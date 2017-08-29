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 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО

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В конце минувшего дня незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Как и предыдущие несколько дней неспокойно было в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18 часов и до полуночи боевики трижды обстреливали наши позиции, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22 часов преступники выпустили по украинским укреплениям 4 мины калибром 82 миллиметра. Кроме того, на донецком направлении факты применения противником оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево", - сказано в сообщении.

На приморском направлении вечером противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

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На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку от Станицы Луганской.

"В общем, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции. Учитывая прямую угрозу жизни наших военнослужащих, силы АТО 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских защитников нет", - отметили в пресс-центре АТО.

Напомним, 27 августа российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям украинских воинов.

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Плохо что обстреливали,но замнчательно,что без потерь.
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"Со своей стороны поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины.
Источник:https://censor.net.ua/n453219"

це цитата від нашого президента,
виникає два питання - що ЗСУ відкривають вогонь першими?!
- скільки ще буде втрат від такої "політики" ?
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Террористы расстреляли молодого бизнесмена на оккупированном Донбассе

о временно оккупированном российско-террористическими войсками городе Сорокино (бывший Краснодон. - Ред.) Луганской области боевики убили предпринимателя Богдана Афанасьева.
Об этом сообщается на сайте Харьковской правозащитной группы.
Убийство произошло ночью 23 августа."На данный момент известно, что ночью во время комендантского часа молодой человек возвращался с работы и не остановился на одном из постов боевиков. В результате по машине Афанасьева была выпущена автоматная очередь. Богдан погиб на месте", - информировали правозащитники.

В сообщении отмечается, что до 27 августа на требования родственников тело убитого парня отказывались отдавать из морга.
Похоронят Богдана во вторник, 29 августа.https://www.obozrevatel.com/crime/terroristyi-rasstrelyali-molodogo-biznesmena-na-okkupirovannom-donbasse.htm
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО
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