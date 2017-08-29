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 Происшествия, За рубежом
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Все про:избиение (11175) нападение (1695) Польша (4039) украинцы (2575)

 Студента из Украины избили в польском Люблине

польша

В академическом городке польского Люблина четверо человек избили студента из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Ночью с субботы на воскресенье 25-летнего Евгения, который учится заочно на факультете ветеринарной медицины, остановили трое нетрезвых мужчин и женщина. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что денег нет, спросили откуда он. Студент объяснял, что он поляк, который приехал из Украины. После этого Евгения избили.

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Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила, что один из нападавших уже арестован на три месяца, ему предъявлено обвинение в грабеже. Полиция также установила данные второго нападавшего.

Отмечается, что инцидент не квалифицируется, как преступление на почве национальной вражды.

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радует, что у поляков четко, 3 месяца кутузки, никаких порук и залогов даже за мелочь, неотвратимость так сказать...
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Но 3 месяца мало . за побои от 3 - х лет надо .
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"Студент объяснял, что он поляк, который приехал из Украины. После этого Евгения избили..." - не помогла такая военная хитрость..., а сказал бы что украинец может и не били бы опасаясь международного скандала...
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Пьяные гопники? Опасались международного скандала?
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belge - ну да...- раз на ногах стояли, то не такие уж пьяные..
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Надо было говорить шо американец. Тогда бы в дупу поцеловали.
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Вам то смешно,а пшеки на самом деле ругают унию(ЕС),а по телеку их зомбируют американскими стандартами жизни,на которые они и ровняются
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Сняли бы санкции с кацапов, целовали бы в дупу США все 142 миллиона лапотных,
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а может дело не в их нетерпимости к тем кт оприехал из Украины, а просто они сильно расстроились что нечего с него взять, пьяные сволочи?
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Банальная бытовуха - чтобы не ответил все равно бы нарвался.
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бытовуха, когда в семье драки, а когда бьют по национальному признаку, это уже кацаповирус.
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Исправляюсь. Банальная пьяная хулиганка - три самца пытались произвести впечатление крутизной на самочку.
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Опускаются?Они всегда такими были!!!Поляки брутально избили украинку И такиех новостей как минимум 3-4 в месяц и это только официальных
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обычная алкашня. Они везде есть. Пацану бы прорубить сразу одного и ноги в руки. Шансов больше. А так...да еще ветеринар, любит животных, человек мягкий. Видно, просто не смог.
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комэск Титаренко - "ветеринар, любит животных" - ага.., кастрирует, усыпляет и препарирует...
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А автомобилестроение специальность или специализация?
Не надо повторять ников как на korrespondent.net, здесь всё чётко отслеживается.
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Поляки ностальгируют за кацапскими танками. К сожалению ваты,алкашни,торчей и просто мрази кругом достаточно.
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Олигархо сми опускаются до уровня кацапни... Рабов на фабрике парашенки и ко ко ко не хватает!!! Кстати когда был в Варшаве куча телок ездит в автобусах и мычат всю дорогу по телефоне на украинском но чаще на русском о своих куриных проблемах - главное поляки молчат а эти кудахчут и ведуьи себя как быдло а потом поляки и думают что все у нас такие шумные и безкультиурные. Главное в Киеве достали курицы а ьиеперь и в ЕС не скрыться от них))) кто был в Варшаве поймет, а вышиватники лесом!!!
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Цензор.да не мешало б статистику о драках и наказании за это в Украине прривести - ради обьективности...
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