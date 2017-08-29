 За неделю по стране на пожарах погибли 10 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, всего за прошедшую неделю спасатели зарегистрировали 2 764 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасены 66 человек.
Кроме того, сообщается о ликвидации 2 482 пожаров, на которых спасены 38 человек, также спасатели не допустили уничтожения огнем 461 здания и 45 ед. техники.
"На пожарах погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн 267 тыс. гривен... В течение недели на водных объектах погибли 26 человек", - говорится в сообщении.
Также за неделю спасатели обнаружили, изъяли и уничтожили 745 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
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