 Речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров, - Ирина Луценко о совещании с Гройсманом

"Буквально несколько дней назад у нас было предварительное совещание. О нем попросил премьер-министр. Мы обсуждали первые показатели, которые будут заложены в 2018 году… Речь не шла о каких-то недоразумениях, речь шла о перезагрузке Кабмина за счет новых министров с критикой, замечаниями и перспективой работы", - сообщила депутат в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.
Луценко отрицательно ответила на вопрос ведущей о том, что Гройсман якобы стал "проблемой для Администрации президента", и что на Банковой рассматривают вопрос замены премьер-министра.
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