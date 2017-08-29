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Все про:Дагестан (116) Исламское государство (527)

 Ополченцы Дагестана в Каспийске атаковали российскую полицию - один полицейский убит на месте

игил

В России, в республике Дагестан, в городе Каспийске неизвестные открыли стрельбу по полицейским, в результате чего погиб один сотрудник правоохранительных органов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в МВД по региону.

"Неизвестные совершили вооруженное нападение на наряд полиции, в результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - сказал источник.

В свою очередь, появилось сообщение, что атака "была проведена воинами Исламского государства".

Также читайте: Ополченцы Дагестана уничтожили 5 кремлевских карателей

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Да возьмет к себе в свои сады Всевышний этих воинов.
Смерть руским собакам.
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всраться,какие великие воины...нападали из засады,пользуясь преимуществом внезапности. Результат 2 -0,в пользу русни. Лучше б в школу ходили, грамотей обучается военному дели гораздо легче.
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К стати кошка в Святом писании мусульман является священным животным. Кошка была спутницей Пророка Мохамеда.
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А в біблії жодної згадки про кішку.А їжаки названі пекельними тваринами.
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В библии просто кошка не причислена к нечистым животным и этого достаточно.
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Кошка в Библии вообще ни разу не упоминается. Ни разу! Специально вводил поиск в нескольких вариантах включая англоязычный. И ни следа. Как будто кошек вообще не существовало в библейские времена. А вот "собака" упоминается всего два раза. Слово "толерантность" в Библии отсутствует. Есть только терпеть и терпение.
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Месть иудеев египтянам - египтяне очень чтили святость кошек!
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зато собаки в исламе рассматриваются как нечистые животные
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Мои коты Коран не читали , поэтому к людям относятся как к рабам.
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приветики от игил....... если ты начал войну на чужой територии - то будь готов продолжать её на своей....
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ИГИЛ финансируется из Кремля. Это их конкуренты
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что с Сирии уже возьмёшь а вот в рахе добра нечестнонажитого поднакопилось....
во потеха будет если США перекупили ИГИЛ детище будет бороться с создателем...
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Сдаётся мне, что ИГИЛ - это продукт Крембля! Остальное - путинские финты ушами, мол Мы(путирасты) не при делах, ихтамнет, настутнет(ихтамнеты , но на усиРашке), сами мол страдаем, хотя взрывать свои дома со своими согражданами КурвоГнидоБлядской моли не привыкать! ИГИЛ не конкуренты, а подельники Крембля!!!
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Исис не при чем. Это местные патриоты так с мордвой разговаривают.

В свободном Дагестане и Ичкерии ( на кадыркинской чичне) народ помнит все "подвиги" русни.
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"Террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в россии, взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Каспийске. По крайней мере, об этом сообщает информационное агентство, связанное с боевиками."
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а что мордва могла еще проблеять? только Исис виноват, ну и Дагестан круто!
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Не зря каждый кацап твёрдо знает , что даги это сила . Видать русня не хотела на бутылку садиться , пришлось наказать ...
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Надо помочь ополченцам бороться с кремлевской хунтой и карателями
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ДНР ( Дагестанская Народная Республика ) пытается восстановить свою независимость от кремлёвской хунты. Мы с вами , братья .Смерть власовцам , прокремлёвцам !
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Не совсем так. Не Кавказская днр а Вилаят Кавказ.
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Они попали в рай т.к. совершили богоугодный поступок, достойный похвалы Всевышнего. Да еще и в предверии главного праздника Правоверных.
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Wevelsburg - да, все верно... - но если бы их Аллах сохранил им жизни для других подвигов было бы лучше... Короче - нужно более тщательно готовить такие операции..Как не прочтешь - убили и погибли сами...
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Не факт. Русня могла по своей старой мордовской привычке просто сбрехать на счет количества зажмуреных полицаев режима. русне верить - себя не уважать.
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мордва проблеет как обычно ихтамнет и полицаев этих уволили за два дня до этого.
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Wevelsburg) На северном Кавказе уже больше 20 лет идет партизанская война, скорее всего россиянские каратели попали в засаду! А россиянская пропаганда чтобы не накаливать ситуацию, указывает что ответным огнем уничтожены нападающие.
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Это правоверный воин, защитник народа Ичкерии ибн Хоттаб.
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Wevelsburg) Это Салман Радуев, Человек легенда, стратег от бога! В первую Чеченскую войну, не имея военного образования провел уникальный спец операцию! Даже Американскими генералами его действия признаны уникальными, и занесена в учебники военной истории ! С небольшим отрядом Салман Радуев обошел минные поля и много численные блок посты, проник на территорию Дагестан у изничтожил там вертолетную базу, больше 40 боевых вертолетов, также уничтожил батальон десантников охранявший эту вертолетную базу.
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як кажуть на Кавказі: Я твой дом труба шатал, калитка тряс, огород топтал, кэпка на хую вертел
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"В российском Дагестане ополченцы напали на сотрудников полиции и убили одного из них" - Цензор красава... - все верно написал...
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Если Иран продолжит усиливать влияние в Сирии, Израиль разбомбит дворец Асада - http://bit.ly/2waO59Q В российском Дагестане ополченцы напали на сотрудников полиции и убили одного из них - Цензор.НЕТ 3647
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Для полноты картины надо было написать в заголовке - "Ополченцы Дагестана напали на картелей кремлёвской хунты"
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Пора Украине отправлять гуманитарные грузы для ДНР ( Дагестанская Народная Республика )....ну там стволы снаряды , мины и "отпускников"....украинские ихтамнеты скоро будут отрекаться от своего присутствия...
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"Отпускников" не надо. Наши парни нам здесь нужны, бороться с кацапской чумой
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Саободу и независимость ДНР. Дагестанской Народной Республики.
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а в Україні міліція в районних містах досі не приїжджає на визови, особливо якщо йде драка та бьют когось. але нові джипи та пріуси є в кожному районному містечку.
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Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
II. Вызовы и угрозы экономической безопасности:
6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие "зеленых технологий"
-----------
технологии опасны для экономики расии...!!!
никакая не бензоколонка, ага..
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3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям;
--------------
санкции на пользу!)
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есть одно старое доброе видео-село тухчар ,пара рюсских свиней ложатся под нож и теряют головы...просят,плачут..
когдато я это видео выставлял на одном сайте-помню как украинцы негодовали мол звери мальчиков режут....теперь пришло понимание,что мальчиков резали очень мало.
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о да. типичные зеленые зайцы хуйла повизгивали мамка спасай, когда их воины ичкерии резали как свиней.
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Wevelsburg - поправка... - как баранов... Именно так режут баранов..
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рузькие ванюшки не бараны, они руские свиньи.
Барашки животные полезные и халальные. а русня просто свинособаки.
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Пантагруэль Гаргантюаевич - хорошее видео..., вы не поверите (даже смешно вспоминать), а когда то мне было их жалко...
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а чего мордву жалеть? рузькие бабы еще нарожают.
К стати не так мало и резали их в первую войну. У меня сосед там воевал, так по его рассказам все было довольно успешно и не одна удмуртская самка от наших патриотов заработала компенсацию за своего пропавшего ванюшку.
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В суверенной республике Дагестан местные стражи порядка открыли огонь на поражение по карателям-полицаям из сопредельного неопознаного субъекта типа параша и одного упыря-полицая убили.
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не факт что одного. Скорее всех остальных русня перед этим уволила.
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странно, а ленте.сру написали, что погиб полицай и один нападавший.
может цензор новости из киселя берет?
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опаньки, еще раз пересмотрел, было два нападения, во втором погибло два полицая и два ополченца, в первом еще двое полицаев было ранено.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОполченцы Дагестана в Каспийске атаковали российскую полицию - один полицейский убит на месте
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