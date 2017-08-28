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 Политика Украины
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 Двух испанских журналистов выдворили из Украины, - El Mundo

журналисты

Испанские журналисты Антониу Памплиегу и Мануэль Анхель Састре были выдворены из Украины в Нидерланды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По информации El Mundo их выслали из страны в пятницу, 25 августа, после 20 часов ожидания в аэропорту. Репортерам запретили въезд в Украину до 2020 года.

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В 2015 года Памплиегу и Састре были включены в список граждан, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Их уличили в распространении неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ, в частности "бомбардировки" Первомайска в 2014 году и "затопление" шахт Донецкого угольного бассейна. После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года.

Ассоциация прессы Мадрида призвала власти Испании потребовать от Украины объяснений, сообщает Publico. Действия украинских властей журналисты назвали "попыткой авторитарного режима ввести цензуру". В Украине Памплиегу и Састре находились в декабре 2014 года и освещали события, как они утверждают, "по обе стороны линии фронта". Также они освещали войну в Сирии.

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Судя по тому, что уеб...журналисты освещали события по обе стороны в 2014-м, то правильно их выдворили.
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правильнее наверное так - быть всегда объективными
прежде всего -правдивость подаваемой информации, её точность и объективность
корчое журналистов, репортёров днём с огнём, а пропагандистов немеряно
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Испанские фашисты друзья рузких фашистов, а ведь когда-то в Испании ихтамнетные диды Рашки бомбили испанских дидов!
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Кого бомбили, а кого и трахали, чтоб нарожали вот таких "журналистов".
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Возможно были и залеты... на запасные аэродромы!
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После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года.
Источник: https://censor.net.ua/n453224
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Так а чому вони до Києва перлися? Летіли б одразу на свій Дамбас і там висвітлювали чи просвітлювались в товаристві з екзотичними істотами.
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их выслали из страны в пятницу, 25 августа, после 20 часов ожидания
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Вероятно приперлись на парад 24 августа, а отправили дурочков в ночь 24-25 августа!
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в луганду этих педиков надо было выдворить....
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Что бы так все прокацапленую падаль выдворяли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвух испанских журналистов выдворили из Украины, - El Mundo
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