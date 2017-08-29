 Ополченцы Дагестана в Каспийске атаковали российскую полицию - один полицейский убит на месте

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в МВД по региону.
"Неизвестные совершили вооруженное нападение на наряд полиции, в результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - сказал источник.
В свою очередь, появилось сообщение, что атака "была проведена воинами Исламского государства".
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Смерть руским собакам.
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во потеха будет если США перекупили ИГИЛ детище будет бороться с создателем...
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В свободном Дагестане и Ичкерии ( на кадыркинской чичне) народ помнит все "подвиги" русни.
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II. Вызовы и угрозы экономической безопасности:
6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие "зеленых технологий"
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технологии опасны для экономики расии...!!!
никакая не бензоколонка, ага..
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санкции на пользу!)
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когдато я это видео выставлял на одном сайте-помню как украинцы негодовали мол звери мальчиков режут....теперь пришло понимание,что мальчиков резали очень мало.
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Барашки животные полезные и халальные. а русня просто свинособаки.
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К стати не так мало и резали их в первую войну. У меня сосед там воевал, так по его рассказам все было довольно успешно и не одна удмуртская самка от наших патриотов заработала компенсацию за своего пропавшего ванюшку.
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может цензор новости из киселя берет?
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