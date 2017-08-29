Смерть заключенного в Черниговском СИЗО начала расследовать прокуратура
Прокуратура начала расследовать повлекшую смерть заключенного халатность сотрудников Черниговского следственного изолятора.
"Прокуратура Черниговской области безотлагательно отреагировала на факт ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", что привело к причинению телесных повреждений заключенному, который вскоре умер", - сказано в нем.
Согласно сообщению, проверкой, проведенной прокурорами по факту происшествия, установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения стало возможным возникновение конфликтной ситуации между заключенными и драки.
Обстоятельства смерти заключенного исследуются в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет следственное подразделение Национальной полиции с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Также прокурор инициировал уголовное производство с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса с целью предоставления оценки полноты выполнения служебных обязанностей персоналом учреждения.
Досудебное расследование осуществляется следственным отделом прокуратуры области. Ход следствия в указанных уголовных производствах контролируются руководством региональной прокуратуры.
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А на свободе помирай, хоть 5 раз, никакая прокуратура и пальцем не шелохнет.
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