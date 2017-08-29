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Все про:КНДР (306) ракеты (587)

 КНДР снова запустила ракету в сторону Японии

парад кндр

Северная Корея запустила неопознанную ракету в сторону Японии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

По информации телеканала NHK, власти Японии призвали население на севере страны принять меры предосторожности. Сообщается, что ракета КНДР разбилась на три части и упала в воды недалеко от Хоккайдо в Японии. При этом японские военные не пытались ее сбить.

Как передает агентство Yonhap, южнокорейские военные подтверждают, что северокорейская баллистическая ракета пролетела над Японией.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальных представителей Южной Кореи сообщил, что КНДР готовит новое ядерное испытание. Пуск может быть привязан к одной из важных дат в истории КНДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР провела пуски 3 баллистических ракет, все потерпели неудачу, - Reuters
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И как всегда с "той ракеты торчит два заячих уха , одно китайское оккуратно примотанное закрашенное и тихо все , а второе такое же но очень избитое как будто экспорт пережитое орлом двухглавым помеченное и так само закрашенное , но болтается и жутко воняет гавном" !!!
Это все , чем знаменитая Пупсоляндия счастливая в мире ..
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Трамп засуне ту ракету в дупу Кімченину трьома окремими але невід'ємними частинами, ромбом.
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мордатый чучхеец доскачется. Госдеп с тактического беспилотника его враз накроет.
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Неспротив жертви спонукає агресора до подальших агресивних дій.Альтернативи немає.Всі до Мінську .
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Да этому дибилу пофиг... Пуляет себе периодически ракетами... Ему всё равно пока, потому что безнаказанно это сходит.

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Не скажи, в Ростове уже бомбоубежища роют!
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Не "пофіг",він насолоджується .Трамп же пообіцяв море люті і вогню,так товстий Ин і зрозумів,що можна все, коли американський президент,що обісцяний кацапськими шльондрами ,ще й всрався.
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Кацапские охранники ына заставляют его терроризировать мир?
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Скорее США, поскольку только они могут образумить жирного кима!
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там траэкторию ракеты хрен кто просчитает, чучхейцы их пускают куда бог пошлет.
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Тогда для чего все эти супер дорогие радары? Им не хватает информации о точной траектории?
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Сбитая ракета означает объявление войны северокорейцами, т.к. у них на земле громадное численное преимущество против ЮК. Долбануть по Сев.Корее из ЯО - это то же самое что кувалдой по осиному гнезду.
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а что можно советовать, когда баллистические ракеты над АЭС летают?
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А что вы можете посоветовать: как изгнать с Донбасса ОПГ "ЛДНР" ?
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Там наверняка есть запасы ТЯО, что ничем не лучше.
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Украина отказалась от ЯО, всё списывалось под международным контролем не пори чушь.
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Думал ты немного умнее, но ошибся. В ООН отправь видеозапись, а лучше не трать время и сразу к доктору.
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Пока у кима вот такие ракеты с ним можно совладать, поскольку летать они ещё не умеют. Позже будет проблема!
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Я уже объяснил что с ним ничего сделать нельзя, не нанеся при этом неприемлемого ущерба Южной Корее.
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Если ким получит или создаст ракеты получше и заряды побольше, то проблемы будут не только у ЮК. Поэтому решать нужно сейчас и стрелять ына на взлёте. Никто не знает сколько там ядерных боеголовок и количество носителей, скорее всего мало и они известны американцам. Поэтому эта проблема не рассосётся сама собой!
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Есть только один способ: эвакуировать всё гражданское население ЮК, включая Сеул (он вообще на границе практически расположен), после чего можно размахивать шашкой.
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Или, как подсчитали американские аналитики, силами флота США одним залпом покончить со всеми ракетами и с самим ыном!
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Не надо ля-ля. Хоккайдо - не точечка на карте. Ракетка пролетела так чтобы захватить длину острова (и продолжение гряды) по максимуму.
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Мирный план ООН в действии. Хотелось бы послушать после атомного удара по Сеулу про если бы да кабы да почему.
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Кравчук, как тебе по ночам спится ? По-прежнему в обнимку с ружьём ?
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У Сполучених Штатів є додаткові докази того, що малайзійський Boeing в липні 2014 року було збито на сході Донецької області з території, підконтрольної російсько-терористичним військам.
Про це заявив посол США в Росії Джон Теффт в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".
Разом з тим, він наголосив, що його країна наразі не розкриваює наявні дані, оскільки американські спецслужби зацікавлені в тому, щоб зберегти в таємниці свої джерела інформації.
"Є джерела і методи, про які вони (керівники спецслужб - ред.) не розповідатимуть. І мені здається, будь-яка спецслужба не буде про це розповідати. Після того, як ви розкриєте (дані - ред.), ви можете поставити під загрозу джерело інформації, й цього ніхто не робитиме, й росіяни теж цього не робитимуть", - сказав дипломат.
Водночас ці докази були розглянуті у Сенаті та Палаті представників, й члени американського парламенту визнали їх переконливими. http://espreso.tv/news/2017/08/28/ssha_mayut_vlasni_dokazy_prychetnosti_rosiyan_do_katastrofy_z_mn17
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Товстий Ин впевнився в ефективності тактики Хуйла.Складно заперечити,адже дія найчастіше ефективніша за бездіяльність.Наївна віра в "силу" неефективних економічних санкцій проти прямої військової агресії кацапи&ко сприймають ,як спонукання до агресивних дій(вони це називають "вікном можливостей".
Здивували японські бариги,які дозволили ракеті летіти над Японією.Напевно,там теж присутнє "торгівельне партнерство",а в керівника сил самооборони Японії в північній Кореї "тамженашілюди".
Вже другий президент ЗША продовжує стратегію успішного просерання досягнень попередників.Гучні заяви трампа щодо п.кореї дуже подібні до порошенкових "по-зубам" - смердять сцикунством і нерішучістю.Думаю,трамп теж отримає премію "миру".
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Болтун ты пустой. Что ты можешь противопоставить ядерному оружию ?
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Ну нормально, ща те же дяди посадят японцев за стiл переговоров и подпишут чуваки чучхэйские соглашения, а потом будут тихо посасывать ракеты хомяка с привкусом озабоченности.
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Сепар , а тебе какое дело ? Гнида донецкая ...
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корейський покемон почав гамбіт. хід Трампа
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР снова запустила ракету в сторону Японии
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