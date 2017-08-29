 Трамп уклонился прямо называть Россию угрозой для безопасности США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Радио "Свобода".
На совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Финляндии Саули Ниинистё Трамп заявил, что "рассматривает многие страны в качестве угрозы безопасности для США".
Так он ответил на вопрос журналистки финской телерадиовещательной компании. Трамп высказал мнение, что отношения между Соединенными Штатами и Россией рано или поздно нормализуются.
"Это большая страна, это ядерная держава, это страна, с которой нам нужно ладить. И я думаю, что, в конечном счете, мы поладим с Россией", - сказал он.
По словам Трампа, Россия глубоко уважает Финляндию, "и это хорошо".
"Я надеюсь, что в один прекрасный день у США получится установить очень хорошие отношения с Россией: это будет хорошо для мира во всем мире", - уточнил Трамп.
Президент США назвал Балтийский регион "очень важной частью" мира и ответил, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике.
"Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, - отметил президент США. - У нас там замечательные друзья".
Трамп воздал должное усилиям Финляндии по укреплению своей обороны, похвалил её за закупки американских истребителей и напомнил, что Финляндия обладает крупнейшими вооруженными силами в масштабе малых стран.
Отмечается, что президент Финляндии впервые за 15 лет совершил официальный визит в США.
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А країна- це лише територія.
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Опубліковані фотографії двох чоловіків, яких називають співробітниками російського ГРУ і організаторами невдалого путчу в Чорногорії.
Фотографії опублікувала британська газета The Telegraph.
На знімках, отриманих європейськими спецслужбами, імовірно, зображені два офіцера ГРУ РФ, які стежать за чоловіком, найнятим для повалення уряду Чорногорії.
Стверджується, що на фотографіях зображені Едуард Шишмаков і Володимир Попов, яких, як очікується, поряд з іншими 13 обвинуваченими судитимуть за звинуваченням в організації путчу в Чорногорії і спробі вбивства прем'єр-міністра Міло Джукановича.
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Англоскасонские корни у фамилии, точно.
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тоді його заяви))) про рососію, якось вкладаються в "логіку"!
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девки дай ка я ее молоком напою и вымем ей в морду тычет,
а Красная Шапочка проснулась и говорит:
``Мальчики! Не все сразу!!!``
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Разом із профільним міністром Риком Перрі, прибуває конгресмен Кевін Креймер і та інвестор, глава ОПІК Рей Вошберн.https://twitter.com/chastime?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2F
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Группа советских командиров и бойцов осматривает отбитое у финнов знамя Шюцкора. 1939 г.
. Руины г. Выборг после боев. 1940 г.
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Дааа уж... "Логика железная". Как на счёт его неоднократных высказываний относительно Ирана и С.Кореи? Слабость свою показывал?
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Украина и Организация Обеспокоенных Наций:
https://www.youtube.com/watch?v=d0XIL4W83SA
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Украина была ядерной державой. В 1991 году мы получили третий после США и Российской Федерации ядерный арсенал. Его основу составляли пять дивизий 43-й ракетной армии бывшего СССР. На вооружении украинской армии были стратегические комплексы стационарного базирования в шахтах (ракеты УР-100Н и РТ-23 УТТХ) и мобильные ракетные комплексы ("Пионер" и "Пионер-УТТХ"). В целом Украина имела 176 межконтинентальных баллистических ракет. Однако "ядерный ящик" с "красной кнопкой" остался в Кремле. Техническая возможность обеспечить украинское управление стратегическими ракетами была, но на нее пожалели денег, которые затем успешно разворовали...
EPA/UPG
Украина имела также 2600 единиц тактического ядерного оружия. Украинским ракетчикам остались в наследство от СССР оперативно-тактические комплексы Р-300 с дальностью поражения до 300 км и комплексы "Точка" и "Точка-У" с дальностью стрельбы до 120 км. Они могли нести тактические ядерные заряды. К этому следует добавить 44 стратегических бомбардировщика (25 Ту-95МС и 19 Ту-160), которые могли нести ядерное оружие. Например, Ту-160 представляет собой сверхзвуковой стратегический бомбардировщик- носитель крылатых ядерных ракет, в том числе до 12 штук Х-55 с 200-килограммовым ядерным зарядом и дальностью поражения цели до 3 тысяч километров. Учитывая боевой радиус действия Ту-160 в 6000 км, Украина гарантированно могла нанести ядерный удар по агрессору.
112.ua
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Украина в 1991 году имела одну из самых сильных армий мира, могла защитить ее народ от реальных и потенциальных угроз военного характера. И это было не в таком уж и далеком прошлом... А уже через 23 года произошла потеря Крыма и части территорий на Донбассе.
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"вчера мы хоронили двух марксистов
тела мы их покрыли кумачем,
один из них был правым уклонистом,
другой, как оказалось, ни причем"
(с)
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В Краснодаре чуваки на Тойоте расстреляли пост ДПС.
Это ОРДИЛО с боями на Родину-мать прорывается
Хотели регион нестабильности? Жрите сами.
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