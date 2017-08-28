EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Киевские новости
  1860  93
Все про:музей (505) церковь (982) Андреевский спуск (53)

 Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным

церковь андреевская

Бесплатно полюбоваться красотами Киева с отреставрированной смотровой площадки Андреевской церкви можно было только в День независимости Украины, 24 августа. Теперь вход на площадку стоит 5 грн - для детей и 10 грн - для взрослых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Музея "Андреевская церковь" в Фейсбуке.

"Паперть Андреевской церкви по праву считается одной из лучших видовых площадок Киева, откуда открывается панорама Подола и заднепровских пейзажей", - сказано в сообщении.

После реконструкции вход на площадку будет платным.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Остановим строительный беспредел": На Андреевском спуске протестовали против уничтожения исторического Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А какая это конфессия деньжат решила подзаработать дополнительно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кафедральный собор Святого Апостола Андрея Первозванного Украинской Автокефальной Православной Церкви
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это сложно - разбираться в этих сектах. Они наши или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё сделано в духе нынешних шоколадных барыг... За деньги маму родную удавят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лет 5 назад там был - тоже был платный вход..
 показать весь комментарий
Ответить
 
собирают деньги на ремонт провала, что бы не сильно проваливался ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не дают покоя лавры Берта Мария Бендер Бея)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"24 августа ко Дню независимости Украины вход будет свободным" (с)

- какого года?

 показать весь комментарий
Ответить
 
Плата за виды на Киев? Тоесть начинают вводить плату за воздух? Вы чо там вообще *банулись? Давайте плату за везд на Крещатик и за проход по тротуарам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плату за ВЪЕЗД на Крещатик - давно пора сделать платным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас тоже перед школой детей водят в церковь,правда это от московского патриархата,за украинский не знаю.Выращивают рабов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гнать от школы поганой метлой всех клерикалов, особенно мацкавских!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это мой племянник ходил,его крестили в московском,там такая пропаганда что пипец и это Западная Украина,даже незнаю какая идет пропаганда на востоке,кацапы хорошо Украину взяли в тески.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё при союзе с родичами ездили машиной в соседнюю область в Почаев, в лавру... Посмотрели... Я, как атеист, поприкалывался... Сейчас там, говорят, засели попы-парторги-пропагниды Мацковскага ПедроАрхата, и беснуются лукавые прелюбодеи-христопродавцы. А это западная Украина, Тернопольская область... Кацапсиновы прислужники гундяевцы без мыла лезут во все дыры!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, и туда толпами ездят люди,например хотят излечится от чего-то,естественно там все платно.Интересно кому-то помогла молитва? Непонимаю кам можна победить кацапов,если в тылу такое творится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сепар , ты снова тут ? Скучно в твиторе стало ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сепар , а ты уже придумал , шо будешь делать , когда ВСУ в Донецк войдет ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну а чёб не помолиться-то?
Ведь именно 1го сентября 1939 года их союзнички напали на Польшу, а через пару недель и они сами подтянулись...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Хватит кукарекать, вы ж в Европу хотите, а здесь с каждой зарплаты надо выплачивать кучу бабла за благустройство города. Развонялись, на шару им ремонтировать надо видите ли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в Европе церкви тоже освобождены от уплаты налогов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воняешь и кукарекаешь тут как раз ты.
мы - обсуждаем.
тебе из-за поребрика, походу, виднее, как у нас тут должно быть.
выплачивай из своей зарплаты на благоустройство своего города в европе, но не указывай, что нам тут обсуждать, и тогда не услышишь, куда тебе, скотина, идти!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Андреевская церковь платит налоги ? А коммунальные услуги оплачивает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
насколько приятные греко католики и насколько омерзительно кагэбистское "православие"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олег Курков - они еще раньше скурвились... - еще Пушкин писал - "Поп толоконный лоб"... Всегда прислуживали любой власти... - так опротивили прихожанам, что те вместе с жидами-комиссарами радостно скидывали их с колоколен, как только появилась такая возможность...- видимо не те проповеди читали столетиями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вход в Эйфелеву Башню в Париже стоит от 7 до 17 евриков,гуляй не хочу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда у нас будут такие же зарплаты и соц. обеспечение, как во франции, медицина, уровень безработицы, коррупции, отсутсвие войны и т.д., т.е. когда будем жить на том же уровне, что и французы, тогда и поумничаешь про башню.
а пока бы я постеснялся рассказывать свое сраное мнение про 7 евро за вход, ибо чревато.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я на туристические поездки за бугор зарабатываю САМ с 1982 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и чем ты счас тут козырнул?
и как это касается того, что не вся страна живет, как твой жирный барыга пеця со своей сворой воров и барыг в сговоре с жопоблоком, которые не знают, куда деньги ворованные еще девать?

на землю, млять, спустись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты или баран или прикидывается?я зарабатываю бабло САМ еще с советских времён ПЛЯ.... и не прошу подачек кто бы не руководил ею...
 показать весь комментарий
Ответить
 
дебил из нас двоих как раз ты, раз не понимаешь, о чем я говорю.
скотина сраная, шоколадная!
 показать весь комментарий
Ответить
 
с тобой всё ясно. спой песню Интернационал или Путлер всегда живой))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
пожалуй, я откажусь от твоего предложения.
вот тебе не привыкать лизать шоколадный зад, у которого хуйло и интернационал - тороговые партнеры. придется тебе одному петь Интернационал или Путлер всегда живой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
научись бабло зарабатывать САМ долбодятел,тогда и съездишь в Париж на футбол Пари-Сен-Жермен-Барселона...
 показать весь комментарий
Ответить
 
фубля. так у тебя еще комплекс неполноценности.
само оно бабло зарабатывает. 2 раза написал. ты б еще жирным выделил.

может будет значительнее выглядеть твое чмошное достижение.

еще раз спрошу - чем ты тут хвастанул? и как это относится к тому, что мы не во франции живем, как я выше написал, а ты приводишь в пример стоимость входа на ейфелеву башню?

для меня ты как был с 1го поста чмом с комплексом неполноценности, так ним и остаешься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шампанского всем !!! Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 1330 е бейби, хардкор..... Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 1330

В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает газета. ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка России, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рядом с холма Десятинной церкви точно такие же виды.
А с Владимирской горки (правее фуникулёра) - ещё и лучше.
Всё - бесплатно.
Только оттуда приехал, прекрасную фотогалерею отщёлкал...
ПС. Отдельное спасибо художникам с Андреевского спуска, любезно разрешивших пофотографировать их полотна. Есть очень красивые работы, достойные музеев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бесплатный сыр валяется в Мавзолее чЛенина,вход посмотеть дохляка стоит 10 копеек
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 8130Daniel Rodriguez23 год ·
Такое случается, когда замораживаешь в банке Ватикана 140 миллиардов долларов путинских кровавых денег.
Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 7235 2 коментарів2 поширень
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
говорят что там же и золото Кремля спрятано,не зря же в Москву на 4 дня прилетал специальный посол Ватикана Кардинал Паролина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видимо сказал, что деньги есть, но мы их вам не отдадим - вот и пошли угрозы от "ИГИЛ".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да видно что все православные церкви любят денежки,Незнаю как можно в них ходить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько уркаганов типа "исправились" во христе? А на деле... бабло мошенят и детишек педофилят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самые большие мошенники это попы,миллионы если не миллиарды людей дурят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ща кацаПсины повылазять из Берлоги про Барыжную власть легенды сочинять...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на территории Печерской Лавры , там где на перекладинку лезут посмотреть на весь Левый берег - сделать 20 гривен). А то некоторые ещё и фоткают на шару). Например я).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Христос считал , что вера в Бога и деньги есть вещи несовместимые .
Просто еретик какой-то !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Центроболт - ага, что то там про фарисеев талдычил и золотого тельца.. Вообщем нищеброд..- наши попы его на шашлыки с девочками хрен бы позвали... Нагнал бы скукоту на всю тусовку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати желающие прогуляться пешком в Эйфелевой до амого верха то обойдёцца всего в 7 евро,а не в 17 в лифте ...приезжайте в Париж...Красотища особенно ночью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Детям в автобусе у барыг проезд бесплатный, а круг вокруг церкви - платный...

Митрополиты УПЦ МП Драбинко и Лебедь владеют роскошными особняками по 500 кв. м в элитном Царском селе в Киеве. ФОТОрепортаж

https://censor.net.ua/photo_news/401148/mitropolity_upts_mp_drabinko_i_lebed_vladeyut_roskoshnymi_osobnyakami_po_500_kv_m_v_elitnom_tsarskom



 показать весь комментарий
Ответить
 
РЕГИОНАЛ И НАМЕСТНИК ЛАВРЫ ПАВЕЛ СЧИТАЕТ, ЧТО В УКРАИНЕ ЕЩЕ НЕ СОЗДАЛИ АВТОМОБИЛЬ, ДОСТОЙНЫЙ ЕГО ВОЗИТЬ



 показать весь комментарий
Ответить
 
ЖИТОМИРСКИЙ ЕПИСКОП УПЦ МП ЕЗДИТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ НА "ЛЕКСУСЕ" ЗА 1,5 МЛН Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/zhitomirskiy-episkop-upc-mp-ezdit-na-bogosluzheniya-na-leksuse-za-1-5-mln.html

Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 4360

Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 6496

Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 6980
 показать весь комментарий
Ответить
 
Католическая Церковь на сегодня является крупнейшим оптово-розничным поставщиком товаров и услуг в мире. А Вы думали США,ЕС или Китай? НАПРАСНО...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Средства передвижения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.
Lexus серии LS и тот же "шестисотый" за полтора миллиона гривен. На номерах - именной вензель.
Источник: https://censor.net.ua/p143997

Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 5275

Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным - Цензор.НЕТ 9528
 показать весь комментарий
Ответить
 
..."А с какой целью взимается плата?! С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался! " И.Ильф и Е.Петров
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нищий поп это наш сцуветский краснопузый поп...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Киеве священник на Rolls-Royce приехал в Киево-Печерскую лавру



 показать весь комментарий
Ответить
 
профессор,вас следовало бы арестовать!
за что милочка?
а вы не любите ПРОЛЕТВЙрят!
да,я не люблю ПРОЛЕТАЙрят... :D
и не хочу покупать ваши журналы для немецкого не ПРОЛЕТАЙрята..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Абсолютно правильно! Он вже роков 15-17 як вход на територію Софіївського собору платний. Економіка має бути економною. Влада має навчатися заробляти. Я пропоную ще й такий варіант: виходиш з дому у двір - плати (можна не платити лише коли в останню путь проводжатимуть). Педалік Баблобакс, почуй мої слова! Працюй на приріст статків міста!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну нормальок, чё...
За воздух в этой церкви хоть не нужно платить?
" И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: - дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников."...
Или там какому-то другому Иисусу поклоняются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любая услуга денег стОит.
Рыночная экономика злая штука для лодырей,алкашей и прочей шушеры на шару получить копейку.СССР давно сдох,хай йому грець... 25 декабря 1991 года..
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне 26 октября исполнится 71 год но я работаю до сих пор 15 часов в день...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спи 4 часа в сутки и проживёшь 100 лет.говорил мой дед проживший 106 лет,Мудило ты тупое)))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нету на них Иисуса который торговцев выгнал бы из храма как уже было
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иисус не остановил первую в мире Гражданскую войну между Каином и Авелем...,а почему знаешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
все слуги Божьи были убийцами ...
и Моисей, и Пророк Илья и Давид...и убил Господь водами Потопа почти всех людей ДоПототного мира...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він лише дав приклад.Нині наявність золота в приміщеннях релігійних культів приваблює дурнів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почём опиум для народа(с) даже с детей дерут, ну религия всегда была прибыльный бизнесом, но это уже перебор)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прочтите книгу Лео Таксиля "Забавное Евангелие".Многое поймёте в этой жизни деточки мои...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти