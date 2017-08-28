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 Экономика, Общество, За рубежом
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Все про:Германия (2945) деньги (916) украинцы (2575) заробитчане (129)

 Украинцы в 2016 году переслали из Германии в Украину 56 млн евро

евро

В 2016 году сумма денежных переводов из ФРГ в Украину составила 56 млн евро.

Об этом сообщили в Федеральном банке Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Это больше, чем в 2015 и 2014 годах, когда в Украину было отправлено 52 и 54 млн евро соответственно, и является самым высоким показателем с 2012 года.

Всего в 2016 году выходцы из других стран, проживающих в Германии, перевели в свои родные страны 4,2 миллиарда евро. Эта сумма является рекордной со времени объединения Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы - среди лидеров по числу нелегальных работников в Германии, - Welt am Sonntag

Более всего из ФРГ пересылают средств в Турцию - туда переводят ежегодно около 800 млн евро.
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56 млн...Это фигня.
Основные суммы (миллиарды долларов США) не пересылаются, а привозятся заробитчанами наличкой из Польши, Чехии, Словакии,Испании, Италии, Португалии
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В системе Opendatabot появился поиск по владельцам украинских компаний, благодаря чему все желающие смогут бесплатно получать информацию о собственниках компаний по имени бенефициара или названию.По данным Opendatabot, в Украине 2 662 353 владельцев 1,5 млн компаний, при этом лидером по количеству компаний выступает Ринат Ахметов, который является бенефициаром 303 украинских компаний, Петр Порошенко владеет 76 компаниями, Дмитрий Фирташ - 72 компаниями и Игорь Коломойский - 45 компаниями.По мнению авторов системы, информация о владельцах помогает снизить риски при работе с контрагентами, так как позволяет выяснить, какими еще компаниям владел конкретный человек, и, соответственно, сделать выводы о его репутации. Отметим, что ранее такой поиск был доступен только на Едином государственном портале открытых данных, причем услуга стоила 54 грн, тогда как с помощью Opendatabot такую информацию можно получить бесплатно.Чтобы уточнить владельца компании, следует добавить Opendatabot в доступном мессенджере (Skype, Telegram, Viber, Facebook) и ввести его ФИО, после чего система выдаст перечень компаний, в которых данное лицо является владельцем или конечным бенефициарным владельцем.Напомним, что недавно Украина опубликовала данные о бенефициарах компаний на едином государственном портале и присоединилась к глобальному реестру от Transparency International.Источник: Opendatabot
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Яныку наверное в день столько приносили в клетчатых сумках-баулах
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шампанского всем !!! е бейби

В ближайшие недели США могут ввести новые санкции против россии - на сей раз в банковском секторе
Об этом, ссылаясь на источники в МИДе, сообщает газета. ру
Если Вашингтон решится на это, новые финансовые ограничения станут своеобразным приглашением для Евросоюза. До сих пор ЕС отказывался присоединяться к американским санкциям, которые угрожают его интересам.
Новые ограничения могут коснуться Банка России, Россельхозбанка, Газпром-банка и других государственных финансовых организаций.
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Сейчас наверно целый отдел специалистов "реформаторов" и не один,ломают над всем этим голову,а как это обложить налогом и самим наварится
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Петя с Вовкой теперь спать не будут , пока не придумают , как эти деньги отобрать ...
Всё для блага Украины , для её процветания . По-новому .
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З Парижу наших бусів, певно, сотня в тиждень їде, що вже казати про Німеччину. Левову частку грошей везуть вони.
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ТОГДА УКРАИНЦЫ В ГЕРМАНИИ ПОТРАТИЛИ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинцы в 2016 году переслали из Германии в Украину 56 млн евро
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