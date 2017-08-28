 Вход на смотровую площадку Андреевской церкви в Киеве сделали платным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Музея "Андреевская церковь" в Фейсбуке.
"Паперть Андреевской церкви по праву считается одной из лучших видовых площадок Киева, откуда открывается панорама Подола и заднепровских пейзажей", - сказано в сообщении.
После реконструкции вход на площадку будет платным.
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- какого года?
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Ведь именно 1го сентября 1939 года их союзнички напали на Польшу, а через пару недель и они сами подтянулись...
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мы - обсуждаем.
тебе из-за поребрика, походу, виднее, как у нас тут должно быть.
выплачивай из своей зарплаты на благоустройство своего города в европе, но не указывай, что нам тут обсуждать, и тогда не услышишь, куда тебе, скотина, идти!
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а пока бы я постеснялся рассказывать свое сраное мнение про 7 евро за вход, ибо чревато.
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и как это касается того, что не вся страна живет, как твой жирный барыга пеця со своей сворой воров и барыг в сговоре с жопоблоком, которые не знают, куда деньги ворованные еще девать?
на землю, млять, спустись.
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скотина сраная, шоколадная!
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вот тебе не привыкать лизать шоколадный зад, у которого хуйло и интернационал - тороговые партнеры. придется тебе одному петь Интернационал или Путлер всегда живой.
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само оно бабло зарабатывает. 2 раза написал. ты б еще жирным выделил.
может будет значительнее выглядеть твое чмошное достижение.
еще раз спрошу - чем ты тут хвастанул? и как это относится к тому, что мы не во франции живем, как я выше написал, а ты приводишь в пример стоимость входа на ейфелеву башню?
для меня ты как был с 1го поста чмом с комплексом неполноценности, так ним и остаешься.
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В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает газета. ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка России, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
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А с Владимирской горки (правее фуникулёра) - ещё и лучше.
Всё - бесплатно.
Только оттуда приехал, прекрасную фотогалерею отщёлкал...
ПС. Отдельное спасибо художникам с Андреевского спуска, любезно разрешивших пофотографировать их полотна. Есть очень красивые работы, достойные музеев.
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Такое случается, когда замораживаешь в банке Ватикана 140 миллиардов долларов путинских кровавых денег.
2 коментарів2 поширень
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Просто еретик какой-то !
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Митрополиты УПЦ МП Драбинко и Лебедь владеют роскошными особняками по 500 кв. м в элитном Царском селе в Киеве. ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/photo_news/401148/mitropolity_upts_mp_drabinko_i_lebed_vladeyut_roskoshnymi_osobnyakami_po_500_kv_m_v_elitnom_tsarskom
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Lexus серии LS и тот же "шестисотый" за полтора миллиона гривен. На номерах - именной вензель.
Источник: https://censor.net.ua/p143997
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за что милочка?
а вы не любите ПРОЛЕТВЙрят!
да,я не люблю ПРОЛЕТАЙрят... :D
и не хочу покупать ваши журналы для немецкого не ПРОЛЕТАЙрята..
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За воздух в этой церкви хоть не нужно платить?
" И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: - дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников."...
Или там какому-то другому Иисусу поклоняются?
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Рыночная экономика злая штука для лодырей,алкашей и прочей шушеры на шару получить копейку.СССР давно сдох,хай йому грець... 25 декабря 1991 года..
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и Моисей, и Пророк Илья и Давид...и убил Господь водами Потопа почти всех людей ДоПототного мира...
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