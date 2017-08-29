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Все про:пропаганда (2208) Россия (72032) Эстония (524)

 Пропагандистов из агентства "Россия сегодня" не впустили в Эстонию на встречу глав МИД стран ЕС

чехия байкеры пропаганда ложь

Эстония отказала в аккредитаци сотрудникам российского государственного информационного агентства "Россия сегодня" для освещения неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая состоится 7-8 сентября в Таллине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении на сайте Платформы Совета Европы в защиту журналистики и безопасности журналистов.

"Эстонское председательство в Совете Европейского Союза отклонило три запроса на аккредитацию от российского государственного информационного агентства "Россия Сегодня" для освещения неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллинне (Эстония), которая состоится 7-8 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Запросы были поданы корреспондентом из Брюсселя Владимиром Добровольским и московскими сотрудниками агентства Марией Киселевой и Анастасией Седельниковой.

Эстонские власти не дали объяснений о причинах отказа. Первый заместитель главного редактора "Россия сегодня" Сергей Кочетков, заявил, что это первый раз, когда информационное агентство сталкивается с такими ограничениями в освещении событий на высшем уровне в ЕС.

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вот тут по ходу может быть серьезно уже...
http://gordonua.com/news/worldnews/kndr-zapustila-raketu-v-storonu-yaponii-204629.html

КНДР запустила ракету в сторону Японии
Северокорейская ракета была запущена в сторону Восточной Японии, власти страны призвали жителей спуститься в убежища.
Сегодня 00.40

КНДР запустила ракету в сторону Японии, власти страны призвали местных жителей укрыться в убежищах, сообщает телеканал NHK.
Северокорейская ракета была запущена в сторону Восточной Японии - региона Тохоку.
Южнокорейские военные уже подтвердили, что корейская баллистическая ракета пролетела над Японией, сообщает местное агентство Yonhap.
По словам Объединенного комитета начальников штабов, ракета была выпущена из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне в 5.57 утра и полетела на восток.
В штабе заявили, что южнокорейские и американские военные анализируют дополнительную информацию.
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Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
II. Вызовы и угрозы экономической безопасности:
6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие "зеленых технологий"
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технологии опасны для экономики расии...!!!
никакая не бензоколонка, ага.
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Александр Сотник: Сифилис «русского мира»

Последняя попытка сохранить имперский труп обречена на провал по объективным причинам.
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Наконец то в приличные дома перестали пускать срашистких прпагандонов!
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Пусть ещё скажут спасибо что не отхватили по е#@лу.
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Чуть раньше: Генеральный штаб сил обороны Финляндии отказал в выдаче разрешения на посещение российским парусником «Крузенштерн» Аландских островов.

Ну и надобраніч: В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в общении с журналистами использовала необычные для себя слова. Она говорила об "ужасе" и "геноциде обычных людей". При этом пообещала, что РФ не будет отвечать США на визовый "нонсенс", потому как отвечать уже совсем нечем.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПропагандистов из агентства "Россия сегодня" не впустили в Эстонию на встречу глав МИД стран ЕС
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