 КНДР снова запустила ракету в сторону Японии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
По информации телеканала NHK, власти Японии призвали население на севере страны принять меры предосторожности. Сообщается, что ракета КНДР разбилась на три части и упала в воды недалеко от Хоккайдо в Японии. При этом японские военные не пытались ее сбить.
Как передает агентство Yonhap, южнокорейские военные подтверждают, что северокорейская баллистическая ракета пролетела над Японией.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальных представителей Южной Кореи сообщил, что КНДР готовит новое ядерное испытание. Пуск может быть привязан к одной из важных дат в истории КНДР.
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США продолжат оказывать на Пхеньян "мирное давление", - Тиллерсон(75)
КНДР провела пуски 3 баллистических ракет, все потерпели неудачу, - Reuters(97)
Сюжет CNN показывает, что шпионы КНДР не могли у нас украсть ракетные разработки, - Гитлянская(47)
Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР(45)
Трамп опасается жертв, а не Ким Чен Ына(0)
Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин(38)
ООН проведет свое расследование о возможных поставках ракетных двигателей из Украины и РФ в КНДР(139)
Это все , чем знаменитая Пупсоляндия счастливая в мире ..
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https://www.youtube.com/watch?v=pp_nwJFYxzE
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Про це заявив посол США в Росії Джон Теффт в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".
Разом з тим, він наголосив, що його країна наразі не розкриваює наявні дані, оскільки американські спецслужби зацікавлені в тому, щоб зберегти в таємниці свої джерела інформації.
"Є джерела і методи, про які вони (керівники спецслужб - ред.) не розповідатимуть. І мені здається, будь-яка спецслужба не буде про це розповідати. Після того, як ви розкриєте (дані - ред.), ви можете поставити під загрозу джерело інформації, й цього ніхто не робитиме, й росіяни теж цього не робитимуть", - сказав дипломат.
Водночас ці докази були розглянуті у Сенаті та Палаті представників, й члени американського парламенту визнали їх переконливими. http://espreso.tv/news/2017/08/28/ssha_mayut_vlasni_dokazy_prychetnosti_rosiyan_do_katastrofy_z_mn17
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Здивували японські бариги,які дозволили ракеті летіти над Японією.Напевно,там теж присутнє "торгівельне партнерство",а в керівника сил самооборони Японії в північній Кореї "тамженашілюди".
Вже другий президент ЗША продовжує стратегію успішного просерання досягнень попередників.Гучні заяви трампа щодо п.кореї дуже подібні до порошенкових "по-зубам" - смердять сцикунством і нерішучістю.Думаю,трамп теж отримає премію "миру".
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