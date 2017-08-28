 В законопроекте о реинтеграции Донбасса РФ впервые законодательно будет определена страной-агрессором, – Ирина Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала в эфире "5 канала".
"Самое важное, что введено, какие новеллы введены в этом законопроекте? В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", - отметила Луценко.
"Это очень важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор. Здесь четко определены международные пункты, которые дают нам возможность это формулировать", - сказала представитель главы государства в парламенте.
Также она отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть четкая ссылка на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций относительно самообороны. "Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз - не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", - отметила Луценко.
Вместе с тем, по ее словам, в законопроекте "введено понятие, что Украина не несет ответственности за то, что делается на временно оккупированной территории".
"Здесь четко определены инструменты, мотивация и средства, которыми президент Украины предложит обществу на законодательном уровне реинтегрировать Донбасс, вернуть эти территории. Закон четко ориентирован только на возврат части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской, а не Крыма", - сказала Луценко.
1456 34
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Родители одного из погибших в харьковском теракте отказались от гражданского иска из-за пророссийских взглядов, - адвокат потерпевших(54)
"Приветствую заявления лидеров Германии и Франции с призывом Путину обеспечить прекращение огня на Донбассе, - Порошенко(119)
Обвиняемые в организации теракта в Харькове ждут смены власти в Украине и "победы русского президента", - адвокат потерпевших(122)
Авдеевка в ближайшее время перестанет зависеть от поставок газа с оккупированных территорий Донбасса, - Порошенко(105)
Луценко обозвал Александра Януковича «проктологом», и его помилование отложили(4)
"Узкоглазые россияне в правой руке держали автоматы, а левой - махали. Взлетела красная ракета, и коридор стал кровавым", - выживший боец об Иловайской трагедии. ВИДЕО(388)
За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет, - штаб(12)
По данным Opendatabot, в Украине 2 662 353 владельцев 1,5 млн компаний, при этом лидером по количеству компаний выступает Ринат Ахметов, который является бенефициаром 303 украинских компаний, Петр Порошенко владеет 76 компаниями, Дмитрий Фирташ - 72 компаниями и Игорь Коломойский - 45 компаниями.
По мнению авторов системы, информация о владельцах помогает снизить риски при работе с контрагентами, так как позволяет выяснить, какими еще компаниям владел конкретный человек, и, соответственно, сделать выводы о его репутации. Отметим, что ранее такой поиск был доступен только на Едином государственном портале открытых данных, причем услуга стоила 54 грн, тогда как с помощью Opendatabot такую информацию можно получить бесплатно.
Чтобы уточнить владельца компании, следует добавить Opendatabot в доступном мессенджере (Skype, Telegram, Viber, Facebook) и ввести его ФИО, после чего система выдаст перечень компаний, в которых данное лицо является владельцем или конечным бенефициарным владельцем.
Напомним, что недавно Украина опубликовала данные о бенефициарах компаний на едином государственном портале и присоединилась к глобальному реестру от Transparency International.Источник: Opendatabot
Ответить
Ответить
Ответить
Жиди тільки думають ,щоб українці воювали,а їм гроші ділить.
Ответить
Ответить
только хардкор....
секаса мана будет, рюський ватник будет трещять по швам....
В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает гаета .ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка россии, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но я надеюсь что нужное кол-во голосов под капитуляцию Украины упыри не смогут собрать..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А це тоді що,не "впервые"?
ВР ВИЗНАЛА РОСІЮ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ 27 січня 2015
Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.
За відповідну заяву до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів проголосували 271 депутатів.
"Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором та закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності вчинені від початку російської агресії проти України", - наголошується в заяві(С).
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот круче документ- Военная Доктрина Украины
В настоящее время действует новая редакция Военной доктрины Украины, утверждённая 24 сентября 2015 года президентом Украины Петром Порошенко. Согласно последней редакции, Украина определила своим военным противником Российскую Федерацию: «Украина будет считать своим военным противником другое государство (коалицию государств), действия которой (которых) квалифицируются законами или международно-правовыми актами как вооружённая агрессия. На сегодня военным противником считается Российская Федерация». [4].
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил журналист Богдан Буткевич, который поделился впечатлениями от исторической драмы Кристофера Нолана "Дюнкерк".
"Посмотрел тоже вчера "Дюнкерк". И это было, как глоток чистого воздуха. Глоток единственно правильного отношения к войне. Война - это не там, где просто воюет армия. Война в глобальном мире - это когда воюют народы. Точнее, не так - системы общественного устройства, которые эти народы создают. Победа одной системы над другой - это поглощение одного народа другим. И никак иначе. Хочешь победить? Тогда весь народ должен хотеть и работать на победу", - написал Буткевич.
"И поэтому мне так хочется, чтобы россияне таки скорее напали на нас полномасштабно. Чтобы больше не слышать отвратительных чудовищ, которые до сих пор повторяют гнилую мантру: "Это не народы воюют, это все политики". Нет, бл*, мы воюем с русским народом, даже если вы тупые, чтобы это понять, или боитесь признать страшную правду. Мы не можем с ними примириться до полной победы или их, или нас. Если победим мы, то Рашка в нынешнем виде исчезнет. Если они - исчезнет Украины", - подчеркнул журналист.
Он добавил, что методы войны могут быть разными, но суть в том, что российский народ - наш враг.
"И я не знаю, какие еще дюнкерки нужны немалом количеству биомассы в Украине, чтобы это понять. Пожалуй, Иловайска с Дебальцево - мало. И по несколько погибших солдат на фронте ежедневно - тоже. Обывателю подавай что-то кровавое, чтобы дошло до его маленького тупого подкорка", - отметил Буткевич.
Ответить