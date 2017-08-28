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Все про:Евросоюз (12099) Могерини (309)

 Украина входит в топ-5 приоритетов внешней политики ЕС, - Могерини

могерини

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини назвала ситуацию в и вокруг Украины одним из пяти приоритетов внешней политики Европейского Союза, который получил название "глобальное управление".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила на ежегодной конференции послов ЕС, которая проходит в Брюсселе. По ее словам, приоритет ЕС во внешней политике, который она назвала "глобальное управление", является одним из важнейших в политике ЕС.

"Последний, но не менее важный пункт приоритетов - глобальное управление. Мы должны продолжать инвестировать все, что мы можем - а это много - в системы и рамки многонациональных институтов и глобального управления. Прежде всего потому, что их атакуют со многих разных сторон. Когда мы работаем, чтобы защитить Парижское соглашение по климату, когда мы работаем для свободной и справедливой торговли, когда мы работаем для уважения международных норм от Украины до Корейского полуострова - во всех этих случаях мы работаем для более безопасной Европы так же, как и для более безопасного мира", - подчеркнула Могерини.

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Высокий представитель считает, что для европейцев "сохранить и усилить глобальную систему управления - это путь инвестировать в нашу собственную безопасность и в наше благосостояние, потому что наша экономическая мощь базируется на многонациональной системе правил".

Среди приоритетов внешней политики ЕС Федерика Могерини назвала безопасность и оборону, обязательства ЕС в сфере противодействия терроризму и радикализации, а также вопросы миграции и ситуацию на Балканах.

В завершение своего выступления Высокий представитель сказала: "В этом году у нас есть больше ответственности, чем когда-либо в прошлом. Но я убеждена, что в этом году весь мир и граждане ЕС придали огромное значение нашей внешней работе, не только потому, что они видят разницу. Но и потому, что многие из них понимают связь между тем, что происходит вокруг нас, и тем, что происходит внутри ЕС, что происходит в наших регионах - мир на Среднем Востоке, ситуация в Украине, ситуация в разных частях мира прямо влияет на жизнь европейцев.

Отметим, что конференция послов ЕС является ежегодным событием , на которое приезжают все послы Европейского Союза. В Украине, как известно, послом является Хьюг Мингарелли.

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брехня, Украина на первом месте - двух, а тем более пяти хвостов не бывает.
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
А ЕС побажаю сміливості.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина входит в топ-5 приоритетов внешней политики ЕС, - Могерини
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