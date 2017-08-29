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 Политика Украины
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 Речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров, - Ирина Луценко о совещании с Гройсманом

гройсман

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко отрицает отсутствие взаимопонимания между Банковой и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Однако с главой правительства уже обсуждали варианты кадровых перестановок в Кабмине.

"Буквально несколько дней назад у нас было предварительное совещание. О нем попросил премьер-министр. Мы обсуждали первые показатели, которые будут заложены в 2018 году… Речь не шла о каких-то недоразумениях, речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров с критикой, замечаниями и перспективой работы", - сообщила депутат в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

Луценко отрицательно ответила на вопрос ведущей о том, что Гройсман якобы стал "проблемой для Администрации президента", и что на Банковой рассматривают вопрос замены премьер-министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас коалиция абсолютно здорова", - Гройсман
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Наберуть нових клоунів які будуть розважати натовп, поки мафія розкрадає бюджет!
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Зае..али.От ваших перезагрузок загружаются только ваши карманы.
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Перегружать надо все и в первую очередь барігу Порошенко и его подельника Гройсмана
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Кто больше даст - старые за то чтобы остаться или новые за то чтобы дорваться. Дилемма, однако...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРечь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров, - Ирина Луценко о совещании с Гройсманом
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