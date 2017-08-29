 Студента из Украины избили в польском Люблине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Ночью с субботы на воскресенье 25-летнего Евгения, который учится заочно на факультете ветеринарной медицины, остановили трое нетрезвых мужчин и женщина. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что денег нет, спросили откуда он. Студент объяснял, что он поляк, который приехал из Украины. После этого Евгения избили.
Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила, что один из нападавших уже арестован на три месяца, ему предъявлено обвинение в грабеже. Полиция также установила данные второго нападавшего.
Отмечается, что инцидент не квалифицируется, как преступление на почве национальной вражды.
1570 27
Украинцы в 2016 году переслали из Германии в Украину 56 млн евро(7)
В Симферополе задержали двух девушек из Украинского культурного центра, - журналист(19)
Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО(79)
Пьяный мужчина из ревности избил свою сожительницу и надругался над ней. Женщина скончалась в больнице, - ГУ НП в г.Киеве(41)
Почему украинцам тяжело открыть бизнес в Европе(0)
Почти 7,5 тысяч украинцев прописаны в Варшаве(19)
Шабунин о ситуации с Филимоненко: "Это кампания против Центра противодействия коррупции, которая продолжается уже полгода"(205)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не надо повторять ников как на korrespondent.net, здесь всё чётко отслеживается.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить