих пор считается лучшим в мире в борьбе против Войны и Мракобесия в мире
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Очевидно что Украине нужно востановить ядерный потенциал тогда и о ней скажут "Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить, а не издеваться как сейчас.
Украина и Организация Обеспокоенных Наций:
https://www.youtube.com/watch?v=d0XIL4W83SA
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После развала СССР и обретения независимости Украина получила в наследство боеспособную армию с современным на то время вооружением и развитой инфраструктурой Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов. Общая численность личного состава составляла 700 000 человек. Украинская армия получила 14 мотострелковых, 4 танковые и 3 артиллерийских дивизии, 8 артиллерийских бригад, 9 бригад ПВО, одну бригаду специального назначения. На вооружении было 9293 танка и 11346 боевых бронированных машин. Воздушное пространство Украины защищали три воздушные армии (около 1100 боевых самолетов), 7 полков боевых вертолетов и отдельная армия ПВО. По соглашению о разделе Черноморского флота в 1995 году Украине передано 18,3%, Российской Федерации - 81,7% кораблей и судов Черноморского флота

Украина была ядерной державой. В 1991 году мы получили третий после США и Российской Федерации ядерный арсенал. Его основу составляли пять дивизий 43-й ракетной армии бывшего СССР. На вооружении украинской армии были стратегические комплексы стационарного базирования в шахтах (ракеты УР-100Н и РТ-23 УТТХ) и мобильные ракетные комплексы ("Пионер" и "Пионер-УТТХ"). В целом Украина имела 176 межконтинентальных баллистических ракет. Однако "ядерный ящик" с "красной кнопкой" остался в Кремле. Техническая возможность обеспечить украинское управление стратегическими ракетами была, но на нее пожалели денег, которые затем успешно разворовали...
Трамп уклонился прямо называть Россию угрозой для безопасности США - Цензор.НЕТ 9710

EPA/UPG

Украина имела также 2600 единиц тактического ядерного оружия. Украинским ракетчикам остались в наследство от СССР оперативно-тактические комплексы Р-300 с дальностью поражения до 300 км и комплексы "Точка" и "Точка-У" с дальностью стрельбы до 120 км. Они могли нести тактические ядерные заряды. К этому следует добавить 44 стратегических бомбардировщика (25 Ту-95МС и 19 Ту-160), которые могли нести ядерное оружие. Например, Ту-160 представляет собой сверхзвуковой стратегический бомбардировщик- носитель крылатых ядерных ракет, в том числе до 12 штук Х-55 с 200-килограммовым ядерным зарядом и дальностью поражения цели до 3 тысяч километров. Учитывая боевой радиус действия Ту-160 в 6000 км, Украина гарантированно могла нанести ядерный удар по агрессору.
Трамп уклонился прямо называть Россию угрозой для безопасности США - Цензор.НЕТ 9710

112.ua

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Украина в 1991 году имела одну из самых сильных армий мира, могла защитить ее народ от реальных и потенциальных угроз военного характера. И это было не в таком уж и далеком прошлом... А уже через 23 года произошла потеря Крыма и части территорий на Донбассе.
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Местная вышивата никак понять не может. Говорю вам уже почти год: Трамп - ЧМО
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Трампон гівнюк,але він не сцарь всія Америки та навіть він россію називає крупною а не вялікою
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уклонист, блин...
"вчера мы хоронили двух марксистов
тела мы их покрыли кумачем,
один из них был правым уклонистом,
другой, как оказалось, ни причем"
(с)
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"Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире"


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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 12 ч.12 часов назад
В Краснодаре чуваки на Тойоте расстреляли пост ДПС.
Это ОРДИЛО с боями на Родину-мать прорывается
Хотели регион нестабильности? Жрите сами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп уклонился прямо называть Россию угрозой для безопасности США
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