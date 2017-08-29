 Смерть заключенного в Черниговском СИЗО начала расследовать прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черниговской области.

"Прокуратура Черниговской области безотлагательно отреагировала на факт ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", что привело к причинению телесных повреждений заключенному, который вскоре умер", - сказано в нем.Согласно сообщению, проверкой, проведенной прокурорами по факту происшествия, установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения стало возможным возникновение конфликтной ситуации между заключенными и драки.Обстоятельства смерти заключенного исследуются в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет следственное подразделение Национальной полиции с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.Также прокурор инициировал уголовное производство с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса с целью предоставления оценки полноты выполнения служебных обязанностей персоналом учреждения.Досудебное расследование осуществляется следственным отделом прокуратуры области. Ход следствия в указанных уголовных производствах контролируются руководством региональной прокуратуры.