 Украинцы в 2016 году переслали из Германии в Украину 56 млн евро

Об этом сообщили в Федеральном банке Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Это больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 млн евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года.
Всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающих в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.
Более всего из ФРГ пересылают средств в Турцию - туда переводят ежегодно около 800 млн евро.
465 11
Студента из Украины избили в польском Люблине(11)
Украинцы - среди лидеров по числу нелегальных работников в Германии, - Welt am Sonntag(204)
Сегодня украинской гривне исполняется 21 год(192)
Украинцы, которые едут на заработки в РФ, могут быть использованы для постановок российских спецслужб, - Грицак(51)
Украинцы заняли 4-е место по количеству полученных "голубых карт" в Германии(0)
Вынуждены направлять бюджет только на "прорывные проекты" - Крымский мост, Олимпиаду, - Минтранс РФ предложил заморозить строительство омского метро(119)
МИД выясняет ситуацию по депортации 21 украинца из Польши: "Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет"(3)
Основные суммы (миллиарды долларов США) не пересылаются, а привозятся заробитчанами наличкой из Польши, Чехии, Словакии,Испании, Италии, Португалии
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает газета. ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка России, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
Ответить
Ответить
Всё для блага Украины , для её процветания . По-новому .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить