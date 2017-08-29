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 Смерть заключенного в Черниговском СИЗО начала расследовать прокуратура

сизо

Прокуратура начала расследовать повлекшую смерть заключенного халатность сотрудников Черниговского следственного изолятора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черниговской области.

"Прокуратура Черниговской области безотлагательно отреагировала на факт ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", что привело к причинению телесных повреждений заключенному, который вскоре умер", - сказано в нем.

Согласно сообщению, проверкой, проведенной прокурорами по факту происшествия, установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения стало возможным возникновение конфликтной ситуации между заключенными и драки.

Обстоятельства смерти заключенного исследуются в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет следственное подразделение Национальной полиции с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Также прокурор инициировал уголовное производство с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса с целью предоставления оценки полноты выполнения служебных обязанностей персоналом учреждения.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом прокуратуры области. Ход следствия в указанных уголовных производствах контролируются руководством региональной прокуратуры.

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неисповедимы пути Господни.... Вот если бы не расчленили в Одессе работницу СИЗО, то всем было пофиг на тюрьмы, колонии и условия содержания заключенных...
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Это ж надо... В СИЗО помер...
А на свободе помирай, хоть 5 раз, никакая прокуратура и пальцем не шелохнет.
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почему практика передеислокации военных применяетя, а в тюрьмах охранники и руководство работает десятилетиями!! чем больше люди выполняют работы исполинительного характера и привязаны к одному и томуже месту тем больше риск возникновения корукции, и рястяпства....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмерть заключенного в Черниговском СИЗО начала расследовать прокуратура
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