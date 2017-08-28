 Украина входит в топ-5 приоритетов внешней политики ЕС, - Могерини

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "УНИАН", об этом она заявила на ежегодной конференции послов ЕС, которая проходит в Брюсселе. По ее словам, приоритет ЕС во внешней политике, который она назвала "глобальное управление", является одним из важнейших в политике ЕС.
"Последний, но не менее важный пункт приоритетов - глобальное управление. Мы должны продолжать инвестировать все, что мы можем - а это много - в системы и рамки многонациональных институтов и глобального управления. Прежде всего потому, что их атакуют со многих разных сторон. Когда мы работаем, чтобы защитить Парижское соглашение по климату, когда мы работаем для свободной и справедливой торговли, когда мы работаем для уважения международных норм от Украины до Корейского полуострова - во всех этих случаях мы работаем для более безопасной Европы так же, как и для более безопасного мира", - подчеркнула Могерини.
Высокий представитель считает, что для европейцев "сохранить и усилить глобальную систему управления - это путь инвестировать в нашу собственную безопасность и в наше благосостояние, потому что наша экономическая мощь базируется на многонациональной системе правил".
Среди приоритетов внешней политики ЕС Федерика Могерини назвала безопасность и оборону, обязательства ЕС в сфере противодействия терроризму и радикализации, а также вопросы миграции и ситуацию на Балканах.
В завершение своего выступления Высокий представитель сказала: "В этом году у нас есть больше ответственности, чем когда-либо в прошлом. Но я убеждена, что в этом году весь мир и граждане ЕС придали огромное значение нашей внешней работе, не только потому, что они видят разницу. Но и потому, что многие из них понимают связь между тем, что происходит вокруг нас, и тем, что происходит внутри ЕС, что происходит в наших регионах - мир на Среднем Востоке, ситуация в Украине, ситуация в разных частях мира прямо влияет на жизнь европейцев.
Отметим, что конференция послов ЕС является ежегодным событием , на которое приезжают все послы Европейского Союза. В Украине, как известно, послом является Хьюг Мингарелли.
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Горіть у пеклі, москалі!
А ЕС побажаю сміливості.
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