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 Политика Украины
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 В законопроекте о реинтеграции Донбасса РФ впервые законодательно будет определена страной-агрессором, – Ирина Луценко

луценко ирина

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет определено, что Российская Федерация является страной-агрессором по отношению к Украине в соответствии с международными нормами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Самое важное, что введено, какие новеллы введены в этом законопроекте? В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", - отметила Луценко.

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"Это очень важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор. Здесь четко определены международные пункты, которые дают нам возможность это формулировать", - сказала представитель главы государства в парламенте.

Также она отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть четкая ссылка на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций относительно самообороны. "Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", - отметила Луценко.

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Вместе с тем, по ее словам, в законопроекте "введено понятие, что Украина не несет ответственности за то, что делается на временно оккупированной территории".

"Здесь четко определены инструменты, мотивация и средства, которыми президент Украины предложит обществу на законодательном уровне реинтегрировать Донбасс, вернуть эти территории. Закон четко ориентирован только на возврат части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской, а не Крыма", - сказала Луценко.

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В системе Opendatabot появился поиск по владельцам украинских компаний, благодаря чему все желающие смогут бесплатно получать информацию о собственниках компаний по имени бенефициара или названию.
По данным Opendatabot, в Украине 2 662 353 владельцев 1,5 млн компаний, при этом лидером по количеству компаний выступает Ринат Ахметов, который является бенефициаром 303 украинских компаний, Петр Порошенко владеет 76 компаниями, Дмитрий Фирташ - 72 компаниями и Игорь Коломойский - 45 компаниями.
По мнению авторов системы, информация о владельцах помогает снизить риски при работе с контрагентами, так как позволяет выяснить, какими еще компаниям владел конкретный человек, и, соответственно, сделать выводы о его репутации. Отметим, что ранее такой поиск был доступен только на Едином государственном портале открытых данных, причем услуга стоила 54 грн, тогда как с помощью Opendatabot такую информацию можно получить бесплатно.
Чтобы уточнить владельца компании, следует добавить Opendatabot в доступном мессенджере (Skype, Telegram, Viber, Facebook) и ввести его ФИО, после чего система выдаст перечень компаний, в которых данное лицо является владельцем или конечным бенефициарным владельцем.
Напомним, что недавно Украина опубликовала данные о бенефициарах компаний на едином государственном портале и присоединилась к глобальному реестру от Transparency International.Источник: Opendatabot
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Также она отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть четкая ссылка на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций относительно самообороны. "Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", - отметила Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n453225

Жиди тільки думають ,щоб українці воювали,а їм гроші ділить.
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Как настоящая фамилия Гройсмана, не подскажете?
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офф топ
только хардкор....

секаса мана будет, рюський ватник будет трещять по швам....

В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает гаета .ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка россии, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
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Я так понимаю минскую муйню будут таки в Раде продвигать...
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ага, моторылу с гиви в раду выберут, Мариуполь сольют, план мореля и т.д. Проходили уже.
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Вопрос к щеколадной прокугорше - там параша окупант и лугандон окупирован ? Втихую автономию для ублюдков прокацапленых и амнистию продвигаете,только под другой вывеской.
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да..ты прав ...именно такие у них планы на полит-осень..
но я надеюсь что нужное кол-во голосов под капитуляцию Украины упыри не смогут собрать..
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Думаю насобирают - парашен уже всех нагнул - пример - дешевый спектакль с львовским мусором.
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посмотрим...но я думаю что у шлюх с ВР должен включится режим самосохранения...
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Я тоже так считаю - посмотрим,но по-моему эти ублюдки уже все тормоза потеряли от наворованого бабла у народа и безнаказаности.
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Опять подстава соевым,они тут рвали фантики,шо все проголосовано и принято ВР,рф и оккупант и агрессор.а тут,впервые,юридически.согласно международным нормам,эх снова в будку обтекать
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Konstantin Kukushkin2 год. · В Краснодаре чуваки на Тойоте расстреляли пост ДПС. Это ОРДИЛО с боями на Родину-мать прорывается.Хотели регион нестабильности? Жрите сами.
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"а наш притончик гонит самогончик"----щас насочиняют они новелл,я извиняюсь,это другим словом называется....не война а самооборона,и чтобы кредиты-это для инвесторов !-сучка крашена....
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Россию страной - агрессром нужно было на Международном уровне называть в феврале 2014 года. Кацапы добились, чего хотели. Бардака в лугандонии, кацапского страха и ужаса. И украинской ненависти против кацапов и всего кацапского.
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ватница, если мы реинтегрируем это фашисткий режим себе в конституцию, никаких стран-агрессоров не останется, эти военные преступники станут твоими собутыльниками в буфете Зрады....
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можем устроить реалити шоу и в прямой эфир (как у нас любят) со смелыми интеграторами - перенести на зимний период раду в лугандон, такая взаимовыручка от народа.....
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точно...выездное заседание Зрады...пилять.... Гадя с Ляхой впереди колонны....
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такое шоу порвёт все телерейтенги... людям потеха, а им пиар
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В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", - отметила Луценко. (С)

А це тоді що,не "впервые"?
ВР ВИЗНАЛА РОСІЮ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ 27 січня 2015

Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.
За відповідну заяву до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів проголосували 271 депутатів.
"Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором та закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності вчинені від початку російської агресії проти України", - наголошується в заяві(С).
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Это был не закон ,а обращение в котором упоминалась страна агрессор,никакой юридической силы не было в этом заявлении,но два года инфотитушки доказывали ссылаясь именно на это,а ира расставила все на свои места,впервые законодательно,но и тут надо следить за руками
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Заява не закон, а розглядатися буде закон....
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и это тоже все фигня
Вот круче документ- Военная Доктрина Украины

В настоящее время действует новая редакция Военной доктрины Украины, утверждённая 24 сентября 2015 года президентом Украины Петром Порошенко. Согласно последней редакции, Украина определила своим военным противником Российскую Федерацию: «Украина будет считать своим военным противником другое государство (коалицию государств), действия которой (которых) квалифицируются законами или международно-правовыми актами как вооружённая агрессия. На сегодня военным противником считается Российская Федерация». [4].
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Это означает, что Украина имеет право самообороняться....я малость в шоке...на территории независимого и суверенного государства, находятся войска другого государства, какая самооборона?? Это война. Имеет право...мать вашу. Да я зарежу любого, кто влезет ко мне в дом.
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так они наверное вместе с югиком вечно синим пгокугогом синячат.
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Украинцы воюют с российским народом, и тот, кто не видит этого, или не имеет достаточно ума, или боится признать правду.
С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил журналист Богдан Буткевич, который поделился впечатлениями от исторической драмы Кристофера Нолана "Дюнкерк".
"Посмотрел тоже вчера "Дюнкерк". И это было, как глоток чистого воздуха. Глоток единственно правильного отношения к войне. Война - это не там, где просто воюет армия. Война в глобальном мире - это когда воюют народы. Точнее, не так - системы общественного устройства, которые эти народы создают. Победа одной системы над другой - это поглощение одного народа другим. И никак иначе. Хочешь победить? Тогда весь народ должен хотеть и работать на победу", - написал Буткевич.
"И поэтому мне так хочется, чтобы россияне таки скорее напали на нас полномасштабно. Чтобы больше не слышать отвратительных чудовищ, которые до сих пор повторяют гнилую мантру: "Это не народы воюют, это все политики". Нет, бл*, мы воюем с русским народом, даже если вы тупые, чтобы это понять, или боитесь признать страшную правду. Мы не можем с ними примириться до полной победы или их, или нас. Если победим мы, то Рашка в нынешнем виде исчезнет. Если они - исчезнет Украины", - подчеркнул журналист.
Он добавил, что методы войны могут быть разными, но суть в том, что российский народ - наш враг.
"И я не знаю, какие еще дюнкерки нужны немалом количеству биомассы в Украине, чтобы это понять. Пожалуй, Иловайска с Дебальцево - мало. И по несколько погибших солдат на фронте ежедневно - тоже. Обывателю подавай что-то кровавое, чтобы дошло до его маленького тупого подкорка", - отметил Буткевич.
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