 Двух испанских журналистов выдворили из Украины, - El Mundo

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По информации El Mundo их выслали из страны в пятницу, 25 августа, после 20 часов ожидания в аэропорту. Репортерам запретили въезд в Украину до 2020 года.
В 2015 года Памплиегу и Састре были включены в список граждан, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Их уличили в распространении неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ, в частности "бомбардировки" Первомайска в 2014 году и "затопление" шахт Донецкого угольного бассейна. После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года.
Ассоциация прессы Мадрида призвала власти Испании потребовать от Украины объяснений, сообщает Publico. Действия украинских властей журналисты назвали "попыткой авторитарного режима ввести цензуру". В Украине Памплиегу и Састре находились в декабре 2014 года и освещали события, как они утверждают, "по обе стороны линии фронта". Также они освещали войну в Сирии.
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прежде всего -правдивость подаваемой информации, её точность и объективность
корчое журналистов, репортёров днём с огнём, а пропагандистов немеряно
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Источник: https://censor.net.ua/n453224
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Вероятно приперлись на парад 24 августа, а отправили дурочков в ночь 24-25 августа!
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